Myndasyrpa: Gleðin við völd í Laugardal Valur Páll Eiríksson skrifar 11. september 2026 23:15 Bikarmeistarar! Vísir/Guðmundur Breiðablik varð í kvöld bikarmeistari karla í fótbolta í annað sinn og í fyrsta sinn í 17 ár. Gleðin var mikil í Laugardalnum. Breiðablik vann 2-1 sigur á Lengjudeildarmeisturum Aftureldingar til að tryggja sér fyrsta bikarmeistaratitil félagsins síðan 2009. Afturelding var í bikarúrslitum í fyrsta sinn í sögu félagsins og fjölmennt var úr Mosfellsbæ. Leikurinn var á meðal fjölsóttari bikarúrslitaleikja á þessari öld og stemningin eftir því í stúkunni. Guðmundur Þórlaugarson, ljósmyndari Vísis, var með linsuna á lofti í Laugardal og afrakstur þess má sjá að neðan. Mosfellingar fjölmenntu og létu vel í sér heyra.Vísir/Guðmundur Fjölmennt var í grænum hluta stúkunnar.Vísir/Guðmundur Byrjunarlið Aftureldingar í fyrsta bikarúrslitaleik í sögu félagsins.Vísir/Guðmundur Ívar Orri var með flautuna í kvöld.Vísir/Guðmundur Vísir/Guðmundur Blikar náðu forystunni þökk sé marki fyrirliðans.Vísir/Guðmundur Blikar komust svo í 2-0.Vísir/Guðmundur Vísir/Guðmundur Mosfellingar fengu líflínu undir lokin en tókst ekki að brúa bilið til fulls.Vísir/Guðmundur Kópacabana, einnig þekkt sem Græna pandan, lét sig ekki vanta.Vísir/Guðmundur Hér sé stuð.Vísir/Guðmundur Blikar þakka fjölmennri stúkunni fyrir stuðninginn.Vísir/Guðmundur Súrir heim.Vísir/Guðmundur Höskuldur Gunnlaugsson var í bikarúrslitum í fyrsta sinn. Hann skoraði og lyfti bikarnum í leikslok.Vísir/Guðmundur Menn verða ekki bikarmeistarar án mjólkurregns.Vísir/Guðmundur Breiðablik Mjólkurbikar karla Afturelding Mest lesið Vandræðalegasta viðtal sögunnar? Fótbolti Breiðablik - Afturelding 2-1 | Blikar bikarmeistarar í annað sinn Íslenski boltinn Gummi Ben fór á kostum: „Hvað varst þú að gera?!“ Fótbolti FIFA dæmir tvo í lífstíðarbann Fótbolti Sautján mörk Gunnars dugðu skammt Handbolti Infantino hylmi yfir fjárdrátt Eto'o fyrir stuðning Fótbolti ÍBV samdi við bandarískan hermann Handbolti Hvolfdi bílnum á leið á æfingu Enski boltinn „Pirraðastur er ég yfir þessum tíu lokamínútum“ Handbolti Arteta mjög hissa á ummælum Jesus Enski boltinn Fleiri fréttir Myndasyrpa: Gleðin við völd í Laugardal „Við náðum einum af þessum stóru í ár“ „Maður skal brennimerkja þessa stund í hjarta sínu og sál“ Breiðablik - Afturelding 2-1 | Blikar bikarmeistarar í annað sinn Spenntur að sjá rauða hafið í stúkunni Meðvitaðir um pressuna „Hljóta allir að sjá á hverjum pressan er í þessum leik“ Ólafur skilur Magga en er ekki sammála „Vona að það verði enginn munur á vellinum“ Góðar og slæmar fréttir fyrir íslensku liðin sem ætla í Evrópudeildina Á ekki að snúast um karla gegn konum Pressa á Blikum og skipulagið gagnrýnt „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Þessir dómarar dæma bikarúrslitin Dramatískt sigurmark lærisveina Heimis í umspilinu Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Þróttarar komnir yfir í einvígi sínu gegn Njarðvík „Enginn með heljarinnar tak á Heimi Guðjóns“ Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Sjáðu mörkin í Dalnum og í höllinni sem „KSÍ ætti ekki að leyfa“ Árni Gautur heiðraður af ÍA Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 1-1| Blikar á toppnum inn í úrslitakeppni Sjáðu aukaspyrnu Lillýjar: Mörkin sem komu Val úr fallsæti og FH á toppinn Sjáðu öll mörk helgarinnar í Bestu deildinni „Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Sjá meira