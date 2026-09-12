„Ég er bara hrikalega spennt og bara svona pínu stress en aðallega bara spenningur,“ segir Álfhildur Rósa Kjartansdóttir, fyrirliði Þróttar, fyrir bikarúrslitaleiknum gegn Grindavík/Njarðvík sem fram fer á Laugardalsvellinum klukkan fjögur í dag.
Hún segir að æfingavikan hafi ekki verið með öðru sniði.
„Það er bara góð stemning og við reynum að hafa þetta bara svolítið eins og við séum að fara að spila hvern annan leik og það er bara góður andi.“
En hvernig líst henni á andstæðinginn?
„Þetta er gott lið og við erum búin að spila við það í sumar. Þær voru mjög erfiðar þannig að ég veit að þetta verður hörkuleikur þannig að ég bíð bara spennt eftir að mæta þeim. Ég finn að þetta verður spennuleikur í Laugardalnum. Ég hef farið einu sinni áður í bikarúrslit og það var ótrúlega skemmtilegt. Það var bara eins og einhver svona bæjarhátíð þannig að ég býst við því sama núna.“