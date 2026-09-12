Alþjóðadómarinn verður yfirþjálfari

Fyrrverandi alþjóðadómarinn Gunnar Jarl Jónsson er nýr yfirþjálfari Þróttar í Reykjavík. Hann hefur þjálfað hjá félaginu um nokkurra ára skeið.
Gunnar Jarl var alþjóðadómari hjá FIFA á árunum 2011 til 2017 og að öðrum ólöstuðum fremsti dómari landsins þegar hann setti flautuna óvænt á hilluna haustið 2017. Hann sagði þá ástríðuna ekki nægilega mikla til að halda starfinu áfram.
Hann hefur þó ekki sagt skilið við fótboltann og hefur sinnt yngri flokka þjálfun hjá Þrótti undanfarin ár. Þróttur hefur lagt mikið í yngri flokka þjálfun félagsins á síðustu árum svo eftir hefur verið tekið.
Þórður Einarsson sagði í sumar upp störfum sem yfirþjálfari Þróttar og Þróttur tilkynnti í vikunni að Gunnar Jarl, annar Breiðhyltingur, tæki við.
„Gunnar Jarl sem hefur starfað sem þjálfari Þróttar og á að baki afar farsælan feril hjá félaginu. Hann hefur um árabil lagt mikla alúð í starf með börnum og unglingum, haft sterk áhrif á þróun leikmanna, liðsheildar og þeirrar menningar sem við viljum sjá í starfi félagsins. Gunnar Jarl hefur starfað sem kennari við Langholtsskóla síðasta áratug og hefur sömuleiðis starfað fyrir KSÍ að dómaramálum og fyrir UEFA.
Það er því mikið fagnaðarefni að fá Gunnar Jarl í þetta lykilhlutverk innan félagsins,” segir meðal annars í yfirlýsingu Þróttar sem má sjá í heild að neðan.
Nóg er um að vera hjá Þrótturum þessa helgina. Kvennalið félagsins mætir Grindavík/Njarðvík í úrslitaleik bikarkeppninnar í dag og á morgun mætir karlaliðið Njarðvík í síðari leik undanúrslita umspils Lengjudeildarinnar.