Gefa kola- og gasorkuverum lausan tauminn Kjartan Kjartansson skrifar 14. september 2026 11:15 Glittir í bandaríska þinghúsið í gegnum kolareyk í Washington-borg í Bandaríkjunum. Kolabruni er mest mengandi tegund jarðefnaeldsneytisnýtingar, bæði hvað varðar gróðurhúsalofttegundir og eiturefni. Vísir/EPA Bandaríkjastjórn ætlar að afnema reglur um losun kola- og gasorkuvera á gróðurhúsalofttegundum. Losun bandarískra orkuvera er ein allra stærsta einstaka uppspretta gróðurhúsalofttegunda á jörðinni. New York Times hefur eftir heimildarmönnum sínum að Umhverfisstofnun Bandaríkjanna ætli að fella úr gildi losunarreglur sem settar voru í forsetatíð Baracks Obama og Joe Biden. Lee Zeldin, forstjóri stofnunarinnar, ætli sér að tilkynna þetta á fundi orkumálaráðherra G20-ríkja í Houston sem hefst í dag. Kola- og gasorkuver eru næststærsta uppspretta losunar gróðurhúsalofttegunda í Bandaríkjunum. Umhverfisverndarsinnar benda á losun þeirra ein og sér kæmist í fimmta sæti á lista landa sem losa mest af gróðurhúsalofttegundum í heiminum. Ríkisstjórn Donalds Trump og Repúblikanaflokksins, sem viðurkenna ekki vísindalega þekktar orsakir og afleiðingar loftslagsbreytinga, hefur þegar afnumið reglur um útblástur bíla. Hún felldi einnig úr gildi ákvörðun Umhverfisstofnunarinnar sem var lagalegur grundvöllur heimildar hennar til þess að setja reglur um losun gróðurhúsalofttegunda. Leyfi dómstólar nýjustu ákvörðun stjórnarinnar um að hætta að setja reglur um útblástur orkuvera að standa gæti það reynst nær ómögulegt fyrir seinni ríkisstjórnir að setja slíkar reglur aftur. Bandaríkin eru sögulega stórtækasti losandi gróðurhúsalofttegunda í heiminum þó að Kína hafi nýlega farið fram úr þeim í árlegri losun. Þau bera þannig mesta ábyrgð á þeirri hnattrænu hlýnun sem þegar hefur átt sér stað á jörðinni frá upphafi iðnbyltingar. Kostnaður fyrirtækja settur ofar lýðheilsu Undir stjórn Trump og repúblikana hefur Umhverfisstofnun Bandaríkjanna helgað sig hagsmunum stóriðju og fyrirtækja. Stofnunin er þannig hætt að taka tillit til lýðheilsu í kostnaðargreiningu á reglugerðum um loftgæði. Hún tekur nú aðeins tillit til kostnaðar fyrirtækja við að fylgja reglum. Reglurnar um losun kola- og gasorkuvera sem Trump-stjórnin ætlar nú að afnema áttu að koma í veg fyrir á annað þúsund ótímabærra dauðsfalla og stuðla að alls kyns öðrum lýðheilsubótum fyrir almenning sem býr í nágrenni slíkra orkuvera. Áfram verða einhverjar takmarkanir á hversu mikið kvikasilfur, arsen og önnur eiturefni jarðefnaeldsneytisorkuver mega spúa út í umhverfið en Trump-stjórnin hefur þegar rýmkað heimildir þeirra til þess að losa kvikasilfur. Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna varaði við því fyrr í þessum mánuði að það væri nú borin von að mannkynið næði metnaðarfyllra markmiði Parísarsamningsins um að takmarka hnattræna hlýnun við 1,5°C. Menn þyrftu nú að draga hratt úr losun gróðurhúsalofttegunda og reyna síðar að vinda ofan af hlýnun með tækni til þess að fanga kolefni úr lofti og farga sem er enn ákaflega skammt á veg komin. Bandaríkin Donald Trump Loftslagsmál Jarðefnaeldsneyti Orkumál Umhverfismál Heilbrigðismál Loftgæði Mest lesið Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Innlent „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Innlent Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Innlent Johnson rétt slapp við árás Rússa Erlent „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Erlent Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Innlent Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Innlent Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara Innlent Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Innlent Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Innlent Fleiri fréttir Finnar taka þátt í kjarnorkuvernd Frakka Talinn hafa geymt lík foreldra sinna í frysti í þrjátíu ár „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Leita 129 manns eftir að ferju hvolfdi við Indónesíu Stjórnin líklega fallin en staðan afar þröng Johnson rétt slapp við árás Rússa Möguleiki á að úrslit ráðist ekki fyrr en í næstu viku Munurinn minnkar í nýrri spá Vinstri blokkin leiðir í útgönguspám „Það er mjög jafnt á milli blokkanna“ Óboðinn gestur gripinn við heimili Harris Vilja öll greiða atkvæði um að kljúfa sig frá Bretlandi Forstjórar gervigreindarfyrirtækja segja hættu á ferðum og hægja þurfi á þróun Lokuðu einni mikilvægustu olíuleiðslunni „Ekkert sem gat bjargað þessu“ Látin jafngömul og móðir hennar sem var myrt af föðurnum Þingkosningar í Svíþjóð: Stjórnin riðar til falls en að mynda nýja gæti reynst erfitt Minnst 44 slasast og ein í lífshættu eftir lestarslys í Frakklandi Systir Haraldar er látin Dönsk kona ákærð fyrir að verða nýfæddum börnum sínum að bana Stefna kanslaranum fyrir meiðyrði um Valkost fyrir Þýskaland Gerðu drónaárásir á verslunarmiðstöð Tók konu hálstaki sem söng með á söngleik 25 ár frá 9/11: Ólíkar útgáfur Trumps af deginum Rússar gómaðir með leynilega sæstrengjaklippu Kanna hvort Kim eigi son Biður dómara um að hlífa Clancy við öðrum réttarhöldum Miklar hækkanir á olíumörkuðum í dag Reyndi að vara við að flugvélin færi of hratt Tugir látnir í eldsvoða í flutningaskipi í Kína Sjá meira