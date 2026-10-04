Meirihlutinn sprakk eftir fjóra mánuði Agnar Már Másson skrifar 4. október 2026 19:30 S-listi Samfylkingar og óháðra og D-listi Sjálfstæðisflokks og óháðra mynduðu meirihluta í Suðurnesjabæ í lok maí. Innsent Bæjarstjórnarmeirihluti Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar í Suðurnesjabæ er sprunginn aðeins rúmlega fjórum mánuðum eftir að hann var myndaður í lok maí. Þetta herma heimildir fréttastofu en mbl.is greindi fyrst frá. Ekki liggur fyrir hvers vegna samstarfi flokkanna hefur verið slitið en hvorki hefur náðst tali af oddvita Sjálfstæðisflokks né Samfylkingarinnar við vinnslu fréttar. Fréttastofu skilst þó að tilkynning verði send út vegna málsins í kvöld. Bæjarfulltrúum barst póstur frá forseta bæjarstjórnar um klukkan 18 í kvöld, sunnudag, þar sem óskað var eftir því að næsta bæjarstjórafundi, sem til stæði að halda á þriðjudag, yrði frestað vegna þess að meirihlutinn væri sprunginn. Alls eru níu fulltrúar í bæjarstjórn. Í lok maí náðu þrír fulltrúar Samfylkingarinnar og tveir fulltrúar Sjálfstæðisflokks saman um myndun meirihluta í bæjarfélaginu og í ágúst réðu flokkarnir Alexöndru Jóhannesdóttur sem bæjarstjóra. Tveir aðrir meirihlutar koma nú til greina. Annars vegar gæti Samfylkingin myndað fimm manna meirihluta með tveimur fulltrúum Framsóknar, eða Sjálfstæðisflokkurinn myndað sex manna meirihluta ásamt Framsókn og tveimur fulltrúum Miðflokksins. Bæjarstjórn Suðurnesjabæjar er skipuð níu fulltrúum.vísir/sara Suðurnesjabær Sveitarstjórnarmál Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Tveir létust í fjögurra bíla árekstri á Austurlandi Innlent Gerðu árás skömmu eftir að Þýskalandskanslari mætti Erlent Höfuðborgarsvæðið skalf Innlent „Auðvitað alltaf erfitt að koma að svona vettvangi“ Innlent Mennirnir sem létust voru feðgar Erlent „Veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta eða brosa“ Innlent Fólk láti reyna á húsráð áður en það leiti á yfirfulla Læknavakt Innlent Meirihlutinn sprakk eftir fjóra mánuði Innlent Fundið brak úr flugvélinni sem týndist á leið frá Bermúda Erlent Katla skelfur Innlent Fleiri fréttir Meirihlutinn sprakk eftir fjóra mánuði Ekki eina leiðin til að uppfylla skuldbindingar Íslands „Veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta eða brosa“ Fólk láti reyna á húsráð áður en það leiti á yfirfulla Læknavakt Sveitarstjórnin flytur sig um set vegna myglu Röð skjálfta ekki áhyggjuefni út af fyrir sig Gera þurfi breytingar á þingsköpum til að efla virðingu og traust Arnarnesvegur opnar loks á morgun „Þeir eru að borða gras úr garðinum og snigla“ Skjálfti upp á 3,4 „Auðvitað alltaf erfitt að koma að svona vettvangi“ Banaslys á Austurlandi og barátta upp á líf og dauða Hafði lítil afskipti af veisluhöldum Vítisenglanna Sprengisandur: Pólitíkin, fíknimeðferð og neistinn kveiktur Tveir létust í fjögurra bíla árekstri á Austurlandi Ók bílnum yfir kant og upp á gras en hafnaði að lokum á ljósastaur Höfuðborgarsvæðið skalf Viðbúnaður á slóðum Vítisengla Katla skelfur Salma nýr formaður ungra Miðflokksmanna „Okkur finnst við vera undanskilin“ Viðvörunarmerki fyrir íslenskt samfélag Taka sig upp á ógnarhraða og smella beltinu af Átta í bílunum fjórum: Sumir alvarlega slasaðir Smella af sér bílbeltunum á ógnarhraða og breytingar í Kerlingarfjöllum Gul viðvörun eftir stóra skriðu Illa brugðið en heill á húfi Handtekinn grunaður um að beita piparúða Lýsa eftir Halldóri Inga „Of margar sögur af vondri meðferð“ Sjá meira