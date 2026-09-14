Talinn hafa geymt lík foreldra sinna í frysti í þrjátíu ár Kjartan Kjartansson skrifar 14. september 2026 09:58 Frystikisturnar tvær sem maðurinn notaði til þess að geyma lík foreldra sinna í Turku í Finnlandi. Lögreglan í Suðvestur-Finnlandi. Rúmlega áttræður karlmaður í Turku í Finnlandi sætir ákæru fyrir að hafa geymt lík foreldra sinna í frystikistum í rúmlega þrjátíu ár. Maðurinn sagðist hafa gert það til þess að virða ósk föður síns. Málið kom fyrst upp þegar starfsmenn í kirkjugarði í Turku, hafnarborg á vesturströnd Finnlands, tóku eftir manninum og yngri bróður hans þar sem þeir grófu upp gröf fjölskyldunnar um hábjartan dag. Bræðurnir sögðust aðeins hafa verið að snyrta grafirnar til og að rétta út legsteinunum. Í kjölfarið fundu lögreglumenn lík foreldra þeirra í tveimur frystikistum. Talið er að foreldrarnir hafi látist af náttúrulegum sökum árið 1994 og 1995, að því er segir í frétt finnska ríkisútvarpsins. Réttarhöld yfir eldri bróðurnum hófust á föstudag. Hann er ákærður fyrir að spilla gröfum. Maðurinn er menntaður í læknir og skráður stjórnandi fyrirtækis sem sinnir útfararþjónustu. Fyrirtækið virðist þó ekki hafa verið starfandi. Líkin fundust í húsnæði fyrirtækisins. Slökkt var á öðrum frystinum þegar lögregla gerði húsleit. Lögreglan sagði þá að ekki væri ljóst hversu lengi slökkt hefði verið á frystinum. Hann heldur því fram að enginn glæpur hafi verið framinn enda hafi hann aðeins orðið við óskum föður síns. Hann hefði þurrfryst lík foreldranna með aðferð sem finnska ríkisútvarpið lýsir sem tilraunakenndri. Hún gengur út á að lík manns skuli fryst með fljótandi köfnunarefni. Það sé svo brotið niður í lífrænt duft sem hægt sé að nota sem áburð. Finnland Erlend sakamál Mest lesið Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Innlent „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Innlent Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Innlent Johnson rétt slapp við árás Rússa Erlent Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara Innlent Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Innlent „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Erlent Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Innlent Bókun 35 útskýrð á mannamáli Innlent Stjórnin líklega fallin en staðan afar þröng Erlent Fleiri fréttir „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Leita 129 manns eftir að ferju hvolfdi við Indónesíu Stjórnin líklega fallin en staðan afar þröng Johnson rétt slapp við árás Rússa Möguleiki á að úrslit ráðist ekki fyrr en í næstu viku Munurinn minnkar í nýrri spá Vinstri blokkin leiðir í útgönguspám „Það er mjög jafnt á milli blokkanna“ Óboðinn gestur gripinn við heimili Harris Vilja öll greiða atkvæði um að kljúfa sig frá Bretlandi Forstjórar gervigreindarfyrirtækja segja hættu á ferðum og hægja þurfi á þróun Lokuðu einni mikilvægustu olíuleiðslunni „Ekkert sem gat bjargað þessu“ Látin jafngömul og móðir hennar sem var myrt af föðurnum Þingkosningar í Svíþjóð: Stjórnin riðar til falls en að mynda nýja gæti reynst erfitt Minnst 44 slasast og ein í lífshættu eftir lestarslys í Frakklandi Systir Haraldar er látin Dönsk kona ákærð fyrir að verða nýfæddum börnum sínum að bana Stefna kanslaranum fyrir meiðyrði um Valkost fyrir Þýskaland Gerðu drónaárásir á verslunarmiðstöð Tók konu hálstaki sem söng með á söngleik 25 ár frá 9/11: Ólíkar útgáfur Trumps af deginum Rússar gómaðir með leynilega sæstrengjaklippu Kanna hvort Kim eigi son Biður dómara um að hlífa Clancy við öðrum réttarhöldum Miklar hækkanir á olíumörkuðum í dag Reyndi að vara við að flugvélin færi of hratt Tugir látnir í eldsvoða í flutningaskipi í Kína Boðar til skyndikosninga til að lægja öldurnar í Serbíu Ætli að gefa öllum þúsundir dollara ef repúblikanar sigra Sjá meira