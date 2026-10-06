Gylfi Þór Sigurðsson mun spila stóra rullu í leik Íslands gegn Eistlandi ytra í Þjóðadeild UEFA í kvöld. Gylfi er að spila nokkuð laskaður en vill spila hverja mínútu í öllum leikjum að sögn landsliðsþjálfarans.
Ísland mætir Eistlandi í Tallinn í kvöld. Sigur í leiknum fer langt með að tryggja Íslandi toppsæti riðilsins en Eistar hafa einnig verið að gera góða hluti og eru taplausir í riðlinum líkt og Ísland. Sigurliðið í kvöld verður í toppsætinu fram í næsta landsleikjaglugga.
Arnar Gunnlaugsson þurfti að kalla inn þrjá nýja leikmenn milli leikja nú þegar dregur nær þessum langa landsleikjaglugga. Fjórir leikir á ellefu dögum en staðan á hópnum er góð.
„Við fengum inn þrjá nýja og ferska leikmenn milli leikja. Mér finnst þetta hafa reddast nokkuð vel,“ segir Arnar í samtali við Sýn Sport. „Það áttu auðvitað eftir að eiga sér stað einhver forföll þegar leið á gluggann. Við lentum í basli strax í upphafi. Ég hugsa að flest lið séu að eiga við einhvers konar vandamál að stríða sem þarf bara að leysa. Það hjálpar til að við höfum stækkað hópinn okkar töluvert.“
Arnar er ánægður með hungrið sem þeir Alfons Sampsted, Sævar Atli Magnússon og Brynjar Ingi Bjarnason sýndu gagnvart því að koma til móts við liðið.
„Ekkert mál. Þrátt fyrir að þeir viti að þeir muni kannski ekki fá margar mínútur inni á vellinum eru þeir til taks. Það er mjög ánægjulegt fyrir okkur. Með tilkomu þeirra kemur ný dýnamík inn í hópinn. Menn eru kannski orðnir þreyttir hver á öðrum eftir langa viðveru saman. Það var mjög gaman að finna fyrir þeirra áhuga og metnaði að koma til móts við okkur.“
Gylfi Þór Sigurðsson hefur verið öflugur í landsleikjaglugganum. Hann kom inn á sem varamaður í sigrinum gegn Búlgaríu á dögunum en gat ekki klárað leikinn vegna meiðsla.
Raunar er staðan sú að Gylfi Þór hefur verið að spila undanfarna landsleiki rifbeinsbrotinn, með brynju til að hlífa sér, en hann er klár í slaginn í leik kvöldsins.
„Gylfa langar að spila alla leiki, var vafalaust svekktur út í mig fyrir að hafa ekki leyft honum að spila allar mínútur í öllum leikjum. Hann mun spila stórt hlutverk á móti Eistlandi. Er klár.“
Viðtalið við Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfara Íslands, má sjá í heild sinni hér í spilaranum ofar í fréttinni.
Leikur Eistlands og Íslands hefst klukkan korter í sjö og verður sýndur í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Sýn Sport. Upphitun þar fyrir leik hefst klukkan sex.