Fundið brak úr flugvélinni sem týndist á leið frá Bermúda Freyja Þórisdóttir skrifar 4. október 2026 07:56 Bermúda-þríhyrningurinn svokallaði er svæði sem liggur á milli Púertó Ríkó, Miami og Bermúda-eyja þar sem fjöldi flugvéla og skipa hefur horfið sporlaust í gegnum tíðina en það er þó ekki álitið hættulegra en önnur svæði. Getty Leitarhópar hafa fundið brak úr sjúkraflugvél sem týndist á flugi milli Bermúda og Boston í gær, laugardaginn 3. október, en sex voru um borð í flugvélinni, að sögn yfirvalda. Enn er leitað að eftirlifendum á svæðinu þar sem brakið fannst en það er undan strönd Nantucket, eyju í Massachusetts-fylki í Bandaríkjunum. Kemur þetta fram í yfirlýsingu sem bandaríska strandgæslan sendi frá sér en þar kemur einnig fram að skip, þyrlur og flugvélar tækju þátt í leitinni, er fram kemur í frétt breska ríkisútvarpsins (BBC) um málið. Yfirvöld hafi tilkynnt nánustu aðstandendum þeirra sem voru í fluginu, fjórum kanadískum ríkisborgurum og tveimur bermúdískum ríkisborgurum, um fundinn. Týnda vélin er á vegum kanadíska sjúkraflugfélagsins Latitude Air Ambulance. Vélin tók á loft frá flugvellinum á Bermuda um klukkan 2:41 aðfararnótt laugardags að íslenskum tíma samkvæmt flugkorti. Svo virðist sem vélin hafi flogið í 24 þúsund feta hæð áður en flugið lækkaði um nokkur þúsund fet um klukkan 4:05 að íslenskum tíma. Flugvélin fór í loftið frá L.F. Wade-alþjóðaflugvellinum á Bermúda klukkan 23:40 að staðartíma, samkvæmt fluggögnum frá FlightAware, og átti að lenda á Logan-alþjóðaflugvellinum í Boston klukkan 01:30 EDT (05:30 GMT). Í frétt BBC kemur einnig fram að meðal þeirra sem hafi verið um borð hafi verið tveir flugmenn og tveir sjúkraflutningamenn, allir kanadískir. Áhöfnin hafi verið á leið til Bermúda til að sækja sjúkling og ættingja hans, sem séu ekki kanadískir. Þá er vitnað í samskipti sem hægt er að greina á upptöku úr vélinni en þar heyrist flugumferðarstjórinn spyrja: „Þú kemur inn blint? Var það það sem þú sagðir?“ og því næst „Ertu að lýsa yfir neyðarástandi, eða ekki?“ Svar flugmannsins hafi svo verið ógreinilegt á upptökunni. „Það er ekki nógu sterkt sambandið svo ég heyrði ekki hverju þú svaraðir, hvort þú værir að lýsa yfir neyðarástandi eða ekki,“ hafi flugumferðarstjórinn ítrekað. Flugumferðarstjórinn staðfesti síðar að flugmaðurinn hefði lýst yfir neyðarástandi. Bandaríkin Flug Bermúdaeyjar Mest lesið Höfuðborgarsvæðið skalf Innlent Viðbúnaður á slóðum Vítisengla Innlent Katla skelfur Innlent Átta í bílunum fjórum: Sumir alvarlega slasaðir Innlent Mikill viðbúnaður eftir að óþekktur hlutur fannst í sjónum Erlent Taka sig upp á ógnarhraða og smella beltinu af Innlent Salma nýr formaður ungra Miðflokksmanna Innlent Lægðin ætlar ekki að láta okkur í friði alveg strax Veður Sjúkraflugvél týndist á leið frá Bermúda Erlent Viðvörunarmerki fyrir íslenskt samfélag Innlent Fleiri fréttir Fundið brak úr flugvélinni sem týndist á leið frá Bermúda Mikill viðbúnaður eftir að óþekktur hlutur fannst í sjónum Sjúkraflugvél týndist á leið frá Bermúda Þúsundir manna mótmæla í 50 borgum Samgöngur í lamasessi eftir enn eina árás á brú Veittist að flugstjóranum með öxi í tilraun til að fremja hryðjuverk Keyrði inn í mannfjölda norður af Sydney Sagðir undirbúa stórsókn gegn Hútum Menntaskólanemar mótmæla: Íslensk stúlka varð fyrir táragasi Syrgði Sovétríkin og hótaði notkun kjarnorkuvopna Fær umboðið í fangið fjórum dögum eftir uppgjöf Skipar sérstakan saksóknara vegna hópnauðgunar við Cornell-háskóla Boðaði ríkisstjórn á fund vegna mótmæla nemenda „Á lífi eins og er“ eftir misheppnaða aftöku Írani grunaður um að skipuleggja hryðjuverk Uppörvandi fréttir fyrir Demókrata Sniðganga bandamenn á NATO-fundum Svissneskir jöklar rýrnað um tæp tuttugu prósent á fimm árum Gera óháða rannsókn á hópnauðgun við háskólann Dæmd í Danmörku fyrir stuld og sölu rándýrra Pokémon-spila Skýrar vísbendingar að Íranir eigi hlut að máli Á spítala eftir misheppnaða aftöku Flugmaður stakk kollega sinn og reyndi að brotlenda vélinni Rússar sagðir hafa ætlað að myrða Kasparov Flugvél beint annað eftir „slagsmál“ milli flugmanna Hundruð unglinga handteknir í Frakklandi Einn mannanna fimm hafi hringt sjálfur í neyðarlínuna Stríðsyfirlýsing sem gæti leitt til nýrra kosninga Fundu eldsneyti en engin sprengiefni í bílunum Hafa enn ekki ákveðið hvort rétta eigi aftur yfir Clancy Sjá meira