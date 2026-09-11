Spenntur að sjá rauða hafið í stúkunni

„Við erum mjög vel stemmdir og orðnir ansi spenntir að sjá Rauða hafið í stúkunni,“ segir Aron Elí Sævarsson, fyrirliði Aftureldingar, fyrir leikinn í kvöld. Afturelding mætir Breiðablik í bikarúrslitum Mjólkurbikars karla á Laugardalsvelli í kvöld.
„Þetta er í fyrsta skipti sem Afturelding fer í bikarúrslit þó að við höfum verið í úrslitaleik á Laugardalsvelli á síðustu árum en við erum bara áfram að skrifa söguna.“
Það er alveg ljóst að Mosfellingar ætla alla leið í bikarnum í ár.
„Það væri mjög leiðinlegt að fara alla þessa leið og klúðra því síðan eins og maður segir. en bara líka stór leikur og margir fylgjast með honum og gott fyrir Aftureldingu að koma sér á kortið,“ segir Aron en Afturelding er nú þegar komið upp í Bestu-deildina og því hefur verið mikil gleði í loftinu í Mosfellsbænum.
„Aðalmarkmiðið okkar var náttúrulega fyrir tímabilið að vinna þessa Lengjudeild sem við höfum aldrei gert áður þó að við höfum verið í Bestu deildinni í fyrra. Okkur finnst við eiga heima þar þannig að við erum bara mjög sáttir við að vera komnir í Bestu deildina og getum vonandi fylgt því eftir í bikarnum.“