Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Árni Sæberg skrifar 16. september 2026 13:43 Sævar Hilmarsson við komuna í Héraðsdóm Reykjavíkur í morgun. Vísir Sævar Hilmarsson, sem ákærður er fyrir skipulagningu innflutnings fíkniefna í Dettifossmálinu svokallaða, neitaði að svara spurningum sækjanda málsins þegar hann gaf skýrslu við aðalmeðferð þess. Þess í stað las hann upp yfirlýsingu þar sem hann lýsti yfir sakleysi sínu og sagðist ekki treysta því að hann fengi réttláta málsmeðferð af hálfu ákæruvaldsins. Í yfirlýsingu sinni sagði hann meðal annars að hann hefði enga aðkomu átt að málinu, hann væri ekki sá sem gengur undir nafninu Cloud, sem fjallað hefur verið um í fyrri fréttum af aðalmeðferðinni, og að hann vonaðist til þess að dómurinn blindaðist ekki af ákefð ákæruvaldsins til þess að knýja fram sakfellingu. „Ég treysti ákæruvaldinu ekki til þess að ég fái réttláta málsmeðferð,“ sagði hann til rökstuðnings því að svara ekki spurningum sækjanda. Sævar vildi aðeins svara spurningum dómara um þann hluta ákærunnar sem snýr að upptökukröfum ákæruvaldsins. Upptökukröfur beinast meðal annars að barnsmóður Sævars, en hún kom einnig fyrir dóm og sagðist ekki eiga neina þá muni sem upptöku var krafist á. Fíkniefnasmygl með Dettifossi Fíkniefnabrot Dómsmál Tengdar fréttir „Ég myndi segja að ég væri burðardýr“ Annar skipverjanna í Dettifossmálinu svokallaða segist hafa fengið áfall þegar hann tók við flöskum af amfetamínbasa í Bremerhaven í Þýskalandi. Honum hafi verið tjáð að um sjö lítra af efnum yrði að ræða en þeir reyndust fjórtán. Í hita leiksins hafi ekki verið um annað að ræða en að taka allar flöskurnar, hann hafi verið að verða seinn í vinnuna. 16. september 2026 11:31 Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Verjandi Sævars Hilmarssonar, sem er einn ákærðu í Dettifossmálinu svokallaða, mótmælti framlagningu nýrra gagna harðlega þegar þinghald hófst í málinu. Um klukkustundar töf varð á upphafi aðalmeðferðar. 16. september 2026 10:22 Aðalmeðferð hafin í Dettifossmálinu Aðalmeðferð í máli Héraðssaksóknara á hendur þeim Sævari Erni Hilmarssyni, Kastriot Pepaj og tveimur skipverjum á Dettifossi, vegna umfangsmikils fíkniefnasmygsl með skipinu, er hafin. 16. september 2026 09:25 Mest lesið Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Innlent Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Innlent „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Innlent Fréttaþyrla NBC hrapaði í Los Angeles Erlent „Ég myndi segja að ég væri burðardýr“ Innlent Áfram gengur að stoppa upp í ósongatið Erlent Húsnæði fundið undir brottfararstöð Innlent Tvö alvarleg atvik hjá dagforeldri skráð Innlent Býður Kanada aukaaðild að Evrópusambandinu Erlent Loka Kennedy-miðstöðinni eftir að Trump fékk ekki nafn sitt á bygginguna Erlent Fleiri fréttir Margir telji húsnæði brottfararstöðvar of nærri íbúabyggð Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Höfnuðu ráðgjöf um að göng undir Klettsháls yrðu í forgangi Fréttir af dagsleyfi kynferðisbrotamanns slógu ráðherra illa Blóðtaka úr hryssum telst tilraun á dýrum Þögull sem gröfin um Sævar Ók of hratt í hálku þegar banaslys varð á Fjarðarheiði Húsnæði fundið undir brottfararstöð Óvænt gagn og afleikur ríkisstjórnarinnar „Ég myndi segja að ég væri burðardýr“ Vilja færa fjögur þingsæti í Suðvesturkjördæmi Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Sleppt að lokinni yfirheyrslu vegna hótelbruna Ráðin aðstoðarmaður framkvæmdastjóra Rauða krossins Aðalmeðferð hafin í Dettifossmálinu Telur ekki tímabært að leggja fram miðlunartillögu Skjálftahrina suðvestur af Eldey Tafir við gönguljós á Hringbraut ekki vegna bilunar Réðst á ökumann með slökkvitæki Ingólfur leysir Baldur af Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Tvö alvarleg atvik hjá dagforeldri skráð „Það kom babb í bátinn í Hafnarfjarðarhöfn“ „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Útkall lengst úti á hafi þriðja daginn í röð Laga þurfi fegurðarskynið að orkuskiptum Ekki víst að asbestmengun hafi borist með reyknum Skipuleggjandi smygls handtekinn á Spáni og ákærður hér Fiskikóngurinn og Háskólinn rannsaka skötu Eftir því sem lengra líður eykst óvissan Sjá meira