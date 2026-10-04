Modric skammast sín Valur Páll Eiríksson skrifar 4. október 2026 12:31 Modric spilaði landsleik númer 205 í gær og í fyrsta sinn skammaðist hann sín eftir einn slíkan. Carl Recine/Getty Images Luka Modric segist skammast sín eftir sögulegt tap króatíska landsliðsins fyrir Englandi í Þjóðadeildinni í gær. England vann 7-0 sigur í Rijeka í Króatíu í gær. Modric sagðist eftir leik skammast sín í fyrsta skipti á landsliðsferlinum. Harry Kane og Bukayo Saka skoruðu tvö mörk hvor í leiknum og þeir Anthony Gordon, Jude Bellingham og Morgan Rogers skoruðu eitt hver. Um er að ræða stærsta tap í sögu króatíska landsliðsins, frá því það öðlaðist sjálfstæði frá Júgaslavíu og hóf að leika undir eigin fána árið 1991. Modric byrjaði leikinn og var eðlilega hryggur í leikslok. „Ég hef spilað með landsliðinu í 20 ár og þetta er í fyrsta skipti sem ég skammast mín eftir leik,“ sagði hinn 41 árs gamli Modric sem var að spila landsleik númer 205 fyrir króatíska liðið í gær. „Þú getur tapað eða spilað gegn andstæðingi sem er betri en þú, og þeir eru það núna. En að tapa svona og sundra orðspori sem við höfum byggt upp undanfarin ár er óásættanlegt. Ég skammast mín.“ Þjóðadeild karla í fótbolta Enski boltinn Mest lesið Allt í rugli í Formúlunni: „Hvaða þvæla er í gangi?“ Formúla 1 Strákarnir sitja fastir Fótbolti Heimir íhugar ekki afsögn og UEFA þurfi að skoða sín mál Fótbolti Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku Fótbolti Arnar bregst við banni og meiðslum: Þrír nýir með landsliðinu til Tallinn Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Gat ekki munað nafnið eftir sextán hringi Sport Hundur truflaði sigur Skota í Skopje Fótbolti Ánægður með óvænt hrós: „Gaman að heyra þetta frá þér“ Fótbolti Dásamaði Ronaldo: „Hættir aldrei að vera merkasta táknmynd Portúgals“ Fótbolti Modric skammast sín Fótbolti Fleiri fréttir Breiðablik - Þróttur | Geta sett aðra höndina á titilinn FH - ÍBV | Hafnfirðingar þurfa sigur Modric skammast sín Heimir íhugar ekki afsögn og UEFA þurfi að skoða sín mál Strákarnir sitja fastir Hundur truflaði sigur Skota í Skopje Arnar bregst við banni og meiðslum: Þrír nýir með landsliðinu til Tallinn Myndaveisla: Flottur sigur Íslands og fötum fækkað í stúkunni Dásamaði Ronaldo: „Hættir aldrei að vera merkasta táknmynd Portúgals“ Ánægður með óvænt hrós: „Gaman að heyra þetta frá þér“ Glódís hélt hreinu í toppslag og Bayern náð 48 í röð án taps Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku „Mikael Anderson kom inn með þvílíka orku“ „Eistar eru með uppskriftina gegn Íslandi“ Einkunnir Íslands: Orri Steinn og Hákon Arnar báru af Yamal með glæsimark í enn einum sigri Spánar „Lærði bara mikilvæga reglu“ Eistar bjuggu til toppslag við Íslendinga Sjáðu mörk Orra og Mikaels gegn Búlgaríu „Erum að spila á móti ofboðslega slöku liði“ „Ég get alveg sagt þér að hann er ekki sáttur“ Söguleg niðurlæging í Króatíu Sex breytingar: Aron Einar byrjar og Gylfi á bekkinn Uppgjörið: Ísland - Búlgaría 3-0 | Einstaklingsgæði tryggðu þrjú stig Lagði upp í öruggum sigri Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Klopp býður við rasískum ásökunum Er katastrófa að vinna ekki í dag? Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Sjá meira