KR með örlögin í sínum höndum og sæti í Bestu deildinni í boði Aron Guðmundsson skrifar 12. september 2026 12:00 Úrslitin ráðast í Lengjudeildinni í dag. KR í bestu stöðunni en Haukakonur vonast eftir kraftaverki. Það ræðst í dag hvaða lið fer upp með Gróttu í Bestu deild kvenna þegar lokaumferð Lengjudeildarinnar fer fram. KR og Haukar berjast um eitt laust sæti. KR er í bestu stöðunni fyrir lokaumferðina í 2. sæti deildarinnar með 32 stig og langtum betri markatölu en Haukar sem verma 3. sæti með 30 stig. Alls munar 24 mörkum á markatölu liðanna og því yrði að teljast nær öruggt að jafntefli myndi duga KR í dag til þess að tryggja Bestu deildar sætið. Allir leikir lokaumferðarinnar hefjast klukkan tvö í dag. Á Meistaravöllum í Vesturbænum tekur KR á móti Keflavík. Keflavík vermir 7. sæti deildarinnar og hefur að engu að keppa í lokaumferðinni nema stoltinu. Haukar eiga þá leik gegn Tindastóli á heimavelli. Tindastóll hefur verið versta lið deildarinnar á þessu tímabili og er fast við botninn með aðeins þrjú stig og -84 í markatölu. Selfoss á tölfræðilegan möguleika á því að komast í 2. sæti deildarinnar en yrði þá að vinna og vonast eftir því að KR tapi sem og að Haukakonur myndu gera jafntefli eða tapa sínum leik. Það eitt og sér myndi hins vegar ekki duga því Selfoss þyrfti um leið að vinna afar stórt til þess að vinna upp þann gígantíska mun sem er á markatölu liðsins samanborið við KR. Þar munar 21 marki. Grótta tryggði sér sigur í Lengjudeildinni undir lok síðasta mánaðar og er á leið í efstu deild hér á landi í fyrsta sinn í kvennaflokki. Liðið hefur aðeins tapað tveimur leikjum til þessa í Lengjudeildinni og haft mikla yfirburði. Lengjudeild kvenna KR Haukar UMF Selfoss Grótta Tindastóll Keflavík ÍF Íslenski boltinn Fótbolti Mest lesið Furðar sig á verðlaunafénu eftir úrslit bikarsins Íslenski boltinn Harðvítugar deilur og tómur völlur hjá nýju liði Alberts Fótbolti Neitar að hafa tekið þátt í mannráni Enski boltinn „Öll tækifæri sem ég hef fengið eru frá Íslandi“ Sport FIFA dæmir tvo í lífstíðarbann Fótbolti Gefa út yfirlýsingu til varnar Fannari eftir „öfgafulla rangtúlkun“ Fótbolti „Getur vel verið að ég sé bara með Aftureldingargleraugu“ Íslenski boltinn Myndasyrpa: Gleðin við völd í Laugardal Íslenski boltinn Enskt hlaðborð á laugardegi Sport „Ef ég hefði fengið að velja þá hefði ég alltaf valið eldinguna“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir KR með örlögin í sínum höndum og sæti í Bestu deildinni í boði Töpin sitja ekki í leikmönnunum fyrir úrslitaleikinn Alþjóðadómarinn verður yfirþjálfari Furðar sig á verðlaunafénu eftir úrslit bikarsins Myndasyrpa: Gleðin við völd í Laugardal „Ef ég hefði fengið að velja þá hefði ég alltaf valið eldinguna“ „Maður er í þessu til þess að vinna titla“ „Getur vel verið að ég sé bara með Aftureldingargleraugu“ „Við náðum einum af þessum stóru í ár“ „Maður skal brennimerkja þessa stund í hjarta sínu og sál“ Breiðablik - Afturelding 2-1 | Blikar bikarmeistarar í annað sinn Spenntur að sjá rauða hafið í stúkunni Meðvitaðir um pressuna „Hljóta allir að sjá á hverjum pressan er í þessum leik“ Ólafur skilur Magga en er ekki sammála „Vona að það verði enginn munur á vellinum“ Góðar og slæmar fréttir fyrir íslensku liðin sem ætla í Evrópudeildina Á ekki að snúast um karla gegn konum Pressa á Blikum og skipulagið gagnrýnt „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Þessir dómarar dæma bikarúrslitin Dramatískt sigurmark lærisveina Heimis í umspilinu Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Þróttarar komnir yfir í einvígi sínu gegn Njarðvík „Enginn með heljarinnar tak á Heimi Guðjóns“ Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Sjáðu mörkin í Dalnum og í höllinni sem „KSÍ ætti ekki að leyfa“ Árni Gautur heiðraður af ÍA Sjá meira