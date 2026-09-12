Íslenski boltinn

KR með ör­lögin í sínum höndum og sæti í Bestu deildinni í boði

Aron Guðmundsson skrifar
Úrslitin ráðast í Lengjudeildinni í dag. KR í bestu stöðunni en Haukakonur vonast eftir kraftaverki.
Úrslitin ráðast í Lengjudeildinni í dag. KR í bestu stöðunni en Haukakonur vonast eftir kraftaverki.

Það ræðst í dag hvaða lið fer upp með Gróttu í Bestu deild kvenna þegar lokaumferð Lengjudeildarinnar fer fram. KR og Haukar berjast um eitt laust sæti.

KR er í bestu stöðunni fyrir lokaumferðina í 2. sæti deildarinnar með 32 stig og langtum betri markatölu en Haukar sem verma 3. sæti með 30 stig.

Alls munar 24 mörkum á markatölu liðanna og því yrði að teljast nær öruggt að jafntefli myndi duga KR í dag til þess að tryggja Bestu deildar sætið. Allir leikir lokaumferðarinnar hefjast klukkan tvö í dag.

Á Meistaravöllum í Vesturbænum tekur KR á móti Keflavík. Keflavík vermir 7. sæti deildarinnar og hefur að engu að keppa í lokaumferðinni nema stoltinu.

Haukar eiga þá leik gegn Tindastóli á heimavelli. Tindastóll hefur verið versta lið deildarinnar á þessu tímabili og er fast við botninn með aðeins þrjú stig og -84 í markatölu.

Selfoss á tölfræðilegan möguleika á því að komast í 2. sæti deildarinnar en yrði þá að vinna og vonast eftir því að KR tapi sem og að Haukakonur myndu gera jafntefli eða tapa sínum leik.

Það eitt og sér myndi hins vegar ekki duga því Selfoss þyrfti um leið að vinna afar stórt til þess að vinna upp þann gígantíska mun sem er á markatölu liðsins samanborið við KR. Þar munar 21 marki.

Grótta tryggði sér sigur í Lengjudeildinni undir lok síðasta mánaðar og er á leið í efstu deild hér á landi í fyrsta sinn í kvennaflokki. Liðið hefur aðeins tapað tveimur leikjum til þessa í Lengjudeildinni og haft mikla yfirburði.

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