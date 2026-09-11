Íslenski boltinn

Mynda­syrpa: Gleðin við völd í Laugar­dal

Valur Páll Eiríksson skrifar
Bikarmeistarar!
Bikarmeistarar! Vísir/Guðmundur

Breiðablik varð í kvöld bikarmeistari karla í fótbolta í annað sinn og í fyrsta sinn í 17 ár. Gleðin var mikil í Laugardalnum.

Breiðablik vann 2-1 sigur á Lengjudeildarmeisturum Aftureldingar til að tryggja sér fyrsta bikarmeistaratitil félagsins síðan 2009.

Afturelding var í bikarúrslitum í fyrsta sinn í sögu félagsins og fjölmennt var úr Mosfellsbæ. Leikurinn var á meðal fjölsóttari bikarúrslitaleikja á þessari öld og stemningin eftir því í stúkunni.

Guðmundur Þórlaugarson, ljósmyndari Vísis, var með linsuna á lofti í Laugardal og afrakstur þess má sjá að neðan.

Mosfellingar fjölmenntu og létu vel í sér heyra.Vísir/Guðmundur
Fjölmennt var í grænum hluta stúkunnar.Vísir/Guðmundur
Byrjunarlið Aftureldingar í fyrsta bikarúrslitaleik í sögu félagsins.Vísir/Guðmundur
Ívar Orri var með flautuna í kvöld.Vísir/Guðmundur
Vísir/Guðmundur
Blikar náðu forystunni þökk sé marki fyrirliðans.Vísir/Guðmundur
Blikar komust svo í 2-0.Vísir/Guðmundur
Vísir/Guðmundur
Mosfellingar fengu líflínu undir lokin en tókst ekki að brúa bilið til fulls.Vísir/Guðmundur
Kópacabana, einnig þekkt sem Græna pandan, lét sig ekki vanta.Vísir/Guðmundur
Hér sé stuð.Vísir/Guðmundur
Blikar þakka fjölmennri stúkunni fyrir stuðninginn.Vísir/Guðmundur
Súrir heim.Vísir/Guðmundur
Höskuldur Gunnlaugsson var í bikarúrslitum í fyrsta sinn. Hann skoraði og lyfti bikarnum í leikslok.Vísir/Guðmundur
Menn verða ekki bikarmeistarar án mjólkurregns.Vísir/Guðmundur
Breiðablik Mjólkurbikar karla Afturelding

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