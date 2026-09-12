Íslenski boltinn

Stöðvaði leikinn og skutlaði sér á eftir gæs

Andri Broddason skrifar
Sveinn Arnarsson virðist vera lunkinn í óhefðbundnum gæsaveiðum.
Sveinn Arnarsson virðist vera lunkinn í óhefðbundnum gæsaveiðum. Hafliði Breiðfjörð/sveinn_a

Skemmtilegt atvik átti sér stað á Dalvík þegar Dalvík/Reynir tók á móti Hvíta riddaranum í 2. deild karla í fótbolta í dag. Gæs var á vellinum og skutlaði dómari leiksins sér á eftir henni.

Sveinn Arnarson, dómari leiksins, stöðvaði leikinn eftir að gæs var búin að koma sér þægilega fyrir á vellinum. Leikmenn reyndu að fá hana til að fara af vellinum en án árangurs.

Sveinn tók þá málin í sínar eigin hendur og skutlaði sér á eftir gæsinni og náði að handsama hana. Eftir það labbaði hann rólega með gæsina af vellinum og passaði að hún myndi ekki snúa aftur á völlinn.

Gæsin lærði af mistökunum og snéri hún ekki aftur á völlinn og gat leikurinn því haldið áfram.

Leikurinn endaði með 4-1 sigri Dalvík/Reynis sem endaði 2. deildina í fjórða sæti með 31 stig. Víkingur Ólafsvík endaði deildina með jafn mörg stig en Dalvík/Reynir endaði ofar vegna þess að liðið var með betri markatölu.

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