Íslenski boltinn

MSK Zilina að kaupa Dag Orra frá Val

Aron Guðmundsson skrifar
Dagur Orri í leik með Val gegn KA fyrr á tímabilinu
Dagur Orri í leik með Val gegn KA fyrr á tímabilinu Vísir/Anton Brink

Slóvakíska félagið MSK Zilina er að ganga frá kaupum á Degi Orra Garðarssyni, leikmanni Vals.

Knattspyrnusérfræðingurinn Hjörvar Hafliðason, Dr. Football, greindi frá tíðindunum í DocZone á Sýn Sport núna rétt í þessu.

Dagur Orri er 21 árs gamall sóknarmaður sem hefur komið við sögu í 14 leikjum í Bestu deildinni á yfirstandandi tímabili með Val og skorað fjögur mörk.

Kappinn hafði verið orðaður við danska B-deildar liðið Fredricia en nú virðist MSK Zilina vera að klófesta kappann.

MSK Zilina er eitt af toppliðunum í Slóvakíu, hefur níu sinnum orðið landsmeistari og er ríkjandi bikarmeistari í Slóvakíu.

Dagur gekk í raðir Vals frá Stjörnunni fyrir yfirstandandi tímabil en á sínum ferli hefur hann einnig leikið með HK og KFG. Hann er sonur Garðars Jóhanssonar, fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmanns í fótbolta. Þá er Bjarki Hrafn, bróðir Dags, á mála hjá Borussia Dortmund í Þýskalandi. 

MSK Zilina er sem stendur í 2. sæti slóvakísku úrvalsdeildarinnar með jafnmörg stig og topplið DAC.

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