Innlent

„Veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta eða brosa“

Bjarki Sigurðsson skrifar
Steingrímur Birgisson forstjóri Hölds bílaleigu.
Steingrímur Birgisson forstjóri Hölds bílaleigu. vísir/egill

Forstjóri stærstu bílaleigu landsins segist ekki vita hvort hann eigi að hlæja eða gráta yfir hugmyndum innviðaráðherra um breytingar á innheimtu hraðasekta. Starfsmenn bílaleiga geri vart annað en að sinna innheimtu fyrir ríkið þessa dagana.

Áform um breytingar á umferðarlögum voru kynnt í samráðsgátt í síðasta mánuði. Þar er meðal rætt að taka upp hlutlæga refsiábyrgð eigenda ökutækis vegna hraðakstursbrota. Það þýðir að eigendur ökutækja þurfi að greiða hraðasektir þó að þeir hafi ekki endilega verið við stýrið þegar brotið var framið.

Breytingin mun að öllum líkindum hafa mest áhrif á bílaleigur. Hingað til hefur lögreglan innheimt sektina beint frá leigjanda en með breytingunum yrðu bílaleigurnar að greiða sektina og rukka svo þann sem leigði bílinn. 

Steingrímur Birgisson, forstjóri Hölds Bílaleigu Akureyrar, segir breytinguna grátbroslega.

„Það er eiginlega merkilegt hvað á að leggja á okkur í innheimtu fyrir ríkissjóð. Það er búið að bæta ýmsu á okkur undanfarin misseri. Ef það á að bæta enn einum liðnum sem í þessu tilfelli er að við séum ábyrg fyrir greiðslu umferðarlagabrota, þar með talið hraðasekta fyrir okkar leigutaka, þá er í rauninni verið að vinna þvert á markmið umferðarlaga um að vernda líf og heilsu vegfarenda. Þessir leigutakar hugsa þá sem svo: Það skiptir engu máli þó ég verði tekinn fyrir ofsaakstur, ég þarf ekki að borga. Ég get bara látið bílaleiguna borga og loka kortinu mínu. Ég veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta eða brosa eða hvað þegar maður sér svona.“

Hann býst við að Samtök ferðaþjónustunnar sendi neikvæða umsögn vegna málsins. Steingrímur segir þetta bætast ofan á fleiri mál þar sem gjöld á bílaleigur eru aukin, meðal annars með innleiðingu kílómetragjalds.

„Þau segja að það er nóg til. Einhvers staðar heyrði ég það sagt af ráðamanni. Það má vera að það sé nóg til einhvers staðar en það er allavega ekki hjá okkur. Það er alveg ljóst að það er orðið miklu hærra hlutfall af okkar vinnu að standa í einhvers konar innheimtu fyrir ríkissjóð. Og með tilheyrandi kostnaði og gríðarlegu vinnuálagi á okkar fólk. Ekki fáum við mikið fyrir. Það er alveg á hreinu. Þetta er algjörlega vanhugsað og eins og ég segi grátbroslegt. Við munum náttúrulega mótmæla þessu harðlega.“

Bílaleigur

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