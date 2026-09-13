„Ég held að hver einasti maður sem fylgdist með hafi ákveðið að við færum beint niður aftur. Það var klárlega ekki planið og við héldum okkur sannfærandi í deildinni,“ segir Sindri Snær Magnússon, fyrirliði Keflavíkur, sem þvert á allar spár mun í versta falli enda í 6. sæti Bestu deildarinnar í ár.
Keflvíkingar sneru aftur í Bestu deildina í ár en var alls staðar spáð falli beint aftur í Lengjudeildina. Þeir hafa blásið kröftuglega á þessar hrakspár, spila í efri hluta deildarinnar eftir að henni hefur nú verið skipt í tvennt, og enda fyrir ofan lið á borð við Val og Stjörnuna.
„Við vorum góðir í sumar, eins og ég held að allir sem fylgdust með boltanum hafi tekið eftir. Við höfum staðið okkur vel í nánast allt sumar og átt góðar frammistöður í öllum leikjum nema tveimur
Ég held að þessar spár hafi verið gerðar út frá því að við enduðum í fimmta sæti í Lengjudeildinni í fyrra. Við toppuðum mjög vel á réttum tíma þá, rúlluðum yfir úrslitakeppnina, og tókum það með okkur. Við áttum frábært undirbúningstímabil, náðum í mjög góð úrslit og fylltum í götin sem við þurftum. Við komum „cocky“ til leiks og spárnar hjálpuðu okkur. Það hafði enginn trú á að við myndum vinna leik nema við,“ segir Sindri Snær en viðtalið við hann má sjá hér að neðan.
Framan af móti virtust ýmsir bíða eftir að blaðran springi hjá Keflvíkingum og styrktust í þeirri trú þegar liðið steinlá í Vestmannaeyjum í lok maí, 6-1.
„Það var versti leikurinn okkar. Allt í apaskít og skrítin stemning í loftinu. Við vorum bara ekki með. En það var bara einn leikur. Það er ástæðan fyrir því hvernig okkur hefur gengið. Við erum fljótir að svara fyrir okkur, höfum ekki átt tvo slæma leiki í röð.“
Fyrir tímabilið spenntu Keflvíkingar bogann hátt í leit að leikmönnum og reyndu meðal annars að fá Elías Má Ómarsson og Arnór Ingva Traustason heim, þegar ljóst var að þeir kæmu til Íslands eftir langan atvinnumansferil. Það gekk ekki eftir en aðrir leikmenn hafa styrkt hópinn.
Þá segir Sindri það hjálpa Keflavíkurliðinu mikið að hafa haldið sama þjálfarateymi í rúm þrjú ár, eftir brotthvarf Sigurðar Ragnars Eyjólfssonar, en það mynda þeir Haraldur Freyr Guðmundsson, Hólmar Örn Rúnarsson og Ómar Jóhannsson.
„Síðan höfum við haft 10-12 manna kjarna í hópnum frá því eftir fallið 2023, og haft svo 3-4 nýja leikmenn í byrjunarliðinu. Ég held að það sé ástæðan fyrir þessu góða gengi. Þrjú ár saman er mikill tími í íslenskum fótbolta, sérstaklega fyrir lið sem er ekki að verða Íslandsmeistari mörg ár í röð. Við höfum fengið að halda sömu leikmönnum, bætt ofan á það, og svo er rosalega góður andi í klefanum.“
Utan vallar hefur þó verið kallað eftir betri stemningu. Baldur Sigurðsson, sérfræðingur Stúkunnar, gagnrýndi stuðningsmenn Keflavíkur í sumar fyrir dræma aðsókn á leiki, á meðan að innan vallar væri liðið að spila skemmtilegan fótbolta og ná frábærum árangri.
„Það sem er gott við andann í stúkunni er að sama fólk er duglegt að mæta aftur og aftur. Síðustu leiki hefur svo bara verið góð mæting, og maður finnur aukakraft þegar það er vel mætt á pallinn og í stúkuna. Þeir sem mæta styðja okkur vel og við látum þetta ekki trufla okkur. Ég veit að það mun bara bætast í ef við höldum áfram á þessari braut,“ segir Sindri.
Hann segir Keflvíkinga staðráðna í að láta til sín taka í efri hlutanum en þar er fyrsti leikur á útivelli gegn sjálfum Íslandsmeisturum Víkings annað kvöld.
„Við ætlum áfram að bjóða upp á skemmtilegar frammistöður og Keflavík er að búa sig undir að bæta í. Við ætlum ekki að láta deigan síga núna, höldum áfram og spilum skemmtilegan fótbolta, og þá fáum við fleiri áhorfendur.“