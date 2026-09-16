Baldvina Ýr Hafsteinsdóttir hefur verið ráðin nýr forstjóri SÁÁ. Ráðningin kemur í kjölfar þess að starfslokasamningur var gerður við Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur, fráfarandi forstjóra. Óánægja er með þá ákvörðun meðal starfsfólks á meðferðarsviði SÁÁ og sögðu framkvæmdastjóri lækninga og fagstjóri á meðferðarstöðinni Vík upp störfum í kjölfarið. Báðar hafa farið fram á að Ragnheiður verði fengin aftur í forstjórastöðuna.
Greint er frá ráðningunni í tilkynningu frá SÁÁ. Baldvina Ýr er hjúkrunarfræðingur með meistaragráðu í hjúkrunarfræði og diplómanám í opinberri stjórnsýslu. Hún kemur til SÁÁ frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands þar sem hún er framkvæmdastjóri heilsugæslu- og forvarnasviðs.
„Baldvina Ýr hefur 16 ára reynslu af stjórnun í heilbrigðisþjónustu. Í núverandi starfi ber hún rekstrarlega ábyrgð á sviði sem nær yfir tíu starfsstöðvar og rúmlega 500 starfsmenn. Sviðið þjónar rúmlega 35.000 íbúum á Suðurlandi,“ segir í tilkynningu um ráðninguna.
„Við erum virkilega ánægð með að fá Baldvinu Ýr til starfa hjá SÁÁ á þessum tímamótum. Hún býr yfir reynslu af stjórnun, sterkum faglegum bakgrunni og þekkingu á flóknum rekstri í heilbrigðisþjónustu. Ráðning hennar er mikilvægt skref í því að skapa stöðugleika, byggja upp traust og styrkja samstarfið innan samtakanna,“ er haft eftir Önnu Hildi Hildibrandsdóttur, formanni SÁÁ.
Baldvina Ýr er sögð hafa starfað í tíu ár sem deildarstjóri hjúkrunar á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Ási í Hveragerði. Þar áður hafi hún starfað hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands, fyrst sem hjúkrunarfræðingur og síðar sem deildarstjóri á hand- og lyflækningadeild. Þá hafi hún jafnframt setið í stjórnum Landssambands heilbrigðisstofnana og Félags stjórnenda í öldrunarþjónustu.
„Ég tek við starfi forstjóra SÁÁ af virðingu fyrir því mikilvæga starfi sem unnið er innan samtakanna. Fyrstu verkefni mín verða að hlusta, kynnast starfseminni og eiga samtal við starfsfólk og aðra lykilaðila. Markmiðið er að skapa stöðugleika, styrkja samstarfið og byggja áfram á þeirri miklu þekkingu og reynslu sem býr innan SÁÁ,“ er haft eftir Baldvinu Ýr í tilkynningunni.
Þóra Björk Ingólfsdóttir, fráfarandi fagstjóri á meðferðarstöðinni Vík, og Valgerður Rúnarsdóttir, fráfarandi framkvæmdastjóri lækninga, hafa sakað stjórn SÁÁ um óeðlileg afskipti af faglegu meðferðarstarfi og fullyrt að hún hafi gert Ragnheiði ómögulegt að sinna sínum forstjórastörfum áfram með fullnægjandi hætti.
Þær segja að Ragnheiður sé reynslumikil, hafi spilað lykilhlutverk í innleiðingu mikilvægra samninga SÁÁ við Sjúkratryggingar sem stendur enn yfir og almennt verið vel liðin meðal starfsfólks. Valgerður hefur gefið til kynna að hún sé tilbúin að snúa aftur til starfa hjá SÁÁ ef aðstæður breytast en hún hefur starfað þar í áratugi.
Formaður SÁÁ hefur hafnað ásökunum um óeðlileg afskipti stjórnar. Þá hefur aðalstjórn SÁÁ lýst yfir stuðningi við framkvæmdastjórn.
Á sama tíma hefur Landlæknir lýst yfir áhyggjum af stöðu mála hjá SÁÁ. Á sjöunda tug starfsmanna á meðferðarsviði SÁÁ hefur lýst yfir vantrausti á formann samtakanna og framkvæmdastjórn þeirra.
Valgerður, fráfarandi framkvæmdastjóri lækninga, sakar stjórn SÁÁ um að hafa viljað losna við síðasta forstjóra í nokkurn tíma. Þetta sagði hún í Kastljósi RÚV í gær.
Valgerður sagði stjórnina hafa haft ákveðnar hugmyndir um starfsemi SÁÁ og viljað að forstjórinn fylgdi þeim eftir. Ragnheiður hafi verið þeim ósammála, sett fagleg mörk og þurft að forgangsraða verkefnum út frá heilbrigðisþjónustunni.
„Það var bara það mikil pressa á forstjórann að gera hluti eftir forskrift hjá þeim, og ég hef séð fyrirmæli í bréfi frá þeim þar sem það er algjörlega óviðeigandi hvað þau eru í raun og veru að skipa henni fyrir að gera,“ sagði Valgerður í Kastljósi.
Fréttin hefur verið uppfærð.
Aðalstjórn SÁÁ segir í forgangi að funda með starfsfólki og tryggja „vinnufrið, öryggi og traust“ innan samtakanna. Aðalstjórn lýsir í ályktun yfir stuðningi við framkvæmdastjórn SÁÁ í þeirri vinnu framkvæmdastjórnar sem miðar að því að tryggja að heilbrigðisþjónusta samtakanna haldi áfram. Stjórn ætlar ekki að ræða við fjölmiðla um málið samkvæmt tilkynningu.
Stór hluti starfsfólks á meðferðarsviði SÁÁ hefur lýst yfir vantrausti á formann samtakanna og framkvæmdastjórn þeirra. Alvarleg staða sé komin upp og kallað eftir því að tryggt verði með skýrum hætti að stjórn félagsins virði faglegt sjálfstæði heilbrigðisstarfs SÁÁ.
Fráfarandi fagstjóri á Vík, meðferðarstöð SÁÁ, fordæmir vinnubrögð stjórnar SÁÁ og segir fullreynt að heilbrigðisþjónusta sem þessi sé á forræði félagasamtaka. Hún kallar eftir því að stjórnvöld grípi inn í og hefur miklar áhyggjur af framtíð meðferðarstarfsins. Þá segir hún að formaður SÁÁ hafi logið því opinberlega þegar hún sagðist ekki hafa frétt af uppsögn annars stjórnanda.
Landlæknir lítur átök innan SÁÁ mjög alvarlegum augum en starfsemi samtakanna er nú til skoðunar hjá embættinu. Mikilvægast sé að tryggja öryggi og gæði þjónustu að mati landlæknis sem telur uppsagnir áhyggjuefni.
Framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ ætlar að hætta störfum en bæði forstjóri samtakanna og fagstjóri hættu í síðasta mánuði. Lækningastjórinn tilkynnti starfsfólki um þetta í morgun.