Erlent

Sam­göngur í lama­sessi eftir enn eina á­rás á brú

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Mynd frá árás á brú í suðurhluta borgarinnar í vikunni.
Mynd frá árás á brú í suðurhluta borgarinnar í vikunni. vísir/getty

Rússar gerðu umfangsmikla drónaárás á brú í norðurhluta Kænugarðs í nótt. Borgarstjóri höfuðborgarinnar í Úkraínu segir árásina merki um aukningu árása á mikilvæga innviði Kænugarðs.

Árásin olli skemmdum á veginum og rafmagnsleiðslum vagnlesta á brúnni sem margir Úkraínumenn reiða sig á til að ferðast um borgina. Umferð þar um var stöðvuð.

Fréttastofa Breska ríkisútvarpsins greinir frá en árásin kemur í kjölfar ítrekaðra árása á aðra mikilvæga brú í suðurhluta borgarinnar í gær og á fimmtudaginn.

Brýrnar tengja saman austur- og vesturhluta borgarinnar og hafa ekki orðið fyrir árásum fyrr en á fimmtudag en árásirnar eru sagðar merki um nýjar áherslur hjá Rússum í stríðinu. Samgöngur í borginni hafa verið í lamasessi vegna árásanna.

Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu

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