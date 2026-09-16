Þórólfur Heiðar Þorsteinsson hefur kvatt Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra og lét formlega af störfum sem aðstoðarmaður hennar í ágúst. Hann er annar aðstoðarmaðurinn sem yfirgefur hana á stuttu tímabili en Jakob Birgisson hætti fyrr á þessu ári.
„Þetta var mín ákvörðun og gert í samráði og sátt við ráðherrann. Ég er mjög ánægður með minn tíma og við fengum mörg góð mál í gegn, sérstaklega á vorþingi. Mér fannst þetta vera fínn tímapunktur til að staldra við, skipta um starfsvettvang og er að leita mér að næsta starfstækifæri,“ segir Þórólfur við Vísi.
Hann og Jakob urðu aðstoðarmenn dómsmálaráðherra fljótlega eftir að hún tók við embættinu í lok ársins 2024.
Þórdís Valsdóttir tók við af Jakobi fyrr á þessu ári en hún starfaði áður sem upplýsingafulltrúi dómsmálaráðuneytisins. Ekki er búið að ráða í staðinn fyrir Þórólf en ráðherrar ríkisstjórnarinnar eru alla jafna með tvo aðstoðarmenn hver.
Þegar greint var frá því í mars að Jakob væri að yfirgefa ráðuneytið eftir rúmt ár í starfi sagðist hann vilja einbeita sér meira að uppistandi og öðrum hliðargreinum sem hafi togað í hann.
Í ágúst gekkst hann svo við því að hafa snert samstarfskonu sína í dómsmálaráðuneytinu á ósæmilegan hátt þegar hann starfaði enn sem aðstoðarmaður ráðherra. Hann hafi látið af störfum hjá ráðuneytinu í kjölfarið og hætt allri áfengisneyslu.
Atvikið hafi átt sér stað á skemmtun á vegum ráðuneytisins síðasta vetur. „Þar átti ég í samskiptum við samstarfskonu mína og snerti hana á ósæmilegan hátt. Ég bað hana innilega afsökunar á þessu atviki og taldi málinu lokið,“ sagði Jakob í yfirlýsingu í ágúst.
Fréttin hefur verið uppfærð.
Jakob Birgisson uppistandari og fyrrverandi aðstoðarmaður dómsmálaráðherra gengst við því að hafa snert samstarfskonu sína í ráðuneytinu á ósæmilegan hátt. Hann lét af störfum hjá ráðuneytinu í kjölfarið og hætti allri áfengisneyslu.
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, hefur ráðið Jakob Birgisson, uppistandara og Þórólf Heiðar Þorsteinsson, lögfræðing, sem aðstoðarmenn sína.