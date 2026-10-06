Bíði og bíði eftir Bjarna

Það virðist vera langt á milli húsa í Borgartúninu, að sögn formanns VR, sem segist hafa beðið eftir því að fulltrúar Samtaka atvinnulífsins mæti til fundar í karphúsinu frá því klukkan 13.
Í gærkvöld fengu VR og Fagfélögin heimild frá sínum trúnaðarmönnum og samninganefndum til að segja upp kjarasamningum.
Frestur til uppsagnar rennur út síðdegis á fimmtudaginn en í morgun fundaði félagið með Samtökum atvinnulífsins.
„Það er aldeilis að renna upp örgurstund og við erum á krossgötum þess að það fari allt í átök og erfiðleika í vetur eða að fólk setjist niður og finni einhverja lausn sem virkar,“ segir Halla Gunnarsóttir, formaður VR, en hún var til viðtals í útvarpsfréttum Bylgjunnar klukkan 16.
Halla segist hafa lagt fram tillögur að lausnum á fundi með fulltrúum SA í morgun.
„Og ég hafði væntingar um það að við myndum hittast fljótlega aftur eftir hádegi og við myndum loka okkur inni þar til við værum komin með niðurstöðu,“ heldur hún áfram.
Halla tekur fram að fulltrúar VR, Landssambands íslensra verzlunarmanna auk fagfélaganna hafi beðið frá því klukkan 13 eftir því að fulltrúar SA komi til samtals. Fulltrúar verkalýðsfélaganna og SA hafi þó skipst á einhverjum skilaboðum.
„En það virðist vera eitthvað langt á milli húsa í Borgartúninu og þau eru allavega enn ekki komin,“ segir Halla.
„Við teljum að við höfum ekki endalausan tíma,“ bætir hún við.
Nú eru tveir sólarhringar til stefnu.
Hvað ætlið þið að sitja lengi að bíða?
„Við förum kannski heim og leggjum okkur í nótt ef á þarf að halda, en við viljum vera þarna þar til viðunandi lausn er fundin fyrir alla aðila og við getum sameinast um þetta verkefni: að reyna hérna að ná tökum á efnahagsmálum og ná verðbólgunni niður.“
Ekki náðist í Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins, við vinnslu fréttar.