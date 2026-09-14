Finnar taka þátt í kjarnorkuvernd Frakka Samúel Karl Ólason skrifar 14. september 2026 10:01 Emmanuel Macron og Alexander Stubb, forsetar Frakklands og Finnlands. EPA/YOAN VALAT Finnar ætla að hefjast samstarf um öryggis- og varnarmál við yfirvöld í Frakklandi. Samningur þessi mun fela í sér að Finnland mun heyra undir kjarnorkuvopnavernd Frakklands og Finnar munu eiga í auknu varnarsamstarfi við Frakka og aðrar þjóðir sem að samstarfinu koma. Ekki stendur til að koma fyrir kjarnorkuvopnum í Finnlandi, á friðartímum, samkvæmt yfirlýsingu frá Alexander Stubb, forseta Finnlands. Auk Finna hafa allar hinar Skandinavíuþjóðirnar, Norðmenn, Svíar og Danir, orðið aðilar að verkefninu. Þjóðverjar, Bretar, Belgar, Hollendingar, Ítalir og Grikkir eru það einnig. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, tilkynnti fyrr á árinu að til stæði að fjölga kjarnorkuvopnum Frakka og leyfa öðrum Evrópuþjóðum að taka þátt í æfingum varðandi kjarnorkuvopn. Þetta felur ekki í sér aðkomu að kostnaðinum við rekstur kjarnorkuvopna eða hýsingu þeirra en á að auka sameiginlegar varnir heimsálfunnar og fælingarmátt. Samkomulagið felur ekki í sér að áðurnefnd ríki heyri undir það sem gjarnan er kallað „kjarnorkuregnhlíf“ Frakklands. Það er að segja, að Frakkar munu ekki sjálfkrafa svara kjarnorkuárás á eitt þessara ríkja eða öll með eigin kjarnorkuvopnum. The defence partnership between Finland and France is deepening.Our cooperation took a significant step forward this summer when France announced its contribution of troops to NATO’s Forward Land Forces in Finland. Today, we took a new step forward as Finland joined the French… pic.twitter.com/6P2E6NqPyX— Alexander Stubb (@alexstubb) September 14, 2026 Stubb segir að samstarf Finna og Frakka hafi aukist töluvert fyrr i sumar, þegar Frakkar sendu hermenn til Finnlands. Nú hafi það aukist enn frekar en samkomulagið snúi mest að því að Evrópa taki ábyrgð á eigin vörnum og auki fælingarmátt til að koma í veg fyrir átök. Evrópa spili stærri rullu Í yfirlýsingu frá varnarmálaráðuneyti Finnlands segir að viðræður um samstarfið hafi átt sér stað um nokkurt skeið milli Finna og Frakka. Enn eigi eftir að ræða hvernig samstarf ríkjanna muni verða. Fyrst verði það rætt af stjórnmálamönnum og í kjölfarið af yfirmönnum herafla ríkjanna. Þar segir einnig að samstarfið fari ekki gegn fyrri skuldbindingum Finna hvað varðar útbreiðslu kjarnorkuvopna eða bann við tilraunum kjarnorkuvopna. „Evrópa verður að spila stærri rullu í hefðbundnum vörnum og deila betur kostnaði við kjarnorkuvopnafælingu," er haft eftir Antti Häkkänen, varnarmálaráðherra, í yfirlýsingunni. Hann segir enn fremur að þessi málefni séu gífurlega mikilvæg öryggi Finnlands. Allt gerist þetta í skugga þess að ráðamenn í Evrópu telja ekki lengur hægt að stóla á Bandaríkin eins og áður þegar kemur að varnarmálum. Franska verkefninu er þó ekki ætlað að leysa Atlantshafsbandalagið af hólmi, heldur eiga sér stað innan bandalagsins. Finnland Frakkland Hernaður NATO Kjarnorkuvopn Mest lesið Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Innlent „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Innlent Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Innlent Johnson rétt slapp við árás Rússa Erlent „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Erlent Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Innlent Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Innlent Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara Innlent Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Innlent Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Innlent Fleiri fréttir Finnar taka þátt í kjarnorkuvernd Frakka Talinn hafa geymt lík foreldra sinna í frysti í þrjátíu ár „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Leita 129 manns eftir að ferju hvolfdi við Indónesíu Stjórnin líklega fallin en staðan afar þröng Johnson rétt slapp við árás Rússa Möguleiki á að úrslit ráðist ekki fyrr en í næstu viku Munurinn minnkar í nýrri spá Vinstri blokkin leiðir í útgönguspám „Það er mjög jafnt á milli blokkanna“ Óboðinn gestur gripinn við heimili Harris Vilja öll greiða atkvæði um að kljúfa sig frá Bretlandi Forstjórar gervigreindarfyrirtækja segja hættu á ferðum og hægja þurfi á þróun Lokuðu einni mikilvægustu olíuleiðslunni „Ekkert sem gat bjargað þessu“ Látin jafngömul og móðir hennar sem var myrt af föðurnum Þingkosningar í Svíþjóð: Stjórnin riðar til falls en að mynda nýja gæti reynst erfitt Minnst 44 slasast og ein í lífshættu eftir lestarslys í Frakklandi Systir Haraldar er látin Dönsk kona ákærð fyrir að verða nýfæddum börnum sínum að bana Stefna kanslaranum fyrir meiðyrði um Valkost fyrir Þýskaland Gerðu drónaárásir á verslunarmiðstöð Tók konu hálstaki sem söng með á söngleik 25 ár frá 9/11: Ólíkar útgáfur Trumps af deginum Rússar gómaðir með leynilega sæstrengjaklippu Kanna hvort Kim eigi son Biður dómara um að hlífa Clancy við öðrum réttarhöldum Miklar hækkanir á olíumörkuðum í dag Reyndi að vara við að flugvélin færi of hratt Tugir látnir í eldsvoða í flutningaskipi í Kína Sjá meira