Mannekla er minni í leikskólum, grunnskólum og frístund í Reykjavík í ár miðað við fyrri ár. Sviðsstjóri segist ekki hafa séð svo góðar tölur í mörg ár. Í tilkynningu frá Reykjavíkurborg kemur fram að 67 prósent leikskólanna annaðhvort fullmannaðir eða nálægt því að vera fullmannaðir.
Þá segir Steinn Jóhannsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs, í samtali við Vísi að 400 börn séu á bið eftir því að komast inn í frístund en hafi á sama tíma í fyrra verið 1.200.
Samkvæmt tilkynningu vantar starfsfólk í um 30 stöðugildi í leikskóla en séu fyrirsjáanlegar starfsmannabreytingar teknar með í reikninginn vanti í um 50 stöðugildi. 39 prósent leikskóla eru fullmannaðir en séu einnig taldir með þeir sem telja sig fullmannaða má áætla að 67 prósent leikskóla borgarinnar séu annað hvort fullmannaðir eða nálægt því.
Á sama tíma í fyrra hafi átt eftir að ráða í 74 stöðugildi og um miðjan september 2024 vantaði í 123 stöðugildi. Að jafnaði starfa um 2.300 manns í um 1.800 stöðugildum í leikskólum borgarinnar.
Í tilkynningu kemur jafnframt fram að sextán leikskólar séu með virkar auglýsingar og almennt berist umsóknir, þótt eitthvað beri á að viss hluti umsækjenda uppfylli ekki hæfniviðmið þeirra starfa sem þarf að manna. Þar nefna stjórnendur meðal annars íslenskukunnáttu, fagmenntun og viðeigandi reynslu sem þætti sem geta haft áhrif á ráðningar.
Þegar litið er til stöðu mönnunar í grunnskólum borgarinnar eru ómönnuð stöðugildi 22,4 en fyrir ári voru þau 46,9 og 68,1 árið þar á undan. Um þrjú þúsund manns starfa í grunnskólum borgarinnar í um 2500 stöðugildum.
Samkvæmt minnisblaði skóla- og frístundaráðs hafa skólastjórnendur átt erfiðast með að ráða réttindakennara, svo sem í dönsku, heimilisfræði, tónmennt og íþróttum. Á móti kemur virðist ganga betur að ráða stuðningsfulltrúa.
Steinn segir niðurstöðuna allt aðra en í fyrra í leik-, grunn- og frístundum.
„Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð,“ segir Steinn og að sérstaklega sé ánægjulegt að sjá að í frístund séu núna aðeins um 430 börn á bið en voru á sama tíma í fyrra um 1.100. Þess má geta að heildarfjöldi barnanna er ívið minni í ár samkvæmt minnisblaði skóla- og frístundaráðs borgarinnar.
Eftir á að ráða 28 starfsmenn á frístundaheimilin og er ályktað í minnisblaðinu að betur gangi að ráða í störf í frístundaheimilum í ár en undanfarin ár vegna styttri biðlista barna.
„Þetta er ótrúlegur munur á milli ára.“
„Þetta er ótrúlegur munur á milli ára.“
Hann segir það gegnumgangandi um alla borg að stjórnendur tali um að mönnum sé góð og þar geti atvinnuástand í samfélaginu skipt máli.
„Nú sækir fólk um þessi störf sem mögulega myndi ekki sækja um í öðru árferði, það er möguleiki. En við erum rosalega ánægð með þessa niðurstöðu, að mönnun hefur gengið vel heilt yfir borgina, sama hvort það er í leikskóla, grunnskóla eða frístundastarfi,“ segir hann.
Tekin var ákvörðun eftir að nýr meirihluti tók þá ákvörðun að snúa frá þeirri ákvörðun að stytta opnunartíma frístundar eins og tilkynnt hafði verið um fyrir kosningar í vor. Steinn segir það líka geta haft áhrif á mönnun að enn sé opið til 17.
„Auðvitað spilar það inn í þegar ungt fólk er í hlutastörfum og er að koma að vinna hjá okkur að það er ánægt að fá viðbótartíma,“ segir hann.