Veður

Slydda og snjó­koma til fjalla

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Útlit er fyrir að það verði skýjað á höfuðborgarsvæðinu í dag.
Útlit er fyrir að það verði skýjað á höfuðborgarsvæðinu í dag. Vísir

Búast má við rigningu í norðausturfjórðungi landins en bjartviðri og norðanátt upp á þrjá til átta metra á sekúndu á vestanverðu landinu samkvæmt spá Veðurstofu Íslands.

Sömuleiðis verður rigning suðaustanlands framan af degi en síðan úrkomulítið. Á Norðausturlandi verður rigningin nærri sjávarmáli en slydda eða snjókoma til fjalla.

Hitinn á landinu verður frá einu stigi í innsveitum á Norðausturlandi upp í átta stig syðst á landinu. Í kvöld verður hægari vindur og tekur að kólna, víða verður frost í nótt.

Á morgun verður hæg breytileg átt og yfirleitt þurrt og bjart veður. Hitinn fer mest upp í átta stig.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á þriðjudag:

Hæg breytileg átt. Víða þurrt og bjart veður, en stöku skúrir við suðurströndina. Hiti 3 til 8 stig yfir daginn, en allvíða næturfrost.

Á miðvikudag:

Hæg suðlæg eða breytileg átt. Léttskýjað norðaustan- og austanlands, annars skúrir eða slydduél. Þurrt að mestu um kvöldið. Hiti 2 til 7 stig að deginum.

Á fimmtudag:

Allhvöss eða hvöss suðaustanátt með rigningu, talsverð úrkoma á sunnanverðu landinu. Mun hægari suðvestlæg átt og skúrir á Suður- og Vesturlandi um kvöldið. Hiti 3 til 9 stig.

Á föstudag:

Norðaustlæg eða breytileg átt. Víða rigning, en úrkomulítið sunnanlands. Hiti 3 til 8 stig.

Á laugardag:

Norðanátt með súld eða rigningu, en bjartviðri á sunnanverðu landinu. Hiti 3 til 10 stig, mildast syðst.

Á sunnudag:

Austlæg átt og rigning við suðurströndina, annars úrkomulítið. Hiti víða 3 til 8 stig.

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