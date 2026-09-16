Innlent

Sæ­var las upp yfirlýsingu: „Ég treysti á­kæru­valdinu ekki“

Árni Sæberg skrifar
Sævar Hilmarsson við komuna í Héraðsdóm Reykjavíkur í morgun.
Sævar Hilmarsson við komuna í Héraðsdóm Reykjavíkur í morgun. Vísir

Sævar Hilmarsson, sem ákærður er fyrir skipulagningu innflutnings fíkniefna í Dettifossmálinu svokallaða, neitaði að svara spurningum sækjanda málsins þegar hann gaf skýrslu við aðalmeðferð þess. Þess í stað las hann upp yfirlýsingu þar sem hann lýsti yfir sakleysi sínu og sagðist ekki treysta því að hann fengi réttláta málsmeðferð af hálfu ákæruvaldsins.

Í yfirlýsingu sinni sagði hann meðal annars að hann hefði enga aðkomu átt að málinu, hann væri ekki sá sem gengur undir nafninu Cloud, sem fjallað hefur verið um í fyrri fréttum af aðalmeðferðinni, og að hann vonaðist til þess að dómurinn blindaðist ekki af ákefð ákæruvaldsins til þess að knýja fram sakfellingu.

„Ég treysti ákæruvaldinu ekki til þess að ég fái réttláta málsmeðferð,“ sagði hann til rökstuðnings því að svara ekki spurningum sækjanda.

Sævar vildi aðeins svara spurningum dómara um þann hluta ákærunnar sem snýr að upptökukröfum ákæruvaldsins. Upptökukröfur beinast meðal annars að barnsmóður Sævars, en hún kom einnig fyrir dóm og sagðist ekki eiga neina þá muni sem upptöku var krafist á.

Fíkniefnasmygl með Dettifossi Fíkniefnabrot Dómsmál

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