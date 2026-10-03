Bifreið var ekið inn í mannfjölda norður af Sydney í Ástralíu á laugardag. Tíu slösuðust og þar af nokkur börn en hópurinn safnaðist saman á götu í borginni Newcastle til að hvetja ruðningsliðið Newcastle Knights áfram.
Fimm ára stúlka og 67 ára karlmaður eru í lífshættu að sögn lögreglunnar í Nýja-Suður-Wales. Hin átta eru sömuleiðis á sjúkrahúsi en ástand þeirra sagt stöðugt. Önnur fimm ára stúlka og ein tveggja ára sé þeirra á meðal.
Lögreglan segist hafa handtekið átján ára ungmenni sem ók bifreiðinni og vera að rannsaka hvað hafi gerst. Atvikið sé ekki rannsakað sem hryðjuverk.
AP-fréttaveitan greinir frá þessu en þúsundir manna eru sagðir hafa verið viðstaddir æfingar liðsins í vikunni og hvatt það áfram. Stór hópur fólks hafði komið saman á götunni á laugardagsmorgun til að kveðja liðið áður en það tekur þátt í úrslitaleik ruðningsdeildarinnar á morgun.