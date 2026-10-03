Rússar gerðu umfangsmikla drónaárás á brú í norðurhluta Kænugarðs í nótt. Borgarstjóri höfuðborgarinnar í Úkraínu segir árásina merki um aukningu árása á mikilvæga innviði Kænugarðs.
Árásin olli skemmdum á veginum og rafmagnsleiðslum vagnlesta á brúnni sem margir Úkraínumenn reiða sig á til að ferðast um borgina. Umferð þar um var stöðvuð.
Fréttastofa Breska ríkisútvarpsins greinir frá en árásin kemur í kjölfar ítrekaðra árása á aðra mikilvæga brú í suðurhluta borgarinnar í gær og á fimmtudaginn.
Brýrnar tengja saman austur- og vesturhluta borgarinnar og hafa ekki orðið fyrir árásum fyrr en á fimmtudag en árásirnar eru sagðar merki um nýjar áherslur hjá Rússum í stríðinu. Samgöngur í borginni hafa verið í lamasessi vegna árásanna.