Dramatískt sigurmark lærisveina Heimis í umspilinu Aron Guðmundsson skrifar 9. september 2026 21:19 Frá leik Fylkis fyrr á tímabilinu Fylkir er yfir í einvígi sínu gegn HK í undanúrslitum umspils Lengjudeildarinnar eftir 3-2 sigur í fyrri leik liðanna í Kórnum í kvöld. Guðmundur Tyrfingsson skoraði sigurmarkið seint í leiknum fyrir Fylki. HK-ingar komust yfir í leiknum skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks þegar að Dominic Radic kom boltanum í netið. Kári Sigfússon jafnaði hins vegar metin fyrir Fylki snemma í seinni hálfleik áður og skömmu seinna kom Theodór Ingi Óskarsson Fylki yfir 2-1. Svipingarnar miklar í leiknum og þær urðu fleiri því að á 76. mínútu jafnaði Arnþór Ari Atlason metin fyrir HK og sá til þess að lokamínútur leiksins urðu æsispennandi. Að lokum voru það Fylkismenn sem stóðu uppi með pálmann í höndunum. Guðmundur Tyrfingsson sá til þess með því að skora sigurmark leiksins á 89.mínútu með marki úr vítaspyrnu eftir að brotið hafði verið á liðsfélaga hans Kára Sigfússyni innan vítateigs. Lokatölur 3-2 endurkomusigur Fylkis sem heldur til baka á sinn heimavöll með eins marks forystu fyrir seinni leik liðanna á sunnudaginn næstkomandi. Lengjudeild karla Fylkir HK Mest lesið Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Íslenski boltinn Aníta Ýr slær í gegn í Yale háskólanum Fótbolti Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Íslenski boltinn Óttast að Róbert Frosti sé alvarlega meiddur Fótbolti Sjáðu mörk Haalands, asnaskap Mbappé og sjálfsmörkin í Þýskalandi Fótbolti Mikael beittur kynþáttaníði Fótbolti Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Enski boltinn Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn Enski boltinn Hné niður og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Enski boltinn Fleiri fréttir Þessir dómarar dæma bikarúrslitin Dramatískt sigurmark lærisveina Heimis í umspilinu Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Þróttarar komnir yfir í einvígi sínu gegn Njarðvík „Enginn með heljarinnar tak á Heimi Guðjóns“ Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Sjáðu mörkin í Dalnum og í höllinni sem „KSÍ ætti ekki að leyfa“ Árni Gautur heiðraður af ÍA Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 1-1| Blikar á toppnum inn í úrslitakeppni Sjáðu aukaspyrnu Lillýjar: Mörkin sem komu Val úr fallsæti og FH á toppinn Sjáðu öll mörk helgarinnar í Bestu deildinni „Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ „Við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum“ „Mikilvægir leikir sem að ráða til um framhaldið“ „Sýndum karakter og vilja“ „Gott að stöðva blæðinguna“ „Slakasta spilamennska okkar í sumar“ „Getum alveg unnið restina af þessum leikjum“ „Vorum on it frá upphafi til enda“ Rúnar: Reynum að halda lífi í deildinni Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Sjá meira