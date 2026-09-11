Breiðablik - Afturelding 2-1 | Blikar bikarmeistarar í annað sinn Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 11. september 2026 21:03 Breiðablik er bikarmeistari árið 2026. Vísir/Guðmundur Breiðablik er bikarmeistari karla í knattspyrnu í annað skipti í sögunni eftir nokkuð öruggan 2-1 sigur gegn Aftureldingu í úrslitum Mjólkurbikarsins á Laugardalsvelli í kvöld. Hvítklæddir Blikar byrjuðu leikinn af gríðarlegum krafti og ljóst var að Kópavogsbúar ætluðu sér að reyna að brjóta ísinn eins fljótt og mögulegt var. Blikum tókst ætlunarverk sitt strax á fjórðu mínútu þegar fyrirliðinn Höskuldur Gunnlaugsson skoraði með hnitmiðuðu skoti fyrir utan teig. Blikar fengu í það minnsta tvö hörkufæri á næstu mínútum en tókst ekki að koma boltanum í netið. Eftir rúmlega tíu mínútna leik komst meira jafnvægi á leikinn og Mosfellingar komust betur inn í hlutina. Bart Kooistra fékk ágætis færi á 24. mínútu, en skot hans frá vítateigshorninu sveif yfir markið. Mosfellingar sóttu í sig veðrið eftir því sem á leið.Vísir/Guðmundur Þórlaugsson Það var svo ekki fyrr en á 40. mínútu að það dró loksins til tíðinda á ný. Aftur var það eftir hornspyrnu Höskuldar Gunnlaugssonar, en í þetta skipti átti Kristófer Ingi Kristinsson skalla í bringuna á Davíð Ingvarssyni og Kristófer fylgdi sjálfur eftir og skilaði boltanum í netið. Staðan því 2-0, Blikum í vil, þegar flautað var til hálfleiks og liðin gengu til búningsherbergja í Laugardalnum. Blikar fengu svo gott færi snemma í síðari hálfleik þegar aukaspyrna Höskuldar Gunnlaugssonar fann ennið á Viktori Erni Margeirssyni, en skallinn yfir markið af stuttu færi. Kristófer Ingi skorar annað mark Blika.Vísir/Guðmundur Þórlaugsson Við tóku svo nokkuð bragðdaufar mínútur þar sem Blikar virtust sáttir við stöðuna, en Mosfellingar reyndu að sækja í sig veðrið, án þess þó að skapa sér nein alvöru færi. Mosfellingar fengu loksins gott tækifæri á 65. mínútu þegar Kristinn Freyr Sigurðsson átti fast skot innan úr teig, en Anton Ari Einarsson var vel vakandi og varði í horn sem ekkert varð úr. Kristinn nældi sér svo í gult spjald örfáum mínútum síðar fyrir brot og dróDavíð Ingvarsson með sér í vitleysuna, sem fékk einnig gult spjald í kjölfarið eftir smá stimpingar. Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Blika, fékk einnig að líta gula spjaldið. Spjöldin fengu að fjúka upp.Vísir/Guðmundur Þórlaugsson Besta færi Aftureldingar kom þó á 77. mínútu þegar Elmar Enesson Cogic fékk boltann inni á teig en setti skotið öfugum megin við stöngina. Afturleding kveikti svo vonarneista nánast strax í næstu sókn þegar Óli Valur Ómarsson fékk boltann í sig innan markteigs og varð fyrir því óláni að setja hann í eigið net. Staðan orðin 2-1 og allt í einu allt opið. Þrátt fyrir að setja allt í sölurnar síðustu mínútur leiksins tókst Aftureldingu ekki að skapa sér færið sem þurfti til að jafna metin. Niðurstaðan varð því 2-1 sigur Breiðabliks sem fagnar bikarmeistaratitlinum í annað skipti í sögunni. Atvik leiksins Það var vel við hæfi að Höskuldur Gunnlaugsson skyldi skora fyrsta mark leiksins. Fyrirliðinn blæðir grænu og er búinn að ganga í gegnum tímana tvenna með Blikum. Stjörnur og skúrkar Markaskorararnir Höskuldur Gunnlaugsson og Kristófer Ingi Kristinsson fá að sjálfsögðu lof fyrir sína frammistöðu. Fleiri skiluðu góðri vakt fyrir Blika og geta þeir flestir verið stoltir af sinni frammistöðu í kvöld. Eðlilega eru menn líka hátt uppi eftir að hafa tryggt sér titil. Hins vegar er erfitt að henda einhverjum sérstaklega undir rútuna úr liði Aftureldingar. Mosfellingar í bikarúrslitum í fyrsta skipti í sögunni og eðlilega skjálfti. Arnar Daði Jóhannesson, markvörður liðsins, hefði til að mynda líklega aldrei þurft að gefa hornspyrnuna sem gaf Blikum fyrsta markið og miðverðirnir Axel Óskar Andrésson og Andi Hoti voru heppnir að gefa ekki mark stuttu seinna. Dómarinn Ívar Orri Kristjánsson og hans teymi komust vel frá sínu í kvöld. Það komu augnablik þar sem virtist ætla að hitna í kolunum, en engin vafaatriði sem Ívar og hans menn létu framhjá sér fara. Stemning og umgjörð Líklega kemur fáum á óvart að stemningin á bikarúrslitaleik hafi verið góð. Um fimmþúsund manns á vellinum sem létu vel í sér heyra. Föstudagskvöld og blíða á Laugardalsvelli. Er hægt að biðja um meira? Íslenski boltinn Mjólkurbikar karla Afturelding Breiðablik