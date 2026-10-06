Breski metsöluhöfundurinn og uppgjafarstjórnmálamaðurinn Jeffrey Archer er látinn, 86 ára að aldri. Hann gaf út skáldsögur sem nutu mikilla vinsælda eftir að stjórnmálaferli hans lauk með skömm.
Archer lést í gær, daginn fyrir útgáfu síðustu skáldsögu hans sem ber titilinn „Adam og Eva“.
Bókmenntaferill Archer hófst á áttunda áratugnum. Útgefandi hans segir að hann hafi selt um þrjú hundruð milljón bækur á heimsvísu. Bækur hans voru í rúm fjórtán ár á metsölulista í Bretlandi og rúm fimm ár í Bandaríkjunum.
Archer reis til metorða innan Íhaldsflokksins í tíð Margaretar Thatcher, þáverandi leiðtoga og forsætisráðherra. John Major, eftirmaður Thatchet, skipaði Archer í lávarðadeild breska þingsins árið 1992.
Þegar Archer var í framboði til borgarstjóra í London árið 1999 komu fram ásakanir um að hann hefði logið fyrir dómi í meiðyrðamáli um áratug fyrr. Málið höfðaði hann gegn bresku slúðurblaði sem sagði hann hafa greitt vændiskonu. Archer vann dómsmálið.
Árið 2001 var Archer dæmdur sekur um meinsæri í meiðyrðamálinu og hlaut fangelsisdóm. Honum var þá sparkað úr Íhaldsflokknum. Hann afplánaði um tvö ár af fjögurra ára fangelsisdómi og tók þá aftur sæti í lávarðadeildinni en utan flokka. Árið 2024 sagði hann af sér þingmennsku.