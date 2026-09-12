Töpin sitja ekki í leikmönnunum fyrir úrslitaleikinn Stefán Árni Pálsson skrifar 12. september 2026 11:00 Gylfi ætlar sér að vinna bikarinn með sínum konum. vísir/anton „Mér líður mjög vel. Ég er mjög spenntur fyrir leiknum og þetta er bara frábær vika,“ segir Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavík/Njarðvík, sem mætir Þrótti í úrslitum Mjólkurbikars kvenna klukkan fjögur í dag. „Það er aðeins öðruvísi andi yfir hópnum. Það er meiri svona spenna og meiri gleði og við höfum sem betur fer farið í svona leiki áður. Við fórum í algjöran úrslitaleik í fyrra í Lengjudeildinni um það hvort liðið myndi fara upp og náttúrulega bara allir leikirnir í bikarnum hingað til hafa verið bara upp á líf og dauða þannig að við höfum fengið smjörþefinn af þessu en þetta er vissulega stærra svið.“ Liðið hafði verið á fínu skriði í deildinni en í aðdraganda leiksins tapaði liðið fyrir Val og Víkingi, tveimur liðum í botnbaráttunni. Hefur það áhrif á þennan leik í dag? „Ég held ekki. Það er náttúrulega erfitt að meta það fyrir leik en það kæmi mér rosalega á óvart ef það myndi hafa áhrif. Ég hef ekki öðlast nógu mikla reynslu sem þjálfari til þess að sjá hvað er rétt og hvað er rangt í svona aðstæðum svo þetta hefur verið mjög óútreiknanlegur og handahófskenndur undirbúningur. Hingað til hefur það gengið vel. Liðið hefur mætt að mínu mati með mjög gott spennustig í leikina og við höfum einhvern veginn bara alltaf notið þess ótrúlega mikið að spila þessa leiki, sem mér finnst ekkert sjálfgefið.“ Klippa: Töpin sitja ekki í leikmönnunum fyrir úrslitaleikinn Mjólkurbikar kvenna Mest lesið Furðar sig á verðlaunafénu eftir úrslit bikarsins Íslenski boltinn Harðvítugar deilur og tómur völlur hjá nýju liði Alberts Fótbolti Neitar að hafa tekið þátt í mannráni Enski boltinn „Öll tækifæri sem ég hef fengið eru frá Íslandi“ Sport FIFA dæmir tvo í lífstíðarbann Fótbolti Gefa út yfirlýsingu til varnar Fannari eftir „öfgafulla rangtúlkun“ Fótbolti „Getur vel verið að ég sé bara með Aftureldingargleraugu“ Íslenski boltinn Myndasyrpa: Gleðin við völd í Laugardal Íslenski boltinn Enskt hlaðborð á laugardegi Sport „Ef ég hefði fengið að velja þá hefði ég alltaf valið eldinguna“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir KR með örlögin í sínum höndum og sæti í Bestu deildinni í boði Töpin sitja ekki í leikmönnunum fyrir úrslitaleikinn Alþjóðadómarinn verður yfirþjálfari Furðar sig á verðlaunafénu eftir úrslit bikarsins Myndasyrpa: Gleðin við völd í Laugardal „Ef ég hefði fengið að velja þá hefði ég alltaf valið eldinguna“ „Maður er í þessu til þess að vinna titla“ „Getur vel verið að ég sé bara með Aftureldingargleraugu“ „Við náðum einum af þessum stóru í ár“ „Maður skal brennimerkja þessa stund í hjarta sínu og sál“ Breiðablik - Afturelding 2-1 | Blikar bikarmeistarar í annað sinn Spenntur að sjá rauða hafið í stúkunni Meðvitaðir um pressuna „Hljóta allir að sjá á hverjum pressan er í þessum leik“ Ólafur skilur Magga en er ekki sammála „Vona að það verði enginn munur á vellinum“ Góðar og slæmar fréttir fyrir íslensku liðin sem ætla í Evrópudeildina Á ekki að snúast um karla gegn konum Pressa á Blikum og skipulagið gagnrýnt „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Þessir dómarar dæma bikarúrslitin Dramatískt sigurmark lærisveina Heimis í umspilinu Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Þróttarar komnir yfir í einvígi sínu gegn Njarðvík „Enginn með heljarinnar tak á Heimi Guðjóns“ Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Sjáðu mörkin í Dalnum og í höllinni sem „KSÍ ætti ekki að leyfa“ Árni Gautur heiðraður af ÍA Sjá meira