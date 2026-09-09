Íslenski boltinn

Dramatískt sigur­mark læri­sveina Heimis í um­spilinu

Aron Guðmundsson skrifar
Frá leik Fylkis fyrr á tímabilinu
Frá leik Fylkis fyrr á tímabilinu

Fylkir er yfir í einvígi sínu gegn HK í undanúrslitum umspils Lengjudeildarinnar eftir 3-2 sigur í fyrri leik liðanna í Kórnum í kvöld. Guðmundur Tyrfingsson skoraði sigurmarkið seint í leiknum fyrir Fylki.

HK-ingar komust yfir í leiknum skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks þegar að Dominic Radic kom boltanum í netið. 

Kári Sigfússon jafnaði hins vegar metin fyrir Fylki snemma í seinni hálfleik áður og skömmu seinna kom Theodór Ingi Óskarsson Fylki yfir 2-1. 

Svipingarnar miklar í leiknum og þær urðu fleiri því að á 76. mínútu jafnaði Arnþór Ari Atlason metin fyrir HK og sá til þess að lokamínútur leiksins urðu æsispennandi.

Að lokum voru það Fylkismenn sem stóðu uppi með pálmann í höndunum. Guðmundur Tyrfingsson sá til þess með því að skora sigurmark leiksins á 89.mínútu með marki úr vítaspyrnu eftir að brotið hafði verið á liðsfélaga hans Kára Sigfússyni innan vítateigs.

Lokatölur 3-2 endurkomusigur Fylkis sem heldur til baka á sinn heimavöll með eins marks forystu fyrir seinni leik liðanna á sunnudaginn næstkomandi.

Lengjudeild karla Fylkir HK

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