Fótbolti

Modric skammast sín

Valur Páll Eiríksson skrifar
Modric spilaði landsleik númer 205 í gær og í fyrsta sinn skammaðist hann sín eftir einn slíkan.
Modric spilaði landsleik númer 205 í gær og í fyrsta sinn skammaðist hann sín eftir einn slíkan. Carl Recine/Getty Images

Luka Modric segist skammast sín eftir sögulegt tap króatíska landsliðsins fyrir Englandi í Þjóðadeildinni í gær. England vann 7-0 sigur í Rijeka í Króatíu í gær.

Modric sagðist eftir leik skammast sín í fyrsta skipti á landsliðsferlinum. Harry Kane og Bukayo Saka skoruðu tvö mörk hvor í leiknum og þeir Anthony Gordon, Jude Bellingham og Morgan Rogers skoruðu eitt hver.

Um er að ræða stærsta tap í sögu króatíska landsliðsins, frá því það öðlaðist sjálfstæði frá Júgaslavíu og hóf að leika undir eigin fána árið 1991.

Modric byrjaði leikinn og var eðlilega hryggur í leikslok.

„Ég hef spilað með landsliðinu í 20 ár og þetta er í fyrsta skipti sem ég skammast mín eftir leik,“ sagði hinn 41 árs gamli Modric sem var að spila landsleik númer 205 fyrir króatíska liðið í gær.

„Þú getur tapað eða spilað gegn andstæðingi sem er betri en þú, og þeir eru það núna. En að tapa svona og sundra orðspori sem við höfum byggt upp undanfarin ár er óásættanlegt. Ég skammast mín.“

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