Erlent

Fundið brak úr flug­vélinni sem týndist á leið frá Bermúda

Freyja Þórisdóttir skrifar
Bermúda-þríhyrningurinn svokallaði er svæði sem liggur á milli Púertó Ríkó, Miami og Bermúda-eyja þar sem fjöldi flugvéla og skipa hefur horfið sporlaust í gegnum tíðina en það er þó ekki álitið hættulegra en önnur svæði.
Bermúda-þríhyrningurinn svokallaði er svæði sem liggur á milli Púertó Ríkó, Miami og Bermúda-eyja þar sem fjöldi flugvéla og skipa hefur horfið sporlaust í gegnum tíðina en það er þó ekki álitið hættulegra en önnur svæði. Getty

Leitarhópar hafa fundið brak úr sjúkraflugvél sem týndist á flugi milli Bermúda og Boston í gær, laugardaginn 3. október, en sex voru um borð í flugvélinni, að sögn yfirvalda. Enn er leitað að eftirlifendum á svæðinu þar sem brakið fannst en það er undan strönd Nantucket, eyju í Massachusetts-fylki í Bandaríkjunum.

Kemur þetta fram í yfirlýsingu sem bandaríska strandgæslan sendi frá sér en þar kemur einnig fram að skip, þyrlur og flugvélar tækju þátt í leitinni, er fram kemur í frétt breska ríkisútvarpsins (BBC) um málið.

Yfirvöld hafi tilkynnt nánustu aðstandendum þeirra sem voru í fluginu, fjórum kanadískum ríkisborgurum og tveimur bermúdískum ríkisborgurum, um fundinn. Týnda vélin er á vegum kanadíska sjúkraflugfélagsins Latitude Air Ambulance.

Vélin tók á loft frá flugvellinum á Bermuda um klukkan 2:41 aðfararnótt laugardags að íslenskum tíma samkvæmt flugkorti. Svo virðist sem vélin hafi flogið í 24 þúsund feta hæð áður en flugið lækkaði um nokkur þúsund fet um klukkan 4:05 að íslenskum tíma.

Flugvélin fór í loftið frá L.F. Wade-alþjóðaflugvellinum á Bermúda klukkan 23:40 að staðartíma, samkvæmt fluggögnum frá FlightAware, og átti að lenda á Logan-alþjóðaflugvellinum í Boston klukkan 01:30 EDT (05:30 GMT).

Í frétt BBC kemur einnig fram að meðal þeirra sem hafi verið um borð hafi verið tveir flugmenn og tveir sjúkraflutningamenn, allir kanadískir. Áhöfnin hafi verið á leið til Bermúda til að sækja sjúkling og ættingja hans, sem séu ekki kanadískir.

Þá er vitnað í samskipti sem hægt er að greina á upptöku úr vélinni en þar heyrist flugumferðarstjórinn spyrja:

„Þú kemur inn blint? Var það það sem þú sagðir?“ og því næst „Ertu að lýsa yfir neyðarástandi, eða ekki?“

Svar flugmannsins hafi svo verið ógreinilegt á upptökunni.

„Það er ekki nógu sterkt sambandið svo ég heyrði ekki hverju þú svaraðir, hvort þú værir að lýsa yfir neyðarástandi eða ekki,“ hafi flugumferðarstjórinn ítrekað.

Flugumferðarstjórinn staðfesti síðar að flugmaðurinn hefði lýst yfir neyðarástandi.

Bandaríkin Flug Bermúdaeyjar

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