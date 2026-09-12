Stöðvaði leikinn og skutlaði sér á eftir gæs Andri Broddason skrifar 12. september 2026 22:31 Sveinn Arnarsson virðist vera lunkinn í óhefðbundnum gæsaveiðum. Hafliði Breiðfjörð/sveinn_a Skemmtilegt atvik átti sér stað á Dalvík þegar Dalvík/Reynir tók á móti Hvíta riddaranum í 2. deild karla í fótbolta í dag. Gæs var á vellinum og skutlaði dómari leiksins sér á eftir henni. Sveinn Arnarson, dómari leiksins, stöðvaði leikinn eftir að gæs var búin að koma sér þægilega fyrir á vellinum. Leikmenn reyndu að fá hana til að fara af vellinum en án árangurs. Þetta er ekkert annað en stórkostlegt pic.twitter.com/J37QoMhjQj— Jóhann Már Kristinsson (@joikidda) September 12, 2026 Sveinn tók þá málin í sínar eigin hendur og skutlaði sér á eftir gæsinni og náði að handsama hana. Eftir það labbaði hann rólega með gæsina af vellinum og passaði að hún myndi ekki snúa aftur á völlinn. Gæsin lærði af mistökunum og snéri hún ekki aftur á völlinn og gat leikurinn því haldið áfram. Leikurinn endaði með 4-1 sigri Dalvík/Reynis sem endaði 2. deildina í fjórða sæti með 31 stig. Víkingur Ólafsvík endaði deildina með jafn mörg stig en Dalvík/Reynir endaði ofar vegna þess að liðið var með betri markatölu. Mest lesið Furðar sig á verðlaunafénu eftir úrslit bikarsins Íslenski boltinn Andri Lucas svaraði fautaskap með marki Enski boltinn Harðvítugar deilur og tómur völlur hjá nýju liði Alberts Fótbolti Grindavík/Njarðvík - Þróttur R. 1-2 | Þróttur bikarmeistari í fyrsta sinn Íslenski boltinn „Öll tækifæri sem ég hef fengið eru frá Íslandi“ Sport Arsenal sótti þrjú stig í hitaleik Enski boltinn Bragðdauft og svekkelsi á Anfield Enski boltinn Valshjartað slær enn hjá hetju KR Íslenski boltinn Neitar að hafa tekið þátt í mannráni Enski boltinn Landsliðskona opnar sig um áfall: „Hefði geta farið mun verr“ Fótbolti Fleiri fréttir Stöðvaði leikinn og skutlaði sér á eftir gæs Grindavík/Njarðvík - Þróttur R. 1-2 | Þróttur bikarmeistari í fyrsta sinn Valshjartað slær enn hjá hetju KR KR upp í Bestu deildina MSK Zilina að kaupa Dag Orra frá Val Þetta verður spennuleikur í Laugardalnum KR með örlögin í sínum höndum og sæti í Bestu deildinni í boði Töpin sitja ekki í leikmönnunum fyrir úrslitaleikinn Alþjóðadómarinn verður yfirþjálfari Furðar sig á verðlaunafénu eftir úrslit bikarsins Myndasyrpa: Gleðin við völd í Laugardal „Ef ég hefði fengið að velja þá hefði ég alltaf valið eldinguna“ „Maður er í þessu til þess að vinna titla“ „Getur vel verið að ég sé bara með Aftureldingargleraugu“ „Við náðum einum af þessum stóru í ár“ „Maður skal brennimerkja þessa stund í hjarta sínu og sál“ Breiðablik - Afturelding 2-1 | Blikar bikarmeistarar í annað sinn Spenntur að sjá rauða hafið í stúkunni Meðvitaðir um pressuna „Hljóta allir að sjá á hverjum pressan er í þessum leik“ Ólafur skilur Magga en er ekki sammála „Vona að það verði enginn munur á vellinum“ Góðar og slæmar fréttir fyrir íslensku liðin sem ætla í Evrópudeildina Á ekki að snúast um karla gegn konum Pressa á Blikum og skipulagið gagnrýnt „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Þessir dómarar dæma bikarúrslitin Dramatískt sigurmark lærisveina Heimis í umspilinu Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Þróttarar komnir yfir í einvígi sínu gegn Njarðvík Sjá meira