Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Árni Sæberg skrifar 16. september 2026 10:22 Sævar Hilmarsson faðmar verjanda sinn, Stefán Karl Kristjánsson, sem tókst á við sækjanda málsins í upphafi þinghalds, með þeim afleiðingum að aðalmeðferð málsins var frestað. Vísir Verjandi Sævars Hilmarssonar, sem er einn ákærðu í Dettifossmálinu svokallaða, mótmælti framlagningu nýrra gagna harðlega þegar þinghald hófst í málinu. Um klukkustundar töf varð á upphafi aðalmeðferðar. Dómþing hófst klukkan 09:15 í morgun á því að farið var yfir hvaða gögn hefðu verið lögð fram í málinu og hver afstaða sakborninga til sakarefnis væri. Við þingfestingu í júlí neituðu þeir Sævar og Kastriot Pepaj, sem ákæruvaldið telur hafa skipulagt innflutning á rúmum fjórtán lítrum af amfetamínbasa, sök. Tveir skipverjar á Dettifossi játuðu sök að hluta. „Rosalegar hártoganir“ Þá kom fram að sækjandi málsins, Arnfríður Gígja Arngrímsdóttir, ætlaði að leggja fram frekari gögn í málinu, þar á meðal mynd af flöskum með ætluðum amfetamínbasa. Því mótmælti Stefán Karl Kristjánsson, verjandi Sævars, harðlega og sagðist myndu kæra framlagninguna og krefjast úrskurðar um hana, félli sækjandi ekki frá framlagningunni. Þá var tekist á um það hvort aðalmeðferð væri yfir höfuð hafin þar sem dómari hefði ekki tekið skýrt fram að hún væri það. „Þetta eru rosalegar hártoganir hjá ykkur,“ sagði Barbara Björnsdóttir, dómari málsins, þá við verjendur. Verjendur, frá vinstri, Sveinn Andri Sveinsson, Stefán Karl Kristjánsson, Unnsteinn Örn Elvarsson, Leó Daðason, og Jón Bjarni Kristjánsson. Sá síðarnefndi er verjandi konu sem sætir aðeins upptökukröfu í málinu.Vísir Sækjandi neitaði að draga framlagninguna til baka og sagðist einfaldlega hafa tekið eftir því í gær að enga mynd af amfetamínbasaflöskunum meintu væri að finna í gögnum málsins. Hún hefði því beðið rannsakendur að finna slíka mynd og hún lagt hana fram. „Þetta er ekki einkamálaréttarfar, það er alltaf hægt að leggja fram gögn.“ „Ég er ekki vondi karlinn“ Dómari benti Stefáni Karli þá á að héldi hann því til streitu að krefjast úrskurðar um framlagninguna þyrfti að fresta aðalmeðferðinni, með tilheyrandi fyrirhöfn og lengra gæsluvarðhaldi fyrir sakborningana. „Það er alveg ófært að setja þessa aðalmeðferð í uppnám.“ Stefán Karl sagðist þá engan áhuga hafa á því að setja aðalmeðferðina í uppnám en hann vildi þó að ákæruvaldið hagaði málatilbúnaði sínum eins og lög gera ráð fyrir. Ekki gengi að sækjandi labbaði inn í dómsal og legði nýtt gagn á borð verjenda að morgni aðalmeðferðar, án þess að láta þá vita fyrir fram. „Ég er ekki vondi karlinn í þessu. Það er ákæruvaldið sem gætir ekki sanngirni.“ Hlé og síðan samkomulag Að loknu um tíu mínútna hléi féllst dómari málsins á að aðalmeðferð þess hefði í raun aldrei hafist og því þyrfti að veita verjendum tækifæri til að tjá sig um framlagningu gagnsins umdeilda. Hins vegar komust dómari og sækjandi að samkomulagi um það að bíða með framlagningu gagnsins. Að svo búnu komu fram frekari mótmæli af hálfu Stefáns Karls vegna framlagningar svokallaðra handhverfugreininga vegna annarra mála á hendur Sævari, sem varða akstur undir áhrifum fíkniefna. Dómari leysti úr því með því að kljúfa umferðarlagabrotið frá Dettifossmálinu. Að svo búnu var hægt að hefja aðalmeðferð. 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