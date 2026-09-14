Erlent

Talinn hafa geymt lík for­eldra sinna í frysti í þrjá­tíu ár

Kjartan Kjartansson skrifar
Frystikisturnar tvær sem maðurinn notaði til þess að geyma lík foreldra sinna í Turku í Finnlandi.
Frystikisturnar tvær sem maðurinn notaði til þess að geyma lík foreldra sinna í Turku í Finnlandi. Lögreglan í Suðvestur-Finnlandi.

Rúmlega áttræður karlmaður í Turku í Finnlandi sætir ákæru fyrir að hafa geymt lík foreldra sinna í frystikistum í rúmlega þrjátíu ár. Maðurinn sagðist hafa gert það til þess að virða ósk föður síns.

Málið kom fyrst upp þegar starfsmenn í kirkjugarði í Turku, hafnarborg á vesturströnd Finnlands, tóku eftir manninum og yngri bróður hans þar sem þeir grófu upp gröf fjölskyldunnar um hábjartan dag.

Bræðurnir sögðust aðeins hafa verið að snyrta grafirnar til og að rétta út legsteinunum. Í kjölfarið fundu lögreglumenn lík foreldra þeirra í tveimur frystikistum. Talið er að foreldrarnir hafi látist af náttúrulegum sökum árið 1994 og 1995, að því er segir í frétt finnska ríkisútvarpsins.

Réttarhöld yfir eldri bróðurnum hófust á föstudag. Hann er ákærður fyrir að spilla gröfum.

Maðurinn er menntaður í læknir og skráður stjórnandi fyrirtækis sem sinnir útfararþjónustu. Fyrirtækið virðist þó ekki hafa verið starfandi. Líkin fundust í húsnæði fyrirtækisins. Slökkt var á öðrum frystinum þegar lögregla gerði húsleit. Lögreglan sagði þá að ekki væri ljóst hversu lengi slökkt hefði verið á frystinum.

Hann heldur því fram að enginn glæpur hafi verið framinn enda hafi hann aðeins orðið við óskum föður síns.

Hann hefði þurrfryst lík foreldranna með aðferð sem finnska ríkisútvarpið lýsir sem tilraunakenndri. Hún gengur út á að lík manns skuli fryst með fljótandi köfnunarefni. Það sé svo brotið niður í lífrænt duft sem hægt sé að nota sem áburð.

Finnland Erlend sakamál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið