MSK Zilina að kaupa Dag Orra frá Val

Slóvakíska félagið MSK Zilina er að ganga frá kaupum á Degi Orra Garðarssyni, leikmanni Vals.
Knattspyrnusérfræðingurinn Hjörvar Hafliðason, Dr. Football, greindi frá tíðindunum í DocZone á Sýn Sport núna rétt í þessu.
Dagur Orri er 21 árs gamall sóknarmaður sem hefur komið við sögu í 14 leikjum í Bestu deildinni á yfirstandandi tímabili með Val og skorað fjögur mörk.
Kappinn hafði verið orðaður við danska B-deildar liðið Fredricia en nú virðist MSK Zilina vera að klófesta kappann.
MSK Zilina er eitt af toppliðunum í Slóvakíu, hefur níu sinnum orðið landsmeistari og er ríkjandi bikarmeistari í Slóvakíu.
Dagur gekk í raðir Vals frá Stjörnunni fyrir yfirstandandi tímabil en á sínum ferli hefur hann einnig leikið með HK og KFG. Hann er sonur Garðars Jóhanssonar, fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmanns í fótbolta. Þá er Bjarki Hrafn, bróðir Dags, á mála hjá Borussia Dortmund í Þýskalandi.
MSK Zilina er sem stendur í 2. sæti slóvakísku úrvalsdeildarinnar með jafnmörg stig og topplið DAC.