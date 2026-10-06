Þurfa að hætta við mótorakaup fáist ekki fé frá ríkinu Birgir Olgeirsson skrifar 6. október 2026 11:01 Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs ohf. Félagið segist verða að hætta við kaup á tveimur varamótorum fáist ekki fjármögnun frá ríkinu. Rekstrarfélag Herjólfs segist verða að hætta við kaup á tveimur varamótorum fyrir ferjuna ef ríkið tryggir ekki fjármögnun þeirra. Samkvæmt félaginu hafa mótorarnir þegar verið pantaðir og þrjátíu prósent kaupverðsins greidd en það segist ekki eiga fyrir eftirstöðvunum. Óskað er eftir 65 milljónum króna í fjárlögum næsta árs vegna kaupanna. Þetta kemur fram í umsögn Herjólfs ohf. til fjárlaganefndar Alþingis frá 5. október 2026, sem Ólafur Jóhann Borgþórsson framkvæmdastjóri undirritar. „Eftir ágjafir ársins hefur félagið hins vegar ekki fjárhagslegt bolmagn til að bera kostnaðinn af kaupunum,“ segir í umsögninni. Félagið óskar eftir að fjárveitingin endurgreiði það sem það hefur þegar lagt út og greiði eftirstöðvarnar. Baldur kostaði rúmlega 200 milljónir Félagið rekur beiðnina til alvarlegrar bilunar í öðrum rafmótor Herjólfs síðastliðið vor. Samkvæmt umsögninni tók viðgerðin tæpa þrjá og hálfan mánuð og sigldi ferjan lengst af á skertu afli á meðan. Það dró úr ganghraða og stjórnhæfni skipsins, gerði siglingar til Landeyjahafnar erfiðari við krefjandi aðstæður og kom í veg fyrir að hægt væri að halda fullri sumaráætlun, að sögn félagsins. Herjólfur ohf. segir Breiðafjarðarferjuna Baldur hafa verið fengna til Vestmannaeyja til að draga úr hættu á samgöngurofi. Kostnaður vegna aðkomu Baldurs hafi numið rúmlega 200 milljónum króna og fjarvera hans jafnframt raskað ferjusamgöngum um Breiðafjörð. Samkvæmt félaginu er áætlað kaupverð varamótoranna um 65 milljónir króna, innan við þriðjungur kostnaðarins vegna Baldurs. Ráðherra sagði þurfa að tryggja varamótora Félagið vísar til þess að innviðaráðherra hafi lagt áherslu á að rekstraraðilar Herjólfs hefðu sérsmíðaða varamótora til ráðstöfunar. Í tilkynningu innviðaráðuneytisins frá 22. júní 2026 sagði Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra mikilvægt að lágmarka líkur á að sambærileg staða kæmi aftur upp eða varaði jafn lengi. Þar nefndi hann sérstaklega nauðsyn þess að tryggja sérsmíðaða varamótora. Herjólfur ohf. segir mótorana hafa verið pantaða eftir samtöl við fulltrúa Vegagerðarinnar og ráðuneytisins. Smíðatíminn sé um níu mánuðir og afhending áætluð í byrjun febrúar 2027. Samkvæmt umsögninni eru rafmótorarnir í skipinu ólíkir og því þarf tvo varamótora. Verði varamótor tiltækur áætlar félagið að aðeins þurfi að taka Herjólf úr áætlun í fimm sólarhringa meðan skipt er um bilaðan mótor. Telja ríkið eiga að greiða Í umsögninni segir að ríkið eigi ferjuna og Vegagerðin sé fulltrúi þess sem eiganda. Herjólfur ohf. annist hins vegar rekstur skipsins. Félagið telur því að ríkið eigi að greiða fyrir varabúnaðinn. Það telur varamótorana geta stytt siglingarof vegna bilana og minnkað kostnað við að fá aðra ferju til afleysinga. Herjólfur Vestmannaeyjar Fjárlagafrumvarp 2027 Samgöngumál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Bein útsending: Marco Rubio heimsækir Ísland Innlent Umdeildur metsöluhöfundur látinn Erlent Afgerandi niðurstaða um að slíta kjarasamningum Innlent Portúgalsfarinn á bak við lás og slá Innlent Ætlar að borga fyrir umdeildar auglýsingar úr eigin sjóðum Erlent Aðskilnaðarsinnar unnu í Quebec Erlent Idol-keppandi í lífstíðarfangelsi fyrir að skjóta eiginkonu sína Erlent Hútar sagðir hörfa frá mynni Rauðahafs Erlent Brotist inn í fjóra bíla í þremur hverfum Innlent Íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim sem kynlífsþrælum Innlent Fleiri fréttir Rubio: Ísland í miðjunni Þurfa að hætta við mótorakaup fáist ekki fé frá ríkinu Bein útsending: Marco Rubio heimsækir Ísland Tvær líkamsárásir á borði lögreglu Brotist inn í fjóra bíla í þremur hverfum Afgerandi niðurstaða um að slíta kjarasamningum Auglýsingatekjur Rúv undir fyrirhuguðu þaki þrjú ár í röð Fengu heimild til þess að segja upp kjarasamningum Öflugur jarðskjálfti í Bárðarbungu Meiri líkur en minni á að kjarasamningum verði sagt upp Rubio lentur á Íslandi Hafna ásökunum um svik og benda á stjórnvöld Portúgalsfarinn á bak við lás og slá Opnuðu Arnarnesveg að hluta Tvöföld árekstrarhætta þegar flugumferðarstjóri missti yfirsýn Meirihlutinn sprakk aftur vegna vallarmála Segir Aþenu í andarslitrunum Rubio spenntur að hitta Þorgerði Skakkur á stolnum strætó Tugir starfsmanna Reykjavíkur veiktust Trúnaðarbrestur milli flokka og innan flokks Tuttugu milljónir fyrir rafmagn hjólhýsa SA hafi skilað auðu og telur að samningum verði sagt upp Einn í haldi eftir handtöku í flugstöðinni Ekki fleiri tilkynnt kynferðisbrot í fimm ár Þessi eru tilnefnd til menntaverðlauna Tíu manns veitt sálgæsla eftir banaslysið Ögurstund í kjarasamningamálum „Ég geri ekki ráð fyrir því að við munum halda útgáfupartí í Valhöll“ Aldraður læknir sparkaði í flugfreyju Sjá meira