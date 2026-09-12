Þróttur Reykjavík er bikarmeistari kvenna í fyrsta skipti í sögunni eftir 2-1 sigur gegn Grindavík/Njarðvík í úrslitum Mjólkurbikarsins í dag.
Þróttarar, sem léku í bláum búningum í stað sinna hefðbundnu rauðu og hvítu, voru öflugri aðilinn í upphafi leiks. Stelpurnar úr Laugardalnum voru í raun klaufar að koma boltanum ekki í netið strax á þriðju mínútu þegar liðið fékk urmul færa í sömu sókninni, en hvert skotið á fætur öðru var varið eða rataði í varnarmann áður en Unnur Dóra Bergsdóttir lyfti sínu skoti yfir markið.
Eftir þessa orrahríð að marki Grindavík/Njarðvík tóku rólegri mínútur við og liðin skiptust á að reyna að finna leiðir að marki andstæðinganna.
Áfram voru Þróttarar líklegri aðilinn, án þess þó að ná að skapa sér almennilegt færi. Ekki frekar en Grindavík/Njarðvík sem komst lítið í átt að teig Þróttara.
Taktískum fyrri hálfleik lauk því án þess að búið væri að þenja netmöskvana og liðin gegnu til búningsherbergja í stöðunni 0-0.
Í síðari hálfleik voru Þróttarar áfram meira með boltann, en það var hins vegar Grindavík/Njarðvík sem varð fyrri til að komast í hættuelga stöðu. Boltinn barst þá á Ásu Björgu Einarsdóttur inni á markteig, en hún féll við í baráttunni áður en hún náði að láta skotið ríða af. Ása vildi fá eitthvað fyrir sinn snúð, en dómari leiksins var ekki á sama máli, enda var lítið í þessu.
Þróttarar komust svo loksins í hættulegt færi á 64. mínútu þegar Katie Cousins átti gott skot rétt framhjá markinu. Strax í næstu sókn fékk Grindavík/Njarðvík hins vegar hættulegasta færi leiksins þegar Sophia Romine slapp ein í gegn, en Mollee Swift gerði virkilega vel og varði frá henni.
Suðurnesjastelpurnar fengu svo annað eins færi á 70. mínútu þegar áðurnefnd Sophia Romine komst inn á teiginn og renndi boltanum fyrir. Boltinn barst alla leið á Ásu Björgu Einarsdóttur sem skilaði boltanum í netið.
Þróttarar voru hins vegar ekki lengi að svara fyrir sig því að á 75. mínútu nældi María Eva Eyjólfsdóttir sér í vítaspyrnu þegar hún stakk sér inn á teig og var felld af Elísu Birtu Káradóttur.
Sæunn Björnsdóttir fór á punktinn og skoraði af miklu öryggi, þrátt fyrir að Taylor Fox hafi farið í rétt horn.
Þetta mark virtist gefa Þrótturum aukinn kraft og á 82. mínútu tók liðið forystuna þegar Unnur Dóra Bergsdóttir kom boltanum út á kant þar sem Björg Gunnlaugsdóttir tók við honum. Björg renndi boltanum inn á teig þar sem Unnur Dóra mætti á ferðinni og skilaði boltanum í netið.
Grindavík/Njarðvík reyndi hvað liðið gat til að jafna metin á lokamínútunum, en allt kom fyrir ekki og niðurstaðan varð 2-1 sigur Þróttar. Þróttu er því bikarmeistari kvenna í fyrsta sinn í sögunni, en Grindavík/Njarðvík þarf að bíða lengur eftir sínu fyrsta bikarmeistaratitli.
Vítaspyrnur eru nánast alltaf umræðupunktur eftir leiki. Vítið sem Þróttarar fengu í seinni hálfleik var klárt brot og gaf liðinu leið aftur inn í leikinn eftir að hafa átt í vandræðum með að skapa sér færi lengst af.
Markaskorararnir Ása Björg og Sæunn fá að sjálfsögðu lof fyrir sína frammistöðu í dag. Mark í bikarúrslitum er ekki á allra færi. Katie Cousins var, eins og svo oft áður, einnig öflug inni á miðsvæðinu hjá Þrótti. Sophia Romine var hættuleg í liði Grindavík/Njarðvík og María Eva gerði vel þegar hún sótti vítið fyrir Þrótt.
Unnur Dóra Bergsdóttir var hins vegar hetjan í dag. Þa'ð var hún sem byrjaði sóknina og endaði hana þegar hún setti boltann í netið. Kom boltanum út á kant og kláraði hlaupið inn á teig þar sem hún mætti boltanum og skilaði honum snyrtilega í netið.
Þórður Þorsteinsson Þórðarson og hansteymi komust vel frá sínu hlutverki í dag. Stærsta ákvörðunin sem þurfti að taka var hvort ætti að dæma vítaspyrnu í seinni hálfleik, sem Þórður gerði. Hárréttur dómur.
Bikarúrslit í blíðunni á Laugardalsvelli. Hefði verið skrýtið ef það hefði ekki verið góð stemning. Vel mætt á völlinn og stuðningsfólk lét vel í sér heyra.