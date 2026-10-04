Lægðin ætlar ekki að láta okkur í friði alveg strax Freyja Þórisdóttir skrifar 4. október 2026 07:15 Haustlægðin hefur látið aðeins á sér kræla síðustu daga. Vísir/Anton Brink Lægðin sem olli úrhelli í gær er hvergi á förum og mun áfram stýra veðrinu víða um landið í dag. Þá er víða væta og vestan norðvestan 8 til 13 metrar á sekúndu en búast má við snarpari vindi syðst á landinu og getur verið varasamt fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind að ferðast undir Mýrdals- og Öræfajökli svo dæmi sé tekið. Er þetta meðal þess sem kemur fram í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands en þar segir einnig að síðdegis muni draga eitthvað úr bæði vindi og úrkomu og fer þá lægðin að fjarlægast okkur hægt og bítandi. Í kvöld er svo von á norðan 3 til 8 metrum á sekúndu með súld á norðanverðu landinu en annars þurrt að mestu. Þá kólnar smám saman í veðri, einkum fyrir norðan, og fer hitinn mest upp í átta stig syðst á landinu en verður víða við frostmark. Má gera ráð fyrir næturfrosti allvíða. Á morgun, mánudag, verður veðri svo misskipt milli landshluta og er spáð norðan 3 til átta metrum á sekúndu með bjartviðri á vestanverðu landinu en norðaustantil eru horfur á norðvestan 5 til 13 með rigningu, slyddu eða snjókomu. Rigning næst sjávarmáli en líkur á snjó aukast eftir því sem hærra er farið. Suðaustanlands er svo von á rigningu og tiltölulega litlum vindi en hiti verður áfram frá frostmarki og fer mest upp í átta stig syðst á landinu. Veðurhorfur á landinu næstu daga: Á mánudag: Norðan 3-8 m/s um landið vestanvert og bjartviðri. Norðvestan 5-13 norðaustantil og rigning, slydda eða snjókoma með köflum. Fremur hæg breytileg átt á Suðausturlandi og rigning um tíma. Hiti frá 1 stigi í innsveitum á Norðausturlandi, upp í 8 stig syðst. Yfirleitt þurrt á landinu um kvöldið og frystir allvíða.Á þriðjudag: Hæg breytileg átt og víða þurrt og bjart veður. Hiti 2 til 7 stig yfir daginn, en víða næturfrost.Á miðvikudag: Hæg suðlæg eða breytileg átt. Víða léttskýjað, en líkur á lítilsháttar skúrum við suðvestur- og vesturströndina. Hiti breytist lítið.Á fimmtudag: Stíf suðaustanátt með rigningu, talsverð úrkoma á sunnanverðu landinu. Hiti 3 til 9 stig. Hægari vindur og skúrir vestanlands um kvöldið.Á föstudag og laugardag: Breytileg átt og líkur á vætu með köflum í flestum landshlutum. Hiti 3 til 8 stig. Veður Mest lesið Höfuðborgarsvæðið skalf Innlent Viðbúnaður á slóðum Vítisengla Innlent Katla skelfur Innlent Átta í bílunum fjórum: Sumir alvarlega slasaðir Innlent Mikill viðbúnaður eftir að óþekktur hlutur fannst í sjónum Erlent Taka sig upp á ógnarhraða og smella beltinu af Innlent Salma nýr formaður ungra Miðflokksmanna Innlent Lægðin ætlar ekki að láta okkur í friði alveg strax Veður Sjúkraflugvél týndist á leið frá Bermúda Erlent Viðvörunarmerki fyrir íslenskt samfélag Innlent Fleiri fréttir Lægðin ætlar ekki að láta okkur í friði alveg strax Lægð sendir regnsvæði sitt yfir landið Vara við stormi á norðaustanverðu landinu Auknar líkur á skriðuföllum á Suðausturlandi og Austfjörðum Gular viðvaranir í nótt vegna rigningar Áfram spáð talsverðri úrkomu norðvestanlands Enn hætta á skriðum Líkur á slyddu og snjókomu á Vestfjörðum Viðvaranir fyrir vestan í allan dag Rigning og vindur Gular viðvaranir á morgun Rigning, rigning, rigning Gular viðvaranir á Suður- og Vesturlandi Gul viðvörun vegna hvassviðris gefin út Hvessir allverulega á morgun Bjart framan af en skúrir síðdegis Skýjað og dálítil væta víðast hvar Rigning og víða hvasst um nær allt land Vara við hvössum vindum í nótt Von á vaxandi suðaustanátt og rigningu Haustið mætir á miðvikudaginn Rigning á Norðurlandi en að mestu þurrt annars staðar Næturfrost norðaustantil Umhleypingar næstu daga Vætusamt veður í kortunum Áfram rigning og lægðagangur Bætir í úrkomu síðdegis Allt að átján stiga hiti í dag Hviður allt að 30 metrar á sekúndu á Suðausturlandi Gul veðurviðvörun og sextán stiga hiti Sjá meira