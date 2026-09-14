Donald Trump segir að ráðamenn í bæði Kænugarði og í Moskvu hafi samþykkt að ráðast ekki á orkuinnviði hvors annars. Þá heldur hann því fram að hærra olíuverð sé vegna Úkraínustríðsins en ekki vegna stríðs Bandaríkjanna gegn Íran. Rússar hafa ekki staðfest að samkomulag hafi náðst en Úkraínumenn hafa boðið Rússum slíkt um nokkuð skeið.
Þeim boðum hefur hingað til alltaf verið hafnað.
Í færslu sem Bandaríkjaforseti skrifaði á Truth Social, hans eigin samfélagsmiðil, heldur Trump því fram að Úkraínumenn hafi samþykkt að gera ekki árásir á orkuinnviði í Rússlandi. Rússar ætli sömuleiðis ekki að ráðast á orkuinnviði í Úkraínu.
Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, segir að Úkraínumenn hafi áður lagt þetta til með bandamönnum sínum. Það að báðir aðilar hætti árásum á mikilvæga innviði og nefnir hann matvælaframleiðslu, orkuinnviði og annað sem er mikilvægt almenningi.
Í færslu sem forsetinn birti á samfélagsmiðlum bendir hann á að árásir Rússa beinist ítrekað gegn óbreyttum borgurum. Þeir ráðist ítrekað á orkuver, hafnarinnviði, samgönguinnviði og vöruskemmur fullar af matvælum og lyfjum.
Þá benda orð Selenskís til þess að hann viti ekki til þess að samkomulag hafi náðst og að hann efist um að þeir muni standa við samkomulag, ef slíkt myndi nást.
„Úkraínumenn eru ekki sannfærðir um að Rússar séu tilbúnir til að virða nokkuð samkomulag.“
Forsetinn segir að ef bandamenn Úkraínu geti tryggt að Rússar geri ekki árásir á orkuinnviði Úkraínu og aðra mikilvæga innviði, séu Úkraínumenn tilbúnir til að hætta sínum árásum í Rússlandi.
Þetta ástand verði þó að vara lengur en fram yfir kosningar í Rússlandi, seinna í mánuðinum, svo ráðamenn geti losað sig við þrýsting frá kjósendum vegna ástandsins á eldsneytismörkuðum þar.
Ukraine has proposed that its partners secure an agreement with Russia that would stop the destruction of critical infrastructure. Food, energy, and other basics that sustain life must be protected, and Russian strikes are directed primarily against them. Every day, Ukrainian…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 14, 2026
Ukraine has proposed that its partners secure an agreement with Russia that would stop the destruction of critical infrastructure. Food, energy, and other basics that sustain life must be protected, and Russian strikes are directed primarily against them. Every day, Ukrainian…
Fjölmiðlar í Rússlandi hafa sagt frá orðum Trumps en þeim fréttum fylgja engar upplýsingar um viðbrögð ráðamanna.
Úkraínumenn standa frammi fyrir erfiðum vetri en á undanförnum árum hafa Rússar gert ítrekaðar árásir á orkuver og dreifikerfi landsins að vetri til. Markmið þessara árása hefur verið að valda íbúum landsins skaða og draga móðinn úr Úkraínumönnum.
Stutt er síðan Pútín lýsti því yfir að hann hefði sagt herforingjum sínum að byrja að skipuleggja þessar árásir fyrir veturinn. Úkraínumenn eru um þetta leyti sérstaklega berskjaldaðir gagnvart skotflaugum Rússa, þar sem mikill skortur er á flugskeytum í Patriot-loftvarnarkerfi, þau einu sem Úkraínumenn eiga og geta grandað skotflaugum.
Þegar Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, kom við á Íslandi í síðustu viku voru úkraínskar loftvarnir og orkuver meðal þess sem hann ræddi við Þorgerði Katrínu, utanríkisráðherra.
Sjá einnig: Selenskí kíkti á klakann
Þá hafa Úkraínumenn um langt skeið gert umfangsmiklar og ítrekaðar árásir á olíuframleiðsluinnviði í Rússlandi og eru taldir hafa valdið miklum skaða á henni. Yfirvöld í Rússlandi hafa til að mynda bannað útflutning á díselolíu vegna þessara árása.
Fyrir helgi gerðist það að verð á díselolíu fór í fyrsta sinn yfir sex dali á gallon í Bandaríkjunum. Í kjölfarið hélt Trump því fram í samtali við blaðamenn að verðhækkun á olíu kæmi stríði Bandaríkjanna gegn Íran lítið við. Þetta væri að mestu vegna árása Úkraínumanna gegn olíuframleiðslu í Rússlandi.
Olíuverð á heimsvísu hækkaði verulega fljótt eftir innrás Rússa í Úkraínu en hafði síðan þá lækkað á undanförnum árum, samhliða árásum Úkraínumanna á orkuinnviði í Rússlandi. Það hækkaði svo gífurlega í febrúar á þessu ári (eins og sjá má hér), þegar Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásir á Íran og lokað var á siglingar um Hormússund.
Stríð Bandaríkjanna gegn Íran er verulega óvinsælt meðal bandarískra kjósenda og þá sérstaklega þær eldsneytishækkanir sem stríðið hefur valdið.
Kannanir benda til þess að útlitið sé ekki gott fyrir Repúblikana í þingkosningunum í nóvember. Demókratar þykja líklegir til að ná meirihluta í fulltrúadeildinni og eiga einnig séns á því að ná meirihluta í öldungadeildinni. Það er að segja, ef marka má kannanir og miðað við stöðuna í dag.
Blaðamaður Financial Times í Moskvu segir að ef rétt reynist hjá Trump markaði það miklar sviptingar í stríði Rússa gegn Úkraínu. Það sama mætti segja um vonir Repúblikanaflokksins fyrir kosningarnar.
Trump says Russia and Ukraine have agreed an energy ceasefire. No confirmation yet from Kyiv or Moscow. Would be a major de-escalation in Putin's invasion – and potentially a gift to Trump ahead of the midterms, if oil prices go down as a result. pic.twitter.com/cPzul48QzR— max seddon (@maxseddon) September 14, 2026
Trump says Russia and Ukraine have agreed an energy ceasefire. No confirmation yet from Kyiv or Moscow. Would be a major de-escalation in Putin's invasion – and potentially a gift to Trump ahead of the midterms, if oil prices go down as a result. pic.twitter.com/cPzul48QzR
Trump hefur þó ítrekað haldið sambærilegum hlutum fram áður og þá sérstaklega í tengslum við stríðið gegn Íran. Hann hefur margsinnis haldið því að friður sé í vændum þar, án þess að það hafi reynst rétt hjá honum, og að klerkastjórnin í Íran vilji ólm semja. Það gerði hann síðast í dag, rétt eftir að hann sagði Úkraínumenn og Rússa hafa komist að samkomulagi.
Annar blaðamaður sem sérhæfir sig í efnahagsmálum í Rússlandi, segir ekkert benda til þess að Rússar ætli að fella niður bannið á sölu díselolíu úr landi. Framleiðslan þar anni ekki innlendri eftirspurn og sérstakur fundur hafi til að mynda verið haldið um stöðuna í dag, þar sem ekkert hafi komið fram sem bendi til þess að Rússar ætli sér að fella bannið úr gildi.