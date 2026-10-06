Skora á borgina að bæta ekki við beygjuvasa Bjarki Sigurðsson skrifar 6. október 2026 11:39 Brynhildur Bolladóttir er formaður Samtaka um bíllausan lífsstíl. Vísir Samtök um bíllausan lífstíl leggjast á móti áformum meirihlutans og Miðflokks í umhverfis- og skipulagsráði um að bæta við hægribeygjuframhjáhlaupi þegar ekið er af Bæjarhálsi yfir á Höfðabakka til norðurs. Í gær greindi fréttastofa frá því að Miðflokkurinn hefði gengið til liðs við meirihlutann varðandi tillögu um breytingar á gatnamótum Bæjarháls og Höfðabakka. Umdeildar breytingar voru gerðar á gatnamótunum í fyrrasumar þegar tvö hægribeygjuframhjáhlaup voru fjarlægð og akreinaskipan breytt. Tillagan snýr að því að lengja akreinar, sem er tillaga úr skýrslu verkfræðistofunnar Cowi um gatnamótin. Hins vegar vill meirihlutinn, þvert á það sem kemur fram í skýrslunni, bæta við einu framhjáhlaupi. Brynhildur Bolladóttir, formaður Samtaka um bíllausan lífstíl, gagnrýnir það að bæta við framhjáhlaupinu þvert á ráðleggingar í skýrslunni. „Það að koma vasanum inn aftur mun hafa mjög slæm áhrif á öryggi gangandi og hjólandi, en ekki síst á öryggi þeirra sem keyra. Aftanákeyrslur eru algengar í svona beygjuvösum. Þetta er öryggismál fyrir okkur öll,“ segir Brynhildur. „Bílstjórarnir eru alltaf að líta í hina áttina þannig að þeir taka oftast ekki eftir öðrum. Maður þarf að ná augnsambandi við bílstjórana til að vita hvort það sé í lagi að maður fari yfir. Það sést líka á því að það er stöðugt verið að keyra aftan á bílana sjálfa. Fólk er ekki að fylgjast með því sem er að gerast beint fyrir framan það.“ Samtökin hafa sent umhverfis- og skipulagsráði bréf þar sem fulltrúar eru hvattir til þess að hætta við að bæta beygjunni við. „Við viljum bara að farið sé eftir faglegu mati sem er sviðsmynd tvö í þessari skýrslu en ekki bæta við óþarfa beygjuvasa,“ segir Brynhildur. Samgöngumál Samgönguslys Reykjavík Borgarstjórn Skipulagsmál Tengdar fréttir Reykjavík beygir af Það er í lagi að vera ósammála. Pólitíkin væri líka frekar gagnslaus ef að kjörnir fulltrúar skiptust ekki reglulega á skoðunum og deildu um þær. 6. október 2026 09:31 Mest lesið Bein útsending: Marco Rubio heimsækir Ísland Innlent Umdeildur metsöluhöfundur látinn Erlent Afgerandi niðurstaða um að slíta kjarasamningum Innlent Portúgalsfarinn á bak við lás og slá Innlent Ætlar að borga fyrir umdeildar auglýsingar úr eigin sjóðum Erlent Aðskilnaðarsinnar unnu í Quebec Erlent Idol-keppandi í lífstíðarfangelsi fyrir að skjóta eiginkonu sína Erlent Hútar sagðir hörfa frá mynni Rauðahafs Erlent Brotist inn í fjóra bíla í þremur hverfum Innlent Íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim sem kynlífsþrælum Innlent Fleiri fréttir Þurfa að hætta við mótorakaup fáist ekki fé frá ríkinu Bein útsending: Marco Rubio heimsækir Ísland Tvær líkamsárásir á borði lögreglu Brotist inn í fjóra bíla í þremur hverfum Afgerandi niðurstaða um að slíta kjarasamningum Auglýsingatekjur Rúv undir fyrirhuguðu þaki þrjú ár í röð Fengu heimild til þess að segja upp kjarasamningum Öflugur jarðskjálfti í Bárðarbungu Meiri líkur en minni á að kjarasamningum verði sagt upp Rubio lentur á Íslandi Hafna ásökunum um svik og benda á stjórnvöld Portúgalsfarinn á bak við lás og slá Opnuðu Arnarnesveg að hluta Tvöföld árekstrarhætta þegar flugumferðarstjóri missti yfirsýn Meirihlutinn sprakk aftur vegna vallarmála Segir Aþenu í andarslitrunum Rubio spenntur að hitta Þorgerði Skakkur á stolnum strætó Tugir starfsmanna Reykjavíkur veiktust Trúnaðarbrestur milli flokka og innan flokks Tuttugu milljónir fyrir rafmagn hjólhýsa SA hafi skilað auðu og telur að samningum verði sagt upp Einn í haldi eftir handtöku í flugstöðinni Ekki fleiri tilkynnt kynferðisbrot í fimm ár Þessi eru tilnefnd til menntaverðlauna Tíu manns veitt sálgæsla eftir banaslysið Ögurstund í kjarasamningamálum „Ég geri ekki ráð fyrir því að við munum halda útgáfupartí í Valhöll“ Aldraður læknir sparkaði í flugfreyju Vill breyta umdeildum gatnamótum Sjá meira