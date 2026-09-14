Vilja verða jafningjar Englendinga Samúel Karl Ólason skrifar 14. september 2026 13:44 John Swinney er leiðtogi Skoska þjóðarflokksins, Rhun ap Iorwerth, sem stýrir Plaid Cymru í Wales, Mary Lou McDonald og Michelle O‘Neill sem leiða Sinn Féin á Írlandi og Norður-Írlandi. EPA/JON ROWLEY Tími Westminster er að líða undir lok. Þetta segja leiðtogar Skotlands, Wales og Norður-Írlands sem hafa skrifað undir sameiginlega yfirlýsingu um að yfirvöld í Bretlandi hefji undirbúning fyrir sundurliðun Stóra-Bretlands. Allir vilja þeir sjálfstæði frá Lundúnum og fá að ákvarða eigin framtíð. Í yfirlýsingunni sem þau skrifuðu undir í dag segir að ríkjunum þremur, Írlandi, Skotlandi og Wales sé nú í fyrsta sinn öllum stýrt af fólki sem hefur barist fyrir sjálfstæði. „Fyrir fólk sem fylgist með víðsvegar um eyjunar, fyrir þá sem horfa á frá umheiminum, þá gæti þetta ekki verið skýrar merki um það að tími Westminster er á enda.“ Þá segir þar einnig að þrjú eigi að vinna saman með Englandi en sem jafningjar. Westminster’s time is coming to an end. We believe there is a better way. Our nations working together as equals, sharing ideas and expertise, building relationships based on mutual respect and common interests. Today marks a further step in building our cooperation. 🏴🏴🇮🇪 pic.twitter.com/pd8EWzQGED— John Swinney (@JohnSwinney) September 14, 2026 Í yfirlýsingunni eru fjögur atriði nefnd sérstaklega. Það er að ráðamennirnir hafni efnahagsstjórn yfirvalda í Lundúnum, sem hafi ekki virkað fyrir alla. Leiðtogarnir segjast ætla að vinna saman til að auka jöfnuð í ríkjum þeirra. Þá segjast þær ætla að bæta orkuöflun í ríkjunum og draga þannig úr kostnaði fyrir heimili og fyrirtæki. „Orkuauður þjóða okkar á að þjóna fólki okkar,“ segir í yfirlýsingunni. Úrganga Bretlands úr Evrópusambandinu er einnig nefnd. Segir að Brexit hafi skaðað hagkerfi ríkjanna og takmarkað tækifæri fólksins sem býr í þessum löndum. Leiðtogarnir segjast sammála um að ríkin eigi að ganga í Evrópusambandið og heita því að bæta samskiptin við Brussel. Þá segir að engin ríkisstjórn í Westminester eigi rétt á því að takmarka lýðræði í umræddra ríkja eða taka ákvarðanaréttinn af umræddum þjóðum. Þær eigi að leggja línurnar að eigin framtíð. Því kalla leiðtogarnir eftir því að ríkisstjórn Bretlands hefji strax undirbúning að stjórnarskrárbreytingum vegna aðskilnaðar Norður-Írlands, Skotlands og Wales frá Stóra-Bretlandi. England Bretland Skotland Írland Norður-Írland Evrópusambandið Wales Mest lesið Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Innlent Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Innlent „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Innlent Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Innlent Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Innlent „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Innlent Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Innlent Kominn á Vernd tveimur árum eftir morðið vegna túlkunaratriðis Innlent Johnson rétt slapp við árás Rússa Erlent „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Erlent Fleiri fréttir Vilja verða jafningjar Englendinga Stjórnarmyndunarmaraþon framundan í Svíþjóð Sádar í slæmri stöðu en Trump kennir Selenskí um Gefa kola- og gasorkuverum lausan tauminn Finnar taka þátt í kjarnorkuvernd Frakka Talinn hafa geymt lík foreldra sinna í frysti í þrjátíu ár „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Leita 129 manns eftir að ferju hvolfdi við Indónesíu Stjórnin líklega fallin en staðan afar þröng Johnson rétt slapp við árás Rússa Möguleiki á að úrslit ráðist ekki fyrr en í næstu viku Munurinn minnkar í nýrri spá Vinstri blokkin leiðir í útgönguspám „Það er mjög jafnt á milli blokkanna“ Óboðinn gestur gripinn við heimili Harris Vilja öll greiða atkvæði um að kljúfa sig frá Bretlandi Forstjórar gervigreindarfyrirtækja segja hættu á ferðum og hægja þurfi á þróun Lokuðu einni mikilvægustu olíuleiðslunni „Ekkert sem gat bjargað þessu“ Látin jafngömul og móðir hennar sem var myrt af föðurnum Þingkosningar í Svíþjóð: Stjórnin riðar til falls en að mynda nýja gæti reynst erfitt Minnst 44 slasast og ein í lífshættu eftir lestarslys í Frakklandi Systir Haraldar er látin Dönsk kona ákærð fyrir að verða nýfæddum börnum sínum að bana Stefna kanslaranum fyrir meiðyrði um Valkost fyrir Þýskaland Gerðu drónaárásir á verslunarmiðstöð Tók konu hálstaki sem söng með á söngleik 25 ár frá 9/11: Ólíkar útgáfur Trumps af deginum Rússar gómaðir með leynilega sæstrengjaklippu Kanna hvort Kim eigi son Sjá meira