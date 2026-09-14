Erlent

Vilja verða jafningjar Eng­lendinga

Samúel Karl Ólason skrifar
John Swinney er leiðtogi Skoska þjóðarflokksins, Rhun ap Iorwerth, sem stýrir Plaid Cymru í Wales, Mary Lou McDonald og Michelle O‘Neill sem leiða Sinn Féin á Írlandi og Norður-Írlandi.
John Swinney er leiðtogi Skoska þjóðarflokksins, Rhun ap Iorwerth, sem stýrir Plaid Cymru í Wales, Mary Lou McDonald og Michelle O‘Neill sem leiða Sinn Féin á Írlandi og Norður-Írlandi. EPA/JON ROWLEY

Tími Westminster er að líða undir lok. Þetta segja leiðtogar Skotlands, Wales og Norður-Írlands sem hafa skrifað undir sameiginlega yfirlýsingu um að yfirvöld í Bretlandi hefji undirbúning fyrir sundurliðun Stóra-Bretlands. Allir vilja þeir sjálfstæði frá Lundúnum og fá að ákvarða eigin framtíð.

Í yfirlýsingunni sem þau skrifuðu undir í dag segir að ríkjunum þremur, Írlandi, Skotlandi og Wales sé nú í fyrsta sinn öllum stýrt af fólki sem hefur barist fyrir sjálfstæði.

„Fyrir fólk sem fylgist með víðsvegar um eyjunar, fyrir þá sem horfa á frá umheiminum, þá gæti þetta ekki verið skýrar merki um það að tími Westminster er á enda.“

Þá segir þar einnig að þrjú eigi að vinna saman með Englandi en sem jafningjar.

Í yfirlýsingunni eru fjögur atriði nefnd sérstaklega. Það er að ráðamennirnir hafni efnahagsstjórn yfirvalda í Lundúnum, sem hafi ekki virkað fyrir alla. Leiðtogarnir segjast ætla að vinna saman til að auka jöfnuð í ríkjum þeirra.

Þá segjast þær ætla að bæta orkuöflun í ríkjunum og draga þannig úr kostnaði fyrir heimili og fyrirtæki.

„Orkuauður þjóða okkar á að þjóna fólki okkar,“ segir í yfirlýsingunni.

Úrganga Bretlands úr Evrópusambandinu er einnig nefnd. Segir að Brexit hafi skaðað hagkerfi ríkjanna og takmarkað tækifæri fólksins sem býr í þessum löndum. Leiðtogarnir segjast sammála um að ríkin eigi að ganga í Evrópusambandið og heita því að bæta samskiptin við Brussel.

Þá segir að engin ríkisstjórn í Westminester eigi rétt á því að takmarka lýðræði í umræddra ríkja eða taka ákvarðanaréttinn af umræddum þjóðum. Þær eigi að leggja línurnar að eigin framtíð.

Því kalla leiðtogarnir eftir því að ríkisstjórn Bretlands hefji strax undirbúning að stjórnarskrárbreytingum vegna aðskilnaðar Norður-Írlands, Skotlands og Wales frá Stóra-Bretlandi.

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