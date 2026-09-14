Finnar ganga til liðs við kjarnorkuvopnaverkefni Frakka Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. september 2026 21:42 Emmanuel Macron og Alexander Stubb hittust fyrir nokkrum dögum. EPA Finnar hafa gengið til liðs við Frakka í verkefni sem varðar fælingarmátt kjarnorkuvopna. Þeir eru tíunda ríkið sem tekur þátt en Svíar og Norðmenn hafa þegar gengið í hópinn. Þróun verkefnisins er enn á byrjunarstigi samkvæmt finnska ríkisútvarpinu en markmiðið er að styðja við öryggi Evrópu. Frakkar eru eina ríkið innan Evrópusambandsins sem eiga kjarnorkuvopn. Með þessu vilja Frakkar og hin ríkin taka þátt í því að stjórna stigmögnun á þann máta að trúverðugt svar við hótun um kjarnorkuvopn sé kjarnorkuvopn. Allt verði hins vegar gert til þess að tryggja að fælingarmátturinn sé nægilegur og að vopnin verði aldrei notuð. Ákvörðunarvaldið um kjarnorkuvopnin muni alltaf vera hjá forseta Frakklands. Samkvæmt umfjöllun Le Monde ákvað Macron að hefja verkefnið eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti talaði ítrekað um vantraust sitt á Atlantshafsbandalaginu. Finnar breyttu einnig finnskum lögum í júní á þann hátt að nú má flytja kjarnorkuvopn bandamanna til Finnlands. Það geta bæði verið kjarnorkuvopn frá Frakklandi og Bandaríkjunum í gegnum Atlantshafsbandalagið. Fyrir um hálfu ári gengu Svíar til liðs við verkefnið og var Finnum þá boðið í forkönnunarviðræður um verkefnið en á þeim tíma neituðu þeir. Ástæðan var áhyggjur af því hvaða áhrif samstarfið kynni að hafa á samstarf Finna við Bandaríkjamenn. Hins vegar hafi Frakkar og fulltrúar Atlantshafsbandalagsins fullvissað fulltrúa Bandaríkjanna um að þetta verkefni sem varðar franskan fælingarmátt ætti ekki að koma í stað fælingarmáttar Atlantshafsbandalagsins sem byggir á bandarískum vopnum. Löndin sem hafa samþykkt að taka þátt eru Bretland, Þýskaland, Pólland, Svíþjóð, Holland, Belgía, Grikkland, Noregur og Danmörk. Finnland Kjarnorka Kjarnorkuvopn Frakkland Mest lesið Eldur í Elliðaárdal Innlent Dýraverndunarsinni handtekinn í tengslum við minka- og svínabúsmálið Innlent Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Innlent „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Innlent Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Innlent Grafalvarlegt að banna heila atvinnugrein Innlent Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Innlent Kominn á Vernd tveimur árum eftir morðið vegna túlkunaratriðis Innlent Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Innlent „Það þarf að hreinsa aðeins loftið“ Innlent Fleiri fréttir Finnar ganga til liðs við kjarnorkuvopnaverkefni Frakka Rússneskur auðjöfur borgaði fyrir draumabrúðkaup Trumps Trump segir að árásum á orkuinnviði verði hætt Vilja verða jafningjar Englendinga Stjórnarmyndunarmaraþon framundan í Svíþjóð Sádar í slæmri stöðu en Trump kennir Selenskí um Gefa kola- og gasorkuverum lausan tauminn Finnar taka þátt í kjarnorkuvernd Frakka Talinn hafa geymt lík foreldra sinna í frysti í þrjátíu ár „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Leita 129 manns eftir að ferju hvolfdi við Indónesíu Stjórnin líklega fallin en staðan afar þröng Johnson rétt slapp við árás Rússa Möguleiki á að úrslit ráðist ekki fyrr en í næstu viku Munurinn minnkar í nýrri spá Vinstri blokkin leiðir í útgönguspám „Það er mjög jafnt á milli blokkanna“ Óboðinn gestur gripinn við heimili Harris Vilja öll greiða atkvæði um að kljúfa sig frá Bretlandi Forstjórar gervigreindarfyrirtækja segja hættu á ferðum og hægja þurfi á þróun Lokuðu einni mikilvægustu olíuleiðslunni „Ekkert sem gat bjargað þessu“ Látin jafngömul og móðir hennar sem var myrt af föðurnum Þingkosningar í Svíþjóð: Stjórnin riðar til falls en að mynda nýja gæti reynst erfitt Minnst 44 slasast og ein í lífshættu eftir lestarslys í Frakklandi Systir Haraldar er látin Dönsk kona ákærð fyrir að verða nýfæddum börnum sínum að bana Stefna kanslaranum fyrir meiðyrði um Valkost fyrir Þýskaland Gerðu drónaárásir á verslunarmiðstöð Tók konu hálstaki sem söng með á söngleik Sjá meira