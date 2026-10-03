Mörg þúsund manns fylla götur og torg á Spáni í dag til að mótmæla ástandinu á húsnæðismarkaðnum þar í landi. Skipulögðu mótmælin fara fram í meira en 50 borgum en þar á meðal er Madrid, Valencia og Barcelona.
Fréttastofa Breska ríkisútvarpsins greinir frá. Mótmælendur kalla eftir betri löggjöf fyrir leigjendur en tillögur ríkisstjórnarinnar gegn húsnæðiskreppunni voru felldar á spænska þinginu í gær.
„Það er mikil reiði á götum úti,“ sagði talsmaður leigjenda í Valencia-borg. Á sumum stöðum hafa mótmælendur átt í útistöðum við lögreglumenn. Ríkisstjórnin lagði fram frumvarp í því skyni að leysa húsnæðisvandann á Spáni.
Padro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, mælti fyrir frumvarpinu í gær en það átti að bregðast við ákalli þjóðarinnar í kjölfar þess að 87 ára gömul kona var borin út af heimili sínu í síðasta mánuði. Hækka hennar hækkaði skyndilega og konan átti ekki efni á að standast skil á þeirri hækkun sem var talsverð. Hún hafði átt heima í íbúðinni áratugum saman.
Mótmæli brutust út þar sem fjölmargir Spánverjar kölluðu eftir banni við útburði til 2030 og þaki á leiguverði. Sérfræðingar telja að sú staðreynd að frumvarpið hafi ekki komist í gegnum þingið gæti kallað á þingkosningar fyrr en áætlað var.
Dagblaðið El País segir að samkvæmt heimildum sé Sánchez nú að íhuga að boða til kosninga.
Stærstu mótmælin fara fram í Madríd. Þar hafa mótmælendur tjaldað á Puerta del Sol-torgi í nokkra daga til að vekja athygli á stöðunni. Félag leigjenda á Spáni hefur kallað eftir verkfalli hjá verkafólki til að mótmæla stöðunni.