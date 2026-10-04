„Veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta eða brosa“ Bjarki Sigurðsson skrifar 4. október 2026 16:30 Steingrímur Birgisson forstjóri Hölds bílaleigu. vísir/egill Forstjóri stærstu bílaleigu landsins segist ekki vita hvort hann eigi að hlæja eða gráta yfir hugmyndum innviðaráðherra um breytingar á innheimtu hraðasekta. Starfsmenn bílaleiga geri vart annað en að sinna innheimtu fyrir ríkið þessa dagana. Áform um breytingar á umferðarlögum voru kynnt í samráðsgátt í síðasta mánuði. Þar er meðal rætt að taka upp hlutlæga refsiábyrgð eigenda ökutækis vegna hraðakstursbrota. Það þýðir að eigendur ökutækja þurfi að greiða hraðasektir þó að þeir hafi ekki endilega verið við stýrið þegar brotið var framið. Breytingin mun að öllum líkindum hafa mest áhrif á bílaleigur. Hingað til hefur lögreglan innheimt sektina beint frá leigjanda en með breytingunum yrðu bílaleigurnar að greiða sektina og rukka svo þann sem leigði bílinn. Steingrímur Birgisson, forstjóri Hölds Bílaleigu Akureyrar, segir breytinguna grátbroslega. „Það er eiginlega merkilegt hvað á að leggja á okkur í innheimtu fyrir ríkissjóð. Það er búið að bæta ýmsu á okkur undanfarin misseri. Ef það á að bæta enn einum liðnum sem í þessu tilfelli er að við séum ábyrg fyrir greiðslu umferðarlagabrota, þar með talið hraðasekta fyrir okkar leigutaka, þá er í rauninni verið að vinna þvert á markmið umferðarlaga um að vernda líf og heilsu vegfarenda. Þessir leigutakar hugsa þá sem svo: Það skiptir engu máli þó ég verði tekinn fyrir ofsaakstur, ég þarf ekki að borga. Ég get bara látið bílaleiguna borga og loka kortinu mínu. Ég veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta eða brosa eða hvað þegar maður sér svona.“ Hann býst við að Samtök ferðaþjónustunnar sendi neikvæða umsögn vegna málsins. Steingrímur segir þetta bætast ofan á fleiri mál þar sem gjöld á bílaleigur eru aukin, meðal annars með innleiðingu kílómetragjalds. „Þau segja að það er nóg til. Einhvers staðar heyrði ég það sagt af ráðamanni. Það má vera að það sé nóg til einhvers staðar en það er allavega ekki hjá okkur. Það er alveg ljóst að það er orðið miklu hærra hlutfall af okkar vinnu að standa í einhvers konar innheimtu fyrir ríkissjóð. Og með tilheyrandi kostnaði og gríðarlegu vinnuálagi á okkar fólk. Ekki fáum við mikið fyrir. Það er alveg á hreinu. Þetta er algjörlega vanhugsað og eins og ég segi grátbroslegt. Við munum náttúrulega mótmæla þessu harðlega.“ Bílaleigur Mest lesið Tveir létust í fjögurra bíla árekstri á Austurlandi Innlent Höfuðborgarsvæðið skalf Innlent „Auðvitað alltaf erfitt að koma að svona vettvangi“ Innlent Gerðu árás skömmu eftir að Þýskalandskanslari mætti Erlent Mennirnir sem létust voru feðgar Erlent Fundið brak úr flugvélinni sem týndist á leið frá Bermúda Erlent Katla skelfur Innlent „Þeir eru að borða gras úr garðinum og snigla“ Innlent Rektor Cornell-háskóla rýfur þögnina Erlent Fólk láti reyna á húsráð áður en það leiti á yfirfulla Læknavakt Innlent Fleiri fréttir Ekki eina leiðin til að uppfylla skuldbindingar Íslands „Veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta eða brosa“ Fólk láti reyna á húsráð áður en það leiti á yfirfulla Læknavakt Sveitarstjórnin flytur sig um set vegna myglu Röð skjálfta ekki áhyggjuefni út af fyrir sig Gera þurfi breytingar á þingsköpum til að efla virðingu og traust Arnarnesvegur opnar loks á morgun „Þeir eru að borða gras úr garðinum og snigla“ Skjálfti upp á 3,4 „Auðvitað alltaf erfitt að koma að svona vettvangi“ Banaslys á Austurlandi og barátta upp á líf og dauða Hafði lítil afskipti af veisluhöldum Vítisenglanna Sprengisandur: Pólitíkin, fíknimeðferð og neistinn kveiktur Tveir létust í fjögurra bíla árekstri á Austurlandi Ók bílnum yfir kant og upp á gras en hafnaði að lokum á ljósastaur Höfuðborgarsvæðið skalf Viðbúnaður á slóðum Vítisengla Katla skelfur Salma nýr formaður ungra Miðflokksmanna „Okkur finnst við vera undanskilin“ Viðvörunarmerki fyrir íslenskt samfélag Taka sig upp á ógnarhraða og smella beltinu af Átta í bílunum fjórum: Sumir alvarlega slasaðir Smella af sér bílbeltunum á ógnarhraða og breytingar í Kerlingarfjöllum Gul viðvörun eftir stóra skriðu Illa brugðið en heill á húfi Handtekinn grunaður um að beita piparúða Lýsa eftir Halldóri Inga „Of margar sögur af vondri meðferð“ Halda hækkunum innan við 2,5 prósent og hætta við lækkun systkinaafsláttar Sjá meira