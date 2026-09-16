Stefna á að aflýsa öllum flugferðum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 16. september 2026 17:39 Bæði millilandaflug og innanlandsflug er undir. Vilhelm Að öllu óbreyttu verða allar flugferðir með Icelandair frá landinu dagana 23. og 24. september felldar niður vegna yfirvofandi verkfalls flugvirkja. Farþegum stendur til boða að breyta bókuðum ferðum en eru þær breytingar háðar sætaframboði. Þar á við bæði flugferðir innanlands og millilandaflug samkvæmt tilkynningu sem starfsmenn Icelandair fengu senda í dag. Flugvirkjafélag Íslands boðaði fyrir helgi ótímabundnar verkfallsaðgerðir sem hefjast miðvikudaginn 23. september. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir að enn sé ekki búið að boða til nýs fundar í kjaradeilunni. Farþegar sem eiga bókaðar flugferðir þessa tvo daga geta nú breytt þeim en úrræðið er háð sætaframboði. Flestar ferðir félagsins eru vel bókaðar þar sem enn er skilgreindur háannatími. „Að jafnaði eru 110 flug í leiðakerfi okkar og um 15 þúsund farþegar sem ferðast á dag á þessum tíma. Það er ljóst að verkfallið mun ekki einungis valda Icelandair tjóni, heldur einnig hafa víðtæk áhrif á íslenskt atvinnulíf, hagkerfið og samfélagið í heild,“ segir í tilkynningunni. Komi til einhverra breytinga verði haft samband við farþega um næstu skref. Því sé mikilvægt að viðskiptavinir séu með réttar tengiliðaupplýsingar skráðar í bókuninni. Flug Icelandair Kjaramál Kjaradeila Icelandair og flugvirkja 2026 Mest lesið Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Innlent Kannast ekkert við málið og segir lögreglu hafa komið fíkniefnum fyrir Innlent Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Innlent „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Innlent Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Innlent Ráða nýjan forstjóra þvert á ósk framkvæmdastjóra Innlent Fréttir af dagsleyfi kynferðisbrotamanns slógu ráðherra illa Innlent Fréttaþyrla NBC hrapaði í Los Angeles Erlent Húsnæði fundið undir brottfararstöð Innlent „Ég myndi segja að ég væri burðardýr“ Innlent Fleiri fréttir Tvö hnífamál í dag Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Sunnlendingar buðu best í breikkun á Kjalarnesi Stefna á að aflýsa öllum flugferðum Fagnar uppreisninni Tekjur Bílastæðasjóðs 258 milljónum yfir áætlun með hjálp skannbílsins Ráða nýjan forstjóra þvert á ósk framkvæmdastjóra Fimm aukaíbúðir þar sem aðeins mátti vera ein Kannast ekkert við málið og segir lögreglu hafa komið fíkniefnum fyrir Blindfullum unglingum fækkar Blendnar tilfinningar á Degi íslenskrar náttúru Margir telji húsnæði brottfararstöðvar of nærri íbúabyggð Sævar las upp yfirlýsingu: „Ég treysti ákæruvaldinu ekki“ Höfnuðu ráðgjöf um að göng undir Klettsháls yrðu í forgangi Fréttir af dagsleyfi kynferðisbrotamanns slógu ráðherra illa Blóðtaka úr hryssum telst tilraun á dýrum Þögull sem gröfin um Sævar Ók of hratt í hálku þegar banaslys varð á Fjarðarheiði Húsnæði fundið undir brottfararstöð Óvænt gagn og afleikur ríkisstjórnarinnar „Ég myndi segja að ég væri burðardýr“ Vilja færa fjögur þingsæti í Suðvesturkjördæmi Uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns Sleppt að lokinni yfirheyrslu vegna hótelbruna Ráðin aðstoðarmaður framkvæmdastjóra Rauða krossins Aðalmeðferð hafin í Dettifossmálinu Telur ekki tímabært að leggja fram miðlunartillögu Skjálftahrina suðvestur af Eldey Tafir við gönguljós á Hringbraut ekki vegna bilunar Réðst á ökumann með slökkvitæki Sjá meira