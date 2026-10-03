Aðstoðarflugmaður í flugi Flydubai FZ1073, sem var á leið frá Dúbaí til Tel Avív á miðvikudag, lagði á ráðin um hryðjuverk. Hann réðst á flugstjórann inni í flugstjórnarklefanum með neyðaröxi og reyndi að brotlenda flugvélinni en farþegar og áhöfn yfirbuguðu hann. Alls voru ríflega hundrað og sjötíu manns um borð í vélinni.
Er þetta meðal þess sem fram kemur í umfjöllun fréttaveitunnar Reuters um málið en þar er haft eftir ríkissaksóknara Sameinuðu arabísku furstadæmanna sem segir rannsóknir hafa leitt í ljós að aðstoðarflugmaðurinn hafi reynt að fremja hryðjuverk.
Líkt og fyrr segir veittist aðstoðarflugmaðurinn, hinn ómanski Hammam al-Hammami, að flugstjóranum vopnaður neyðaröxi. Þær eru venjulega geymdar í flugstjórnarklefanum til notkunar í neyðartilvikum eins og flugslysum, er fram kemur í frétt Reuters.
Rannsóknir standa enn yfir til að ákvarða möguleg málsatvik, ástæður þess að Hammami ákvað að fremja ódæðið og hvers kyns tengsl hans, auk þess að skoða efnisleg og stafræn sönnunargögn, er einnig haft eftir ríkissaksóknaranum. Sameinuðu arabísku furstadæmin leiða rannsóknina en flugfélagið er í eigu ríkisstjórnar Dúbaí.
Greint var frá því fyrr í vikunni að Benjamin Netanjahú forsætisráðherra Ísraels hefði sagt að farþegi vélarinnar hefði ásamt einum áhafnarmeðlimi brotist inn í flugstjórnarklefann og náð að yfirbuga annan flugmanninn sem þá hafði stungið flugstjórann með hníf. Reyndi flugmaðurinn einnig að skemma stjórnkerfi vélarinnar.
Annar úr áhöfninni kom þá inn í klefann og náði stjórn á vélinni en samkvæmt frétt Reuters var sá einnig starfsmaður Flydubai og lenti flugvélinni á Tabuk-flugvelli í norðvesturhluta Sádi-Arabíu, þar sem aðstoðarflugmaðurinn var handtekinn.
Netanjahú hefur einnig greint frá því að Ísrael væri að kanna hvort aðstoðarflugmaðurinn hefði starfað undir stjórn einhvers og varaði við því að hver sem ætti hlut að máli myndi gjalda þess „dýru verði“.
Farþegaþotu á leið frá Dúbaí til Tel Aviv í Ísrael var beint til Sádí-Arabíu eftir „slagsmál“ milli tveggja flugmanna vélarinnar. Áhöfn vélarinnar naut aðstoðar farþega við að yfirbuga annan flugmanninn og binda hendur hans fastar. Óljósar fregnir hafa borist af hníf í vélinni og að flugmenn úr hópi farþega hafi hjálpað til við lendingu.