Innlent

Þurfa að hætta við mótorakaup fáist ekki fé frá ríkinu

Birgir Olgeirsson skrifar
Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs ohf. Félagið segist verða að hætta við kaup á tveimur varamótorum fáist ekki fjármögnun frá ríkinu.
Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs ohf. Félagið segist verða að hætta við kaup á tveimur varamótorum fáist ekki fjármögnun frá ríkinu.

Rekstrarfélag Herjólfs segist verða að hætta við kaup á tveimur varamótorum fyrir ferjuna ef ríkið tryggir ekki fjármögnun þeirra. Samkvæmt félaginu hafa mótorarnir þegar verið pantaðir og þrjátíu prósent kaupverðsins greidd en það segist ekki eiga fyrir eftirstöðvunum.

Óskað er eftir 65 milljónum króna í fjárlögum næsta árs vegna kaupanna. Þetta kemur fram í umsögn Herjólfs ohf. til fjárlaganefndar Alþingis frá 5. október 2026, sem Ólafur Jóhann Borgþórsson framkvæmdastjóri undirritar.

„Eftir ágjafir ársins hefur félagið hins vegar ekki fjárhagslegt bolmagn til að bera kostnaðinn af kaupunum,“ segir í umsögninni.

Félagið óskar eftir að fjárveitingin endurgreiði það sem það hefur þegar lagt út og greiði eftirstöðvarnar.

Baldur kostaði rúmlega 200 milljónir

Félagið rekur beiðnina til alvarlegrar bilunar í öðrum rafmótor Herjólfs síðastliðið vor. Samkvæmt umsögninni tók viðgerðin tæpa þrjá og hálfan mánuð og sigldi ferjan lengst af á skertu afli á meðan.

Það dró úr ganghraða og stjórnhæfni skipsins, gerði siglingar til Landeyjahafnar erfiðari við krefjandi aðstæður og kom í veg fyrir að hægt væri að halda fullri sumaráætlun, að sögn félagsins.

Herjólfur ohf. segir Breiðafjarðarferjuna Baldur hafa verið fengna til Vestmannaeyja til að draga úr hættu á samgöngurofi. Kostnaður vegna aðkomu Baldurs hafi numið rúmlega 200 milljónum króna og fjarvera hans jafnframt raskað ferjusamgöngum um Breiðafjörð.

Samkvæmt félaginu er áætlað kaupverð varamótoranna um 65 milljónir króna, innan við þriðjungur kostnaðarins vegna Baldurs.

Ráðherra sagði þurfa að tryggja varamótora

Félagið vísar til þess að innviðaráðherra hafi lagt áherslu á að rekstraraðilar Herjólfs hefðu sérsmíðaða varamótora til ráðstöfunar.

Í tilkynningu innviðaráðuneytisins frá 22. júní 2026 sagði Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra mikilvægt að lágmarka líkur á að sambærileg staða kæmi aftur upp eða varaði jafn lengi. Þar nefndi hann sérstaklega nauðsyn þess að tryggja sérsmíðaða varamótora.

Herjólfur ohf. segir mótorana hafa verið pantaða eftir samtöl við fulltrúa Vegagerðarinnar og ráðuneytisins. Smíðatíminn sé um níu mánuðir og afhending áætluð í byrjun febrúar 2027.

Samkvæmt umsögninni eru rafmótorarnir í skipinu ólíkir og því þarf tvo varamótora. Verði varamótor tiltækur áætlar félagið að aðeins þurfi að taka Herjólf úr áætlun í fimm sólarhringa meðan skipt er um bilaðan mótor.

Telja ríkið eiga að greiða

Í umsögninni segir að ríkið eigi ferjuna og Vegagerðin sé fulltrúi þess sem eiganda. Herjólfur ohf. annist hins vegar rekstur skipsins.

Félagið telur því að ríkið eigi að greiða fyrir varabúnaðinn. Það telur varamótorana geta stytt siglingarof vegna bilana og minnkað kostnað við að fá aðra ferju til afleysinga.

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