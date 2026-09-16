Fréttir af dagsleyfi kynferðisbrotamanns slógu ráðherra illa Birgir Olgeirsson skrifar 16. september 2026 13:19 Frásögn móður í Múlaborgarmálinu sló Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra mjög illa. Hún segist skilja áhyggjur foreldranna og segir lögin þurfa að endurspegla hversu alvarlegum augum samfélagið líti kynferðisbrot gegn börnum. Einar Endurskoða þarf lög svo menn sem dæmdir hafa verið fyrir gróf kynferðisbrot gegn börnum fái ekki dagsleyfi svo skömmu síðar, að mati dómsmálaráðherra. Hún segir eitthvað að lögunum ef þau heimili að menn sem dæmdir hafa verið fyrir gróf kynferðisbrot gegn börnum fái dagsleyfi eftir svo stutta afplánun.Lögin megi ekki særa réttarvitund almennings. Gera þurfi greinarmun eftir því fyrir hvaða brot menn séu dæmdir, bæði við veitingu dagsleyfa og þegar komi að því hversu lengi þeir afpláni áður en þeir fái reynslulausn. Þetta segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra í samtali við fréttastofu vegna umfjöllunar Vísis í gær um dagsleyfi Hannesar Valle Þorsteinssonar, sem var dæmdur í Múlaborgarmálinu. Móðir sem var meðal foreldra sem kærðu Hannes lýsti því að hafa séð hann fyrir utan heimili sitt 5. september, þegar hann var í dagsleyfi. Hún sagði það hafa verið nýtt áfall og óttaðist að börnin gætu rekist á hann í hverfinu. Hannes var í lok maí dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun gegn ungri stúlku á leikskólanum Múlaborg og afplánar á Sogni. „Þá finnst mér eitthvað að lögunum“ Þorbjörg segir fréttina hafa slegið sig mjög illa. „Ég sýni áhyggjum hennar og annarra foreldra í þessum aðstæðum allan skilning. Ég get auðvitað ekki sett mig í þessi spor en mér finnst þetta mjög umhugsunarvert að þetta sé staðan.“ Hún segist hafa skoðað málið almennt í kjölfar umfjöllunarinnar, án þess að leggja mat á einstök mál. Eftir því sem hún komist næst samræmist það lögum að fangi fái dagsleyfi eftir svo stuttan tíma í fangelsi. „Þetta er að öllu leyti, eftir því sem mér skilst, í samræmi við lög, en þá finnst mér eitthvað að lögunum.“ Hún telur því fulla ástæðu til að endurskoða lögin. „Og lögin okkar mega ekki vera þannig að þau særi réttarvitund almennings að maður sem hefur verið dæmdur fyrir gróft kynferðisbrot gegn barni sé kominn í dagsleyfi svona skömmu síðar.“ Horfi einnig til reynslulausnar Spurð hvaða breytingar hún sjái fyrir sér segir Þorbjörg að gera þurfi greinarmun eftir því fyrir hvað viðkomandi hafi verið dæmdur. Hún nefnir sérstaklega hættuna sem fylgi brotum gegn börnum. Þau sjónarmið þurfi að hafa í huga við veitingu leyfa og sömuleiðis þegar komi að lengd afplánunar áður en menn fái reynslulausn. Þorbjörg telur að alvarleiki brota þurfi að ráða því hversu lengi menn afpláni áður en þeir fái reynslulausn. Hún nefnir sérstaklega kynferðisbrot gegn kornungum börnum.Vilhelm „Kynferðisbrot eru, eins og ég segi, alvarlegustu brot samfélagsins, hvað þá framin gegn kornungum börnum, og lögin verða að geta speglað og náð utan um það hvaða augum við sem samfélag lítum þessi brot.“ Sérstaka gát eigi þegar að sýna Í lögum um fullnustu refsinga er þegar kveðið á um að taka skuli tillit til brotsins við ákvörðun um dagsleyfi og sýna sérstaka gát hafi fangi verið dæmdur fyrir kynferðisbrot. Í almennum svörum Fangelsismálastofnunar við fyrirspurn Vísis í gær kom fram að fangar þyrftu að leggja fram ítarlega dagskrá fyrir dagsleyfi og að áhættumat lægi fyrir þegar um alvarleg brot væri að ræða. Stofnunin sagði ávallt sett skilyrði um að fangar umgengjust ekki brotaþola þegar um kynferðisbrot gegn börnum væri að ræða. Stofnunin tók ekki afstöðu til afplánunar Hannesar eða atviksins sem móðirin lýsti. 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