Draumabrúðkaup Donalds Trump yngri og Bettinu Anderson, nú Trump, á tveimur einkaeyjum í Bahamaeyjum í vor var að stórum hluta fjármagnað af rússneskum auðjöfri, sem hefur tengingar til Kremlar og Vladimírs Pútín. Umar Kremlev var einn nokkurra rússneskumælandi manna sem sóttu brúðkaupið, sem var að öðru leyti eingöngu fyrir nánustu vini og ættingja.
Skömmu fyrir brúðkaupið var auðjöfurinn í opinberri sendinefnd Vladimírs Pútín til Kína og hafði forsetinn þar áður veitt honum heiðursorðu.
Samkvæmt rannsókn rannsóknarmiðilsins ProPublica, sem byggir á gögnum og viðtölum við brúðkaupsgesti, varði Kremlev hundruðum þúsunda dala í brúðkaupið. Hann leigði meðal annars aðra eyjuna sem brúðkaupið fór fram á, borgaði fyrir stóra flugeldasýningu og teymi hans hjálpaði við að skipuleggja viðburðinn.
Brúðkaupsveislan fór fram í maí og stóð hún yfir í þrjá daga, á tveimur mismunandi einkaeyjum. Stærðarinnar kaka var flutt frá Flórída, dansarar skemmtu gestunum sem voru um fimmtíu talsins og voru fluttir í glæsihýsi þeirra með sjóflugvélum, svo eitthvað sé nefnt.
Athöfnin sjálf fór fram á eyju sem hefur meðal annars birst í kvikmyndunum Pirates of the Caribbean og James Bond-myndinni Casino Royale. Veisluhöldin eftir athöfnina fóru svo fram á annarri eyju sem hægt er að leigja fyrir um hundrað þúsund dali (rúmar tólf milljónir króna) á dag.
Kremlev greiddi þá leigu og borgaði fyrir flugeldasýningu sem kostar um sjötíu þúsund dali (8,5 milljónir króna).
Í færslu sem hún birti á Instagram sagði Bettina Trump að viðburðurinn hefði verið allt sem þau hjónakorn hefðu óskað sér og rúmlega það.
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Í annarri færslu sagði hún að athöfnin hefði verið einföld og falleg.
Donald Trump, faðir Trumps yngri og forseti Bandaríkjanna, sótti ekki brúðkaupið. Hann sagðist vera upptekinn. Hann sagði einnig við blaðamenn að sonur hans vildi bara hafa sína nánustu á staðnum.
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A post shared by Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr)
Eins og áður segir voru um fimmtíu manns á gestalistanum fyrir brúðkaupsveisluna. Eric Trump, yngri bróðir Donalds yngri, var þeirra á meðal og Ivanka Trump og Jared Kushner voru þar einnig. Í hópnum voru einnig nokkrir menn sem viðmælendur ProPublica segja að hafi vakið furðu annarra.
Þeir hafi litla sem enga ensku talað og haldið sig saman til hliðar við veisluhöldin og talað rússnesku.
„Þetta var mjög þétt, bara, bara nánustu vinir,“ sagði Trump yngri um veisluna fyrr á árinu. Hann sagðist hafa viljað halda hópnum mjög smáum.
New: Russian oligarch Umar Kremlev footed the bill for hundreds of thousands of dollars of wedding expenses at Donald Trump Jr.’s lavish wedding, including renting out a private island and paying for the fireworks show. https://t.co/5eAkam17gM— ProPublica (@propublica) September 14, 2026
New: Russian oligarch Umar Kremlev footed the bill for hundreds of thousands of dollars of wedding expenses at Donald Trump Jr.’s lavish wedding, including renting out a private island and paying for the fireworks show. https://t.co/5eAkam17gM
Þjóðaröryggissérfræðingar sem blaðamenn ræddu við segja málið alvarlegt. Það veki mikilvægar spurningar um af hverju Kremlev hafi varið svo miklum peningum í brúðkaupsveislu sonar forseta Bandaríkjanna.
„Ef ég borga fyrir brúðkaupið þitt, á einhverjum tímapunkti, munt þú skulda mér eitthvað,“ sagði Frank Montoya, einn áðurnefndra sérfræðinga sem starfaði á árum áður hjá Alríkislögreglu Bandaríkjanna við að elta uppi njósnara og útsendara þeirra.
Skömmu fyrir brúðkaupsveisluna var Kremlev í Kína. Þá var hann hluti af opinberri sendinefnd Vladimírs Pútín, forseta Rússlands. Mánuði áður hafði Pútín heiðrað auðjöfurinn sérstaklega með orðuveitingu.
Samkvæmt ProPublica er útlit fyrir að Trump yngri og Kremlev hafi kynnst nýlega.
