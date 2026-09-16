Innlent

Stefna á að af­lýsa öllum flug­ferðum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Bæði millilandaflug og innanlandsflug er undir.
Bæði millilandaflug og innanlandsflug er undir. Vilhelm

Að öllu óbreyttu verða allar flugferðir með Icelandair frá landinu dagana 23. og 24. september felldar niður vegna yfirvofandi verkfalls flugvirkja. Farþegum stendur til boða að breyta bókuðum ferðum en eru þær breytingar háðar sætaframboði.

Þar á við bæði flugferðir innanlands og millilandaflug samkvæmt tilkynningu sem starfsmenn Icelandair fengu senda í dag. Flugvirkjafélag Íslands boðaði fyrir helgi ótímabundnar verkfallsaðgerðir sem hefjast miðvikudaginn 23. september. 

Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir að enn sé ekki búið að boða til nýs fundar í kjaradeilunni.

Farþegar sem eiga bókaðar flugferðir þessa tvo daga geta nú breytt þeim en úrræðið er háð sætaframboði. Flestar ferðir félagsins eru vel bókaðar þar sem enn er skilgreindur háannatími. 

„Að jafnaði eru 110 flug í leiðakerfi okkar og um 15 þúsund farþegar sem ferðast á dag á þessum tíma. Það er ljóst að verkfallið mun ekki einungis valda Icelandair tjóni, heldur einnig hafa víðtæk áhrif á íslenskt atvinnulíf, hagkerfið og samfélagið í heild,“ segir í tilkynningunni.

Komi til einhverra breytinga verði haft samband við farþega um næstu skref. Því sé mikilvægt að viðskiptavinir séu með réttar tengiliðaupplýsingar skráðar í bókuninni.

Flug Icelandair Kjaramál Kjaradeila Icelandair og flugvirkja 2026

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið