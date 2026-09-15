Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. september 2026 23:10 Stór hluti seðlanna fannst í nokkrum umslögum í farangri þeirra ákærðu. Getty Maður og kona hafa hlotið fimm og þriggja mánaða skilorðsbundinn fangelsisdóm fyrir peningaþvætti hér á landi. Bæði eru þau erlendir ríkisborgarar sem fyrir dómara og lögreglu gátu ekki sammælst um hvort þau ættu í ástarsambandi eða ekki. Maðurinn og konan voru handtekin þann 7. mars 2023 um borð í bíl í Reykjanesbæ. Ökumaður bílsins var talinn aka undir áhrifum fíkniefna og voru þau öll færð upp á lögreglustöð. Við leit fundust tæplega níu þúsund evrur í handtösku konunnar í reiðufé og átta þúsund evrur til viðbótar í farangri hennar. Maðurinn var þá með sjö þúsund evrur í seðlum í farangri sínum. Þegar konan var yfirheyrð af lögreglu sagði hún reiðuféð vera sparnað hennar og mannsins en þau hygðust gifta sig. Hún hefði sjálf lagt fyrir til að fara til tannlæknis í Tyrklandi. Einnig væri reiðuféð vegna vinnu hennar við skipulagningu viðburða. Þau hefðu komið saman til að fagna afmæli hennar en misst af flugferðinni heim þar sem maðurinn hefði týnt vegabréfinu sínu. Maðurinn sagði hins vegar að hann ætti heitkonu heima í Bretlandi en væri með konunni, sem væri kærasta hans, í afmælisferð á Íslandi. Hann var ekki viss hversu há fjárhæðin var sem hann hafði meðferðis en hann hefði upphaflega komið með á milli 22 og 23 þúsund evrur sem voru sparifé til að dekra við kærustuna. Ekki lengur kærustupar Fyrir dómi breytti maðurinn hins vegar sögunni og sagðist ekki hafa átt í ástarsambandi við konuna heldur væru þau vinir til átta ára. Þá hefði hann átt alla peningana, bæði sem fundust í farangri hans og konunnar þar sem hann hafði selt Rolex-úr og fengið greitt með seðlum. Konan breytti einnig frásögn sinni og sagði þau ekki kærustupar heldur vini. Hún tók undir með manninum og sagði að hann hefði átt alla peningana sem lögreglan handlagði nema þá sem fundust í handtöskunni hennar. Í síma mannsins fundust þá skilaboð frá deginum sem hann var handtekinn og þar bað hann ónefndan mann um að „koma með peningana“. Þeir sömdu um að hittast á veitingastaðnum Duck and Rose í Reykjavík. Einnig fundust skilaboð þar sem maðurinn átti í fíkniefnaviðskiptum. Frásögnin ekki trúverðug Dómarinn taldi að töluvert ósamræmi væri í frásögnum þeirra beggja. Í fyrsta lagi gáfu þau ekki skýr svör um hvert samband þeirra væri á þessum tíma, sögðust fyrst vera í sambandi en síðar meir bara vinir. Þá var einnig óljóst hver ætti peningana í raun, maðurinn sagði fyrir dómi að hann ætti þá alla en konan að hún ætti peningana sem fundust í handtöskunni hennar. Þá sögðu þau mismunandi sögur af því hvernig þau hefðu fengið peningana. Fyrst sagði maðurinn að þetta væru laun hans sem tónlistarmaður og sparnaður en síðar að hann hefði selt Rolex-úr. Konan sagði fyrst að þetta væri sparnaður en einnig vegna vinnu og síðar meir að þetta væri sameiginlegt fé þeirra beggja. Ef rétt reyndist að maðurinn ætti peninginn hefði hann haft árslaun sín meðferðis og taldi dómarinn það ólíklegt að hann myndi ferðast með slíka upphæð í reiðufé. Dómarinn fullyrðir því að umræddir fjármunir hafi verið ávinningur af refsiverðum brotum. Maðurinn hlaut fimm mánaða skilorðsbundinn dóm og konan þriggja mánaða skilorðsbundinn dóm. Evrurnar voru allar gerðar upptækar ásamt vöxtum og verðbólgu og þurftu þau bæði að greiða um eina og hálfa milljón í málsvarslaun og þóknun verjenda sinna. Dómsmál Reykjanesbær Mest lesið Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Innlent Kallaði eftir afsögn Þorgerðar Katrínar í ræðustól Alþingis Innlent „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Innlent Myndu rústa Póllandi á tveimur til þremur dögum Erlent Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Innlent Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Innlent „Að bilast“ yfir útlensku í almannarými Innlent Bein útsending: Daði Már gangsetti vindmyllur Innlent Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Erlent Skipuleggjandi smygls handtekinn á Spáni og ákærður hér Innlent Fleiri fréttir Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Tvenn alvarleg atvik hjá dagforeldri skráð „Það kom babb í bátinn í Hafnarfjarðarhöfn“ „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Útkall lengst úti á hafi þriðja daginn í röð Laga þurfi fegurðarskynið að orkuskiptum Ekki víst að asbestmengun hafi borist með reyknum Skipuleggjandi smygls handtekinn á Spáni og ákærður hér Fiskikóngurinn og Háskólinn rannsaka skötu Eftir því sem lengra líður eykst óvissan Stór skjálfti í Langjökli fannst víða Kallaði eftir afsögn Þorgerðar Katrínar í ræðustól Alþingis „Að bilast“ yfir útlensku í almannarými Fangar þurfi að fylgja samþykktri dagskrá í dagsleyfum Segir fækkun útlendinga sýna að stjórnvöld nái tökum á innflytjendamálum Bein útsending: Daði Már gangsetti vindmyllur Stjórnarráðið beini auglýsingafé frá samfélagsmiðlum Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Reyndu að bjarga málunum en voru of sein Áfall að sjá dæmdan kynferðisbrotamann fyrir utan heimilið Ummerki um mannaferðir í Toppstöðinni Heimilislæknar minna ríkisstjórn á gefin loforð „Það eru gríðarlega miklir hagsmunir í húfi“ Ásmundur skipaður forseti Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Í forgangi sé að ræða við starfsfólk SÁÁ og tryggja vinnufrið Útlendingum fækkað það sem af er ári Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Snúist um dómgreind frekar en gervigreind Sjá meira