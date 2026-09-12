Íslenski boltinn

Vals­hjartað slær en hjá hetju KR

Aron Guðmundsson skrifar
Valgerður með sínu fólki í stúkunni í dag eftir að hún hafði gulltryggt Bestu deildar sætið fyrir KR-inga.
Valgerður með sínu fólki í stúkunni í dag eftir að hún hafði gulltryggt Bestu deildar sætið fyrir KR-inga. Vísir/Kolbeinn Tumi

Valgerður Gríma Sigurjónsdóttir var hetja KR í dag þegar að liðið tryggði sér sæti í Bestu deildinni á næsta tímabili með 1-0 sigri gegn Keflavík. Valgerður, sem skoraði eina mark leiksins, er Valsari í grunninn en segir KR-hjartað sterkara.

„Bara beint að djamma,“ sagði Valgerður í samtali við Vísi aðspurð hvaða hugsanir velkist um eftir svona sigur þar sem að Bestu deildar sæti var tryggt. „Maður er svolítið í fagnaðarvímu, þetta er svo kærkomið. Við erum búnar að leggja svo hart að okkur og gott að fá viðurkenninguna á því að við gátum þetta. Eftir að hafa dottið niður í aðra deild, komið okkur síðan upp eftir mikið mótlæti. En við risum upp saman og þetta er ógeðslega gaman, ógeðslega skemmtilegt.“

Lið KR sem er búið að tryggja sér sæti í Bestu deildinniMynd: Mummi Lú

Fyrir leik dagsins var KR með örlögin í sínum höndum í 2. sæti deildarinnar og vissi að jafntefli myndi líklegast nægja til að tryggja Bestu deildar sætið en að sigur myndi gulltryggja það.

Voruð þið stressaðar? Þið þurftuð að bíða lengi eftir markinu.

„Það var aldrei neitt panikk á okkur samt að við myndum ekki ná markinu. Þetta var auðvitað pínu stress en það var samt, þetta var alltaf að fara að koma. Við vissum það.“

Valsari með KR-hjarta

Það var vel mætt á Meistaravelli í dag. KR-ingar staðráðnir í að hjálpa sínu liði upp í efstu deild.

Það var frábær stemning á Meistaravöllum í dag í rjómablíðu.Mynd: Mummi Lú

„Þetta er bara geggjað. Ekkert betra en að fagna með okkar fólki sko,“ segir Valgerður sem er í grunninn Valsari.

„Stórsvik. Nei, nei. Bara geggjað. Hjartað einhvern veginn stækkar alltaf bara. En svarthvítt samt. Valsarinn er alltaf í manni en samt sterkara KR-hjarta.“

Liðið geggjað og stemningin ekki síðri

Valgerður skoraði eina mark leiksins á 76. mínútu.

Hvernig er að dúkka upp, fá boltann í dauðafæri og setja markið sem klárar þetta?

„Það er alltaf gaman. Bara partur af leiknum einhvern veginn. Bara geggjað.“

Kara Guðmundsdóttir var markahæsti leikmaður KR á tímabilinu með tólf mörk í Lengjudeildinni. Hún er einn af lykilpóstunum í liðinu ásamt systur sinni, Kötlu Guðmundsdóttur. Dætur Guðmundar Benediktssonar og Kristbjargar Ingadóttur.Mynd: Mummi Lú

Valgerður er að upplagi kantmaður og reyndi fyrir sér í Bandaríkjunum á sínum tíma og er nú á leið í Bestu deildina með KR.

Og hvað gerist núna? Þið eruð komnar upp í Bestu deildina.

„Við bara höldum áfram, stöndum saman. Ég held að það verði bara alltaf staðan. Við rísum upp saman. Það er bara geggjuð stemning yfir þessu, þetta er geggjað lið og bara eintóm gleði.

Stemningin mikil eftir miklar raunir KR undanfarin ár.Mynd: Mummi Lú

Og verður gaman í kvöld?

„Það verður mjög gaman.“

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