Valgerður Gríma Sigurjónsdóttir var hetja KR í dag þegar að liðið tryggði sér sæti í Bestu deildinni á næsta tímabili með 1-0 sigri gegn Keflavík. Valgerður, sem skoraði eina mark leiksins, er Valsari í grunninn en segir KR-hjartað sterkara.
„Bara beint að djamma,“ sagði Valgerður í samtali við Vísi aðspurð hvaða hugsanir velkist um eftir svona sigur þar sem að Bestu deildar sæti var tryggt. „Maður er svolítið í fagnaðarvímu, þetta er svo kærkomið. Við erum búnar að leggja svo hart að okkur og gott að fá viðurkenninguna á því að við gátum þetta. Eftir að hafa dottið niður í aðra deild, komið okkur síðan upp eftir mikið mótlæti. En við risum upp saman og þetta er ógeðslega gaman, ógeðslega skemmtilegt.“
Fyrir leik dagsins var KR með örlögin í sínum höndum í 2. sæti deildarinnar og vissi að jafntefli myndi líklegast nægja til að tryggja Bestu deildar sætið en að sigur myndi gulltryggja það.
Voruð þið stressaðar? Þið þurftuð að bíða lengi eftir markinu.
„Það var aldrei neitt panikk á okkur samt að við myndum ekki ná markinu. Þetta var auðvitað pínu stress en það var samt, þetta var alltaf að fara að koma. Við vissum það.“
Það var vel mætt á Meistaravelli í dag. KR-ingar staðráðnir í að hjálpa sínu liði upp í efstu deild.
„Þetta er bara geggjað. Ekkert betra en að fagna með okkar fólki sko,“ segir Valgerður sem er í grunninn Valsari.
„Stórsvik. Nei, nei. Bara geggjað. Hjartað einhvern veginn stækkar alltaf bara. En svarthvítt samt. Valsarinn er alltaf í manni en samt sterkara KR-hjarta.“
Valgerður skoraði eina mark leiksins á 76. mínútu.
Hvernig er að dúkka upp, fá boltann í dauðafæri og setja markið sem klárar þetta?
„Það er alltaf gaman. Bara partur af leiknum einhvern veginn. Bara geggjað.“
Valgerður er að upplagi kantmaður og reyndi fyrir sér í Bandaríkjunum á sínum tíma og er nú á leið í Bestu deildina með KR.
Og hvað gerist núna? Þið eruð komnar upp í Bestu deildina.
„Við bara höldum áfram, stöndum saman. Ég held að það verði bara alltaf staðan. Við rísum upp saman. Það er bara geggjuð stemning yfir þessu, þetta er geggjað lið og bara eintóm gleði.
Og verður gaman í kvöld?
„Það verður mjög gaman.“