Vinstri blokkin leiðir í útgönguspám

Samkvæmt útgönguspám SVT og TV4 í Svíþjóð er fylking Magdalenu Andersson og stjórnarandstöðunnar með naumt forskot á fylkingu núverandi forsætisráðherra, Ulf Kristersson. Svíþjóðardemókratar tapa fylgi miðað við skoðanakannanir síðustu daga.
Í dag fóru fram þingkosningar í Svíþjóð og lokuðu flestir kjörstaðir klukkan sex að íslenskum tíma. Mjótt hefur verið á munum milli blokkanna tveggja til hægri og vinstri í skoðanakönnunum.
Samkvæmt útgönguspá SVT fær rauðgræna blokk stjórnarandstöðunnar 51,3 prósent en stjórnarflokkarnir fjórir samtals 46,8. Vinstri blokkin er því með 4,5 prósentustiga forskot en hörð barátta hefur verið milli fylkinganna tveggja.
Síðustu fjögur ár hefur minnihlutastjórn hægriflokka verið við völd í Svíþjóð með Ulf Kristersson, formann Moderaterna, í forystu en segja má að Moderaterna sé systurflokkur Sjálfstæðisflokksins hér á landi.
Athygli vekur að Moderaterna fær 18,1 prósent og mælist næststærstur en Svíþjóðardemókratar eru þriðji stærsti flokkurinn og tapar fylgi miðað við skoðanakannanir síðustu daga.
Frjálslyndir mælast inni á þingi en töluverð hætta var á að flokkurinn myndi ekki ná yfir fjögurra prósenta fylgi sem þarf til að komast á þing. Mælast Frjálslyndir með 5,4 prósent samkvæmt útgönguspám SVT en Jimmie Åkesson formaður Svíþjóðardemókrata hafði hvatt stuðningsmenn sína til að kjósa taktískt og tryggja Frjálslynda inn á þing til að auka líkurnar á að stjórnin héldi velli.
Jafnaðarmenn eru stærstir með 28,4 prósent sem er tæpum tveimur prósentum minna en í síðustu kosningum og útlit fyrir að leiðtogi þeirra, Magdalena Andersson, fái það hlutverk að mynda ríkisstjórn.
Samkvæmt útgönguspám TV4 er munurinn á milli blokkanna aðeins minni, stjórnarandstaðan mælist þar með 51,3 prósent en stjórnarflokkarnir 47 prósent.
Verði munurinn á milli blokkanna lítill gæti farið svo að úrslit ráðist ekki fyrr en um miðja næstu viku þegar svokölluð miðvikudagsatkvæði verða talin, en það eru atkvæði Svía sem búa erlendis og önnur utankjörfundaratkvæði sem ekki bárust fyrir lokun kjörfundar.