Erlent

Finnar taka þátt í kjarnorkuvernd Frakka

Samúel Karl Ólason skrifar
Emmanuel Macron og Alexander Stubb, forsetar Frakklands og Finnlands.
Emmanuel Macron og Alexander Stubb, forsetar Frakklands og Finnlands. EPA/YOAN VALAT

Finnar ætla að hefjast samstarf um öryggis- og varnarmál við yfirvöld í Frakklandi. Samningur þessi mun fela í sér að Finnland mun heyra undir kjarnorkuvopnavernd Frakklands og Finnar munu eiga í auknu varnarsamstarfi við Frakka og aðrar þjóðir sem að samstarfinu koma.

Ekki stendur til að koma fyrir kjarnorkuvopnum í Finnlandi, á friðartímum, samkvæmt yfirlýsingu frá Alexander Stubb, forseta Finnlands.

Auk Finna hafa allar hinar Skandinavíuþjóðirnar, Norðmenn, Svíar og Danir, orðið aðilar að verkefninu. Þjóðverjar, Bretar, Belgar, Hollendingar, Ítalir og Grikkir eru það einnig.

Emmanuel Macron, forseti Frakklands, tilkynnti fyrr á árinu að til stæði að fjölga kjarnorkuvopnum Frakka og leyfa öðrum Evrópuþjóðum að taka þátt í æfingum varðandi kjarnorkuvopn. Þetta felur ekki í sér aðkomu að kostnaðinum við rekstur kjarnorkuvopna eða hýsingu þeirra en á að auka sameiginlegar varnir heimsálfunnar og fælingarmátt.

Samkomulagið felur ekki í sér að áðurnefnd ríki heyri undir það sem gjarnan er kallað „kjarnorkuregnhlíf“ Frakklands. Það er að segja, að Frakkar munu ekki sjálfkrafa svara kjarnorkuárás á eitt þessara ríkja eða öll með eigin kjarnorkuvopnum.

Stubb segir að samstarf Finna og Frakka hafi aukist töluvert fyrr i sumar, þegar Frakkar sendu hermenn til Finnlands. Nú hafi það aukist enn frekar en samkomulagið snúi mest að því að Evrópa taki ábyrgð á eigin vörnum og auki fælingarmátt til að koma í veg fyrir átök.

Evrópa spili stærri rullu

Í yfirlýsingu frá varnarmálaráðuneyti Finnlands segir að viðræður um samstarfið hafi átt sér stað um nokkurt skeið milli Finna og Frakka. Enn eigi eftir að ræða hvernig samstarf ríkjanna muni verða. Fyrst verði það rætt af stjórnmálamönnum og í kjölfarið af yfirmönnum herafla ríkjanna.

Þar segir einnig að samstarfið fari ekki gegn fyrri skuldbindingum Finna hvað varðar útbreiðslu kjarnorkuvopna eða bann við tilraunum kjarnorkuvopna.

„Evrópa verður að spila stærri rullu í hefðbundnum vörnum og deila betur kostnaði við kjarnorkuvopnafælingu," er haft eftir Antti Häkkänen, varnarmálaráðherra, í yfirlýsingunni.

Hann segir enn fremur að þessi málefni séu gífurlega mikilvæg öryggi Finnlands.

Allt gerist þetta í skugga þess að ráðamenn í Evrópu telja ekki lengur hægt að stóla á Bandaríkin eins og áður þegar kemur að varnarmálum. Franska verkefninu er þó ekki ætlað að leysa Atlantshafsbandalagið af hólmi, heldur eiga sér stað innan bandalagsins.

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