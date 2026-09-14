Erlent

Finnar ganga til liðs við kjarnorkuvopnaverkefni Frakka

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Emmanuel Macron og Alexander Stubb hittust fyrir nokkrum dögum.
Emmanuel Macron og Alexander Stubb hittust fyrir nokkrum dögum. EPA

Finnar hafa gengið til liðs við Frakka í verkefni sem varðar fælingarmátt kjarnorkuvopna. Þeir eru tíunda ríkið sem tekur þátt en Svíar og Norðmenn hafa þegar gengið í hópinn.

Þróun verkefnisins er enn á byrjunarstigi samkvæmt finnska ríkisútvarpinu en markmiðið er að styðja við öryggi Evrópu. Frakkar eru eina ríkið innan Evrópusambandsins sem eiga kjarnorkuvopn. 

Með þessu vilja Frakkar og hin ríkin taka þátt í því að stjórna stigmögnun á þann máta að trúverðugt svar við hótun um kjarnorkuvopn sé kjarnorkuvopn.

Allt verði hins vegar gert til þess að tryggja að fælingarmátturinn sé nægilegur og að vopnin verði aldrei notuð. Ákvörðunarvaldið um kjarnorkuvopnin muni alltaf vera hjá forseta Frakklands. Samkvæmt umfjöllun Le Monde ákvað Macron að hefja verkefnið eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti talaði ítrekað um vantraust sitt á Atlantshafsbandalaginu.

Finnar breyttu einnig finnskum lögum í júní á þann hátt að nú má flytja kjarnorkuvopn bandamanna til Finnlands. Það geta bæði verið kjarnorkuvopn frá Frakklandi og Bandaríkjunum í gegnum Atlantshafsbandalagið.

Fyrir um hálfu ári gengu Svíar til liðs við verkefnið og var Finnum þá boðið í forkönnunarviðræður um verkefnið en á þeim tíma neituðu þeir. Ástæðan var áhyggjur af því hvaða áhrif samstarfið kynni að hafa á samstarf Finna við Bandaríkjamenn. 

Hins vegar hafi Frakkar og fulltrúar Atlantshafsbandalagsins fullvissað fulltrúa Bandaríkjanna um að þetta verkefni sem varðar franskan fælingarmátt ætti ekki að koma í stað fælingarmáttar Atlantshafsbandalagsins sem byggir á bandarískum vopnum.

Löndin sem hafa samþykkt að taka þátt eru Bretland, Þýskaland, Pólland, Svíþjóð, Holland, Belgía, Grikkland, Noregur og Danmörk.

Finnland Kjarnorka Kjarnorkuvopn Frakkland

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið