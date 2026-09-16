Innlent

Kannast ekkert við málið og segir lög­reglu hafa komið fíkni­efnum fyrir

Árni Sæberg skrifar
Kastriot Pepaj í dómsal.
Kastriot Pepaj í dómsal. Vísir

Kastriot Pepaj, sem ákærður er í Dettifossmálinu svokallaða, segist enga aðkomu hafa átt að innflutningi fíkniefna. Þá hafi lögregla sjálf komið fíkniefnum fyrir heima hjá honum, en um sex grömm af marijúana fundust heima hjá honum.

Kastriot mætti síðastur fjögurra sakborninga fyrir dóm og gaf skýrslu fyrir dómi við aðalmeðferð málsins í dag. Honum er gefið að sök að hafa skipulagt innflutning um 14 lítra af amfetamínbasa í félagi við Sævar Hilmarsson. Tveir skipverjar á Dettifossi eru einnig ákærðir fyrir innflutninginn. 

Á undan Kastriot kom Sævar fyrir dóminn og las upp yfirlýsingu í stað þess að svara spurningum ákæruvaldsins.

Skipverjarnir tveir báru báðir um að hafa aldrei átt í samskiptum við Kastriot fyrr en þeir kynntust í fangelsi vegna málsins.

Tengist málinu ekki neitt

Beðinn um að lýsa aðkomu sinni að innflutningnum sagði Kastriot að hann tengdist málinu ekki neitt og vissi ekki neitt um málið.

„Ég veit bara að lögregla kom og handtók mig þennan dag og ég vissi ekkert hvað var að gerast,“ sagði hann, með aðstoð túlks en hann talar albönsku.

Þá var annar ákæruliður borinn undir hann, sem varðar vörslu 5,5 gramma af kannabisefnum og lítilræðis af sterum. Hann hafði þegar játað að hafa átt sterana en sagði að hann hefði aldrei verið með fíkniefni á heimili sínu. Lögreglan hefði sjálf komið með fíkniefnin inn á heimili hans.

Sævar sé besti vinur hans

Spurður um tengsl við skipverjana tvo sagðist Kastriot aldrei hafa hitt þá áður en þeir kynntust í fangelsi eftir handtöku í tengslum við málið. Hann sagðist hins vegar þekkja Sævar vel.

„Sævar er mér allt, bróðir, besti vinur, fjölskylda.“ 

Þeir hefðu kynnst fyrir mörgum árum eftir að eiginkona hans hóf að þrífa heimili Sævars og barnsmóður hans. Fjölskyldurnar tvær hefðu í kjölfarið orðið mjög nánar og samgangur væri milli heimilanna á svo gott sem hverjum degi.

Milan og Cloud, Kastriot og Sævar?

Þegar sækjandi fékk tækifæri til að bera gögn málsins undir Kastriot var farið yfir nokkuð magn myndefnis og samskiptagagna.

Myndefnið sýndi Kastriot í ræktinni og í Minigarðinum, þar sem svo virtist sem hann væri að nota síma sinn á sama tíma og samskipti fóru fram á milli notandans Milan og notandans Cloud á samskiptaforritinu Signal. Skipverjarnir tveir áttu í samskiptum við notandann Cloud varðandi innflutninginn.

Hann sagðist hvorki þekkja neinn Milan né Cloud og sagði sækjanda fabúlera um það sem hann var að gera í símanum þegar myndirnar voru teknar af honum.

„Það sem fer fram á milli Cloud og Milan varðar mig ekki neitt, ég kannast ekki við þetta. Þú getur spurt einhvern annan út í þetta.“

Þá voru borin undir hann skilaboð þar sem Milan spyr Cloud hvort hann ætli að koma daginn eftir með börnin og konu sem heitir það sama og barnsmóðir Sævars.

„Það er ekki ég. Þú getur spurt Milan hver það er,“ sagði Kastriot. Í skýrslutöku yfir öðrum skipverjanum kom fram að hann teldi Sævar vera notandann Cloud, en hann gæti ekki fullyrt það.

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