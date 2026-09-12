Íslenski boltinn

Töpin sitja ekki í leik­mönnunum fyrir úr­slita­leikinn

Stefán Árni Pálsson skrifar
Gylfi ætlar sér að vinna bikarinn með sínum konum.
Gylfi ætlar sér að vinna bikarinn með sínum konum. vísir/anton

„Mér líður mjög vel. Ég er mjög spenntur fyrir leiknum og þetta er bara frábær vika,“ segir Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavík/Njarðvík, sem mætir Þrótti í úrslitum Mjólkurbikars kvenna klukkan fjögur í dag.

„Það er aðeins öðruvísi andi yfir hópnum. Það er meiri svona spenna og meiri gleði og við höfum sem betur fer farið í svona leiki áður. Við fórum í algjöran úrslitaleik í fyrra í Lengjudeildinni um það hvort liðið myndi fara upp og náttúrulega bara allir leikirnir í bikarnum hingað til hafa verið bara upp á líf og dauða þannig að við höfum fengið smjörþefinn af þessu en þetta er vissulega stærra svið.“

Liðið hafði verið á fínu skriði í deildinni en í aðdraganda leiksins tapaði liðið fyrir Val og Víkingi, tveimur liðum í botnbaráttunni. Hefur það áhrif á þennan leik í dag?

„Ég held ekki. Það er náttúrulega erfitt að meta það fyrir leik en það kæmi mér rosalega á óvart ef það myndi hafa áhrif. Ég hef ekki öðlast nógu mikla reynslu sem þjálfari til þess að sjá hvað er rétt og hvað er rangt í svona aðstæðum svo þetta hefur verið mjög óútreiknanlegur og handahófskenndur undirbúningur. Hingað til hefur það gengið vel. Liðið hefur mætt að mínu mati með mjög gott spennustig í leikina og við höfum einhvern veginn bara alltaf notið þess ótrúlega mikið að spila þessa leiki, sem mér finnst ekkert sjálfgefið.“

Klippa: Töpin sitja ekki í leikmönnunum fyrir úrslitaleikinn
Mjólkurbikar kvenna

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