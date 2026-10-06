Kraftlitlar smálægðir eru á sveimi í kringum landið og verður því áttin breytileg í dag samkvæmt spá Veðurstofu Íslands. Það frysti víða í nótt.
Víða verður bjart í dag en stöku skúrir suðaustantil og við vesturströndina í kvöld. Hiti verður á bilinu tvö til átta stig yfir daginn en allvíða eru líkur á næturfrosti.
Á morgun er búist við suðvestlægri átt og dálitlum skúrum eða slydduéli. Hins vegar verður þurrt og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi.
Á miðvikudag:Suðvestlæg eða breytileg átt 3-8 m/s og dálitlar skúrir eða slydduél, en þurrt og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 2 til 8 stig yfir daginn.Á fimmtudag:Suðaustan og austan 8-15, en 13-20 um landið suðvestanvert. Víða rigning, og talsverð úrkoma suðaustantil, en væta með köflum á Norðurlandi. Hiti 4 til 10 stig. Lægir suðvestanlands síðdegis.Á föstudag:Norðaustan 10-18 norðan- og austanlands og rigning, en slydda í innsveitum. Hægari vindur og þurrt að mestu um landið suðvestanvert. Hiti 2 til 9 stig, mildast við suðurströndina.Á laugardag:Norðlæg eða breytileg átt og dálítil rigning eða slydda, en þurrt að kalla um landið suðvestanvert. Hiti breytist lítið.Á sunnudag:Suðaustan- og austanátt og rigning, en lengst af úrkomulítið norðaustanlands. Heldur hlýnandi.Á mánudag:Breytileg átt og víða vætusamt, en slydda eða snjókoma norðvestantil.