„Það er komin mikil tilhlökkun og spenna,“ segir Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks, sem mætir Aftureldingu í bikarúrslitum Mjólkurbikars karla á Laugardalsvelli í kvöld en leikur hefst klukkan 19:00.
Blikar hafa ekki unnið leik í síðustu fimm umferðunum í Bestu-deildinni og koma nokkuð kaldir til leiks í leikinn í kvöld.
„Við höfum bara leyft þessari bikarviku, ef svo má segja, að koma til okkar og auðvitað vitað af þessum leik bak við eyrað. Það er langt síðan við fórum í gegnum undanúrslitin þannig að það líður alveg langt á milli en núna er loksins komið að þessu.“
Blikar eru búnir að missa af Evrópusæti í gegnum deildarkeppnina og því þarf liðið að vinna í kvöld til að ná í það í gegnum bikarinn. En er pressa á þeim í kvöld?
„Eflaust er pressa á okkur. Við vitum alveg að þetta er ekki bara þýðingarmikill leikur út af fyrir sig upp á að það er bikar í boði heldur bara fyrir klúbbinn og í stærra samhenginu. Það hefur mikla þýðingu og gildi að ná þessu Evrópusæti í gegnum það að vinna bikarinn þannig að við erum alveg meðvitaðir um það. Þessi einstaki leikur er bara stór út af fyrir sig og það er dolla í boði og margir hafa ekki komist á þetta svið. Ég er þar með talinn að spila til úrslita hérna á Laugardalsvelli en svo eru enn aðrir sem að nokkrir eftir sem voru hérna alveg síðan 2009 þegar Breiðablik fór fyrst í bikarúrslit og sumir 2018.“