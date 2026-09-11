„Maður skal brennimerkja þessa stund í hjarta sínu og sál“ Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 11. september 2026 21:52 Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Blika, er nú búinn að vinna svo gott sem allt sem hægt er að vinna með liðinu. Vísir/Guðmundur Höskuldur Gunnlaugsson, fyrirliði Breiðabliks, var hrærður og meyr er hann mætti í viðtal eftir að liðið tryggði sér bikarmeistaratitil karla í knattspyrnu í kvöld. „Tilfinningin er æðisleg. Maður er hrærður, sturluð mæting, under the lights. Maður skal brennimerkja þessa stund í hjarta sínu og sál,“ sagði Höskuldur í leikslok. Eftir að hafa spilað svo gott sem allan sinn feril með Breiðabliki er Höskuldur nú loksins búinn að vinna allt sem hægt er að vinna með liðinu hér á landi. Hann segir að nú sé hann að vissu leyti búinn að haka í öll box. „Að einhverju leyti, klárlega. Mig hefur lengi langað í þennan helvítis titil, og í þennan viðburð. Ég hef alltaf talað um það, bara að komast hérna á þennan viðburð,“ sagði Höskuldur. „Ég var staddur úti í Svíþjóð og fylgdist með BlikarTV árið 2018 bara til að fylgjast með leikdagsupplifuninni úr fjarska. Það var geðveikt og manni langaði svo í þetta móment. Aðdragandan og allan daginn í kringum þetta. Leikinn sjálfann að sjálfsögðu. Þetta móment og ég tala nú ekki um kvöldið.“ Mættu klárir en þurftu að þjást Sjálfur skoraði Höskuldur fyrsta mark leiksins eftir aðeins rúmlega þriggja mínútna leik. „Mér fannt við bara mæta með gott spennustig. Ef ég má sletta þá fannst mér við mæta on the front foot. Bara á tánum og mér fannst við taka frumkvæðið og þora strax frá byrjun. Ég held að við höfum bara náð aðeins að vanka þá strax frá upphafi. Við náum að skora og gengum á lagið. Vorum eiginlega klaufar að bæta ekki í,“ sagði Höskuldur. „Þeir í rauninni ranka ekkert við sér fyrr en í seinni hálfleik og eru þá auðvitað bara geggjaðir. Við vitum það alveg að þeir eru með frábært fótboltalið og þá voru menn að þjást og berjast fyrir hvorn annan. Þetta var bara fyrirmyndarleikur.“ Afturelding náði svo að minnka muninn þegar skammt var til leiksloka og Höskludur viðurkennir að þá hafi farið um menn. „Auðvitað fór um mann. En mér fannst við bregðast vel við því og sýna mikinn andlegan styrk. Sérstaklega í ljósi þess að það hefur verið svolítið mynstrið í sumar að við höfum verið að fá á okkur mörk bara 2-3 mínútum seinna. Jafnvel 2-3 mörk. En þetta var gott svar við döpru gengi undanfarið. Að mæta þegar það skiptir máli á stóra sviðinu,“ sagði Höskuldur að lokum áður en hann þurfti frá að hverfa til að taka við bikarnum góða. Íslenski boltinn Mjólkurbikar karla Breiðablik Afturelding Mest lesið Vandræðalegasta viðtal sögunnar? Fótbolti Breiðablik - Afturelding 2-1 | Blikar bikarmeistarar í annað sinn Íslenski boltinn Gummi Ben fór á kostum: „Hvað varst þú að gera?!“ Fótbolti FIFA dæmir tvo í lífstíðarbann Fótbolti Infantino hylmi yfir fjárdrátt Eto'o fyrir stuðning Fótbolti ÍBV samdi við bandarískan hermann Handbolti Hvolfdi bílnum á leið á æfingu Enski boltinn Arteta mjög hissa á ummælum Jesus Enski boltinn „Pirraðastur er ég yfir þessum tíu lokamínútum“ Handbolti Sautján mörk Gunnars dugðu skammt Handbolti Fleiri fréttir Breiðablik - Afturelding 2-1 | Blikar bikarmeistarar í annað sinn Spenntur að sjá rauða hafið í stúkunni Meðvitaðir um pressuna „Hljóta allir að sjá á hverjum pressan er í þessum leik“ Ólafur skilur Magga en er ekki sammála „Vona að það verði enginn munur á vellinum“ Góðar og slæmar fréttir fyrir íslensku liðin sem ætla í Evrópudeildina Á ekki að snúast um karla gegn konum Pressa á Blikum og skipulagið gagnrýnt „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Þessir dómarar dæma bikarúrslitin Dramatískt sigurmark lærisveina Heimis í umspilinu Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Þróttarar komnir yfir í einvígi sínu gegn Njarðvík „Enginn með heljarinnar tak á Heimi Guðjóns“ Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Sjáðu mörkin í Dalnum og í höllinni sem „KSÍ ætti ekki að leyfa“ Árni Gautur heiðraður af ÍA Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 1-1| Blikar á toppnum inn í úrslitakeppni Sjáðu aukaspyrnu Lillýjar: Mörkin sem komu Val úr fallsæti og FH á toppinn Sjáðu öll mörk helgarinnar í Bestu deildinni „Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ „Við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum“ Sjá meira