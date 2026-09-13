Útlit er fyrir afar spennandi þingkosningar í Svíþjóð í dag en mjótt er á munum á milli blokkanna tveggja til hægri og vinstri. Dósent í stjórnmálafræði við Háskólann í Malmö segir að myndun stjórnar gæti orðið erfið bæði til hægri og vinstri og fjarhægriflokkur eygir von um sæti við ríkisstjórnarborðið.
„Það er mikil spenna,“ sagði Gunnhildur Lilý Magnúsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskólann í Malmö en hún var í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar.
„Það er mjög jafnt á milli blokkanna. Annars vegar núverandi ríkisstjórnar, sem sagt borgaralegu blokkarinnar, og stjórnarandstöðunnar þó að stjórnarandstaðan sé með örlítið meira fylgi. En munurinn hefur minnkað sérstaklega á síðustu tveimur til þremur vikum,“ bætti Gunnhildur Lilý við.
Fjarhægriflokkurinn Svíþjóðardemókratar, sem nú eru stuðningsflokkur ríkisstjórnarinnar, hefur gert kröfu um ráðherrastóla haldi stjórnin velli. Flokkurinn er stofnaður á grunni nýnasismans en hefur reynt að taka til innan sinna raða síðustu árin.
Þetta yrði í fyrsta sinn sem flokkurinn sæti í ríkisstjórn sem Gunnhildur segir afar umdeilt.
„Það hefur verið talsvert í umræðunni hér að þeir séu of hliðhollir Rússum, að þeir hafi tengsl við Rússland. Og hvaða áhrif það gæti haft ef að þeir tækju við dómsmálum eða málefnum flóttamanna og innflytjenda. Það er líka verið að kjósa um það og kjósendur að taka afstöðu til þess hvort þeir séu tilbúnir að fá ríkisstjórn þar sem Svíþjóðardemókratar eru í stjórn.“
Bæði vinstri og hægri blokkin hafa verið í vandræðum í aðdraganda kosninga. Tæpt er hvort einn ríkisstjórnaflokkanna, Frjálslyndi flokkurinn, nái inn á þing og þá mælist flokkur forsætisráðherrans Ulf Kristersson minni en oft áður.
„Það gæti verið að þeir þurfi einn flokk í viðbót til að verja þá falli. Þar sem Frjálslyndi flokkurinn er lítill og Moderaterna, hófsamur hægrimenn og flokkur Ulf Kristersson forsætisráðherra, hefur líka misst fylgi. Hluti af þeirra fylgi hefur farið yfir til Miðflokksins sem er stjórnarandstöðuflokkur. Sá flokkur myndi ekki verja ríkisstjórn falli með Svíþjóðardemókrötum innanborðs.
Á vinstri vængnum eru einnig vandræði því Miðflokkurinn er í oddastöðu en hefur hafnað að vinna í ríkisstjórn með Vinstriflokknum. Þá hefur formaður Kristilegra demókrata, sem situr í ríkisstjórn, daðrað við formenn tveggja stjórnarandstöðuflokka og því gætu blokkirnar splundrast.
„Það gæti verið að Magdalena Andersson, leiðtogi Jafnaðarmanna, muni reyna að mynda stjórn með Miðflokknum og þá kannski hugsanlega Kristilegum demókrötum. Það yrði þá einhvers konar miðjustjórn með stuðningi Græningja. Græningjar hafa verið helsti samstarfsflokkur Jafnaðarmanna og sátu með þeim síðast í ríkisstjórn.“
„Þannig að þetta er spurning hvaða flokkar mynda ríkisstjórn og hverjir verða stuðningsflokkar.“
Í gær hafi Andersson sagt hreint út að hún teldi Vinstriflokkinn ekki tilbúinn til að vera hluta af hennar ríkisstjórn.
„Það voru kannski skilaboð sem margir kjósendur höfðu verið að bíða eftir því það hefur sennilega haft talsverð áhrif á fylgi Jafnaðarmanna undanfarnar vikur að sumum hefur fundist Andersson gefa óljós skilaboð um hvernig Jafnaðarmenn hafa hugsað sér að mynda ríkisstjórn.“
Vinstriflokkurinn hefur aldrei setið í ríkisstjórn en oft varið vinstri stjórnir falli. Miðflokkurinn hefur útilokað að starfa í ríkisstjórn með Vinstriflokknum.
Sænska ríkissjónvarpið mun birta spá um niðurstöður í kvöld en kjörstaðir í Svíþjóð loka flestir klukkan sex að íslenskum tíma.
Verði munurinn á milli blokkanna lítill gæti farið svo að úrslit ráðist ekki fyrr en um miðja næstu viku þegar svokölluð miðvikudagsatkvæði verða talin en það eru atkvæði Svía sem búa erlendis og önnur utankjörfundaratkvæði sem ekki bárust fyrir lokun kjörfundar.
„Það eru hátt í 370 þúsund sem eru á kjörskrá sem búa erlendis en við vonumst auðvitað til að hafa nokkuð góða mynd af úrslitunum jafnvel um miðnætti í kvöld á sænskum tíma,“ sagði Gunnhildur Lilý að lokum.