Ráðamenn í Rússlandi hafa lengi verið sakaðir um að reyna að komast í mjúkinn hjá Trump og ríkisstjórn hans. Þá hafa Rússar varið fúlgum fjár í að hafa áhrif á kosningar í Bandaríkjunum en þá sérstaklega fyrir kosningarnar 2016, þegar Trump vann fyrst.
Í aðdraganda þeirra kosninga vakti mikla athygli að Trump yngri og Kushner funduðu með rússneskum lögmanni sem tengdist yfirvöldum í Kreml.
Í pósti sem Trump fékk í aðdraganda fundarins kom fram að um væri að ræða lið í áætlun ríkisstjórnar Rússlands um að styðja við bakið á Trump fyrir kosningarnar.
Trump yngri svaraði um hæl.
„Ég elska það.“
Í yfirlýsingu til ProPublica neitaði talsmaður Trumps yngri ekki því að auðjöfurinn rússneski hefði greitt fyrir brúðkaupsveisluna, að hluta til. Hann sagði „Umar“ vera persónulegan vin Trumps, að þeir hefðu kynnst gegnum sameiginlegan vin í veiðisamfélaginu og náð saman um ást þeirra á hnefaleikum og náttúrunni.
Talsmaðurinn sagði að Trump yngri og Kremlev ættu ekki í viðskiptasambandi.
Fyrir hönd Erics Trump, annars sonar forsetans, fengust þau svör að hann hefði ekki hugmynd um það hver Kremlev væri og sagðist Eric aldrei hafa heyrt hann nefndan á nafn.
Talsmaður auðjöfursins sagði að Kremlev og Trump yngri hefðu kynnst fyrir „nokkrum árum“ og væru vinir. Þá kom fram í yfirlýsingu frá auðjöfrinum að þeir hefðu aldrei talað um stjórnmál.
Þá kom fram að brúðkaupið hefði ekki kostað hnefaleikasamtökin IBA en talsmaðurinn tjáði sig ekki um greiðslurnar frá áðurnefndu félagi í Sameinuðu arabísku furstadæmunum.
Að endingu sagði í yfirlýsingunni frá Kremlev að þegar hann fór með Pútín til Kína, hafi hann ekki verið hluti af „formlegu sendinefndinni“.
Kushner, mágur Trumps sem sótti einnig brúðkaupsveisluna, svaraði ekki fyrirspurnum blaðamanna ProPublica. Hann hefur fyrir hönd Trumps eldri tekið að sér stórt hlutverk í viðræðum milli Rússa og Úkraínumanna um mögulegan frið.
Kremlev leiðir umdeild hnefaleikasamtök (IBA) sem eru fjármögnuð af rússneska ríkisfyrirtækinu Gazprom. Samkvæmt ProPublica notaði hann félag sem er skráð í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og reglulega notað í fjármálagjörningum IBA til að greiða fyrir sinn hluta í brúðkaupskostnaðinum.
Kremlev var mikið á milli tannanna á fólki eftir Ólympíuleikana 2024 vegna fjaðrafoksins kringum hnefaleikakonuna Imane Khelif, frá Alsír. Kremlev staðhæfði þá að Khelif hefði fallið á einhvers konar kynjaprófi.
Kremlev var á sínum yngri árum dæmdur fyrir líkamsárás og fjárkúgun. Árið 2010 breytti hann nafni sínu úr Umar Lutfulloyev í Umar Kremlev og gekk til liðs við frægt rússneskt mótorhjólagengi sem nýtur stuðnings yfirvalda í Rússlandi. Á endanum tók hann að sér leiðtogastöðu innan samtakanna og kynntist þá Alexei Rubezhnoi, sem leiðir nú lífvarðasveitir Pútíns.
Í gegnum tengingar sínar við Pútín og aðra ráðamenn hefur Kremlev safnað sér miklum auðæfum.
Það var svo árið 2020 sem hann tók yfir stjórn IBA en fyrrverandi embættismenn þar segja að hann hafi klárlega tekið við skipunum frá Kreml. Hann hafi beitt samtökunum sem pólitísku tóli fyrir Rússa.
Hann er einnig viðloðinn samtök sem ætlað er að ýta undir gott matarræði og hreyfingu barna. Yfirvöld í Úkraínu segja þessi samtök hafa komið að því að ræna úkraínskum börnum og flytja þau til Rússlands.
Eftir innrásina í Úkraínu er hann sagður hafa óttast verulega að verða beittur refsiaðgerðum af Bandaríkjunum. Það hefur þó ekki gerst.
Í september í fyrra fór Trump yngri til Tyrklands á vegum IBA, þar sem hann tók þátt í umræðum um hnefaleika